Зеленский посетил Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с неанонсированным визитом Бахмут в Донецкой области Украины. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. О визите передало в Twitter и в эфире украинское издание FREEДОМ со ссылкой на своих корреспондентов в городе.

"Он действительно там был. И уже, должно быть, отбыл. Но пока из соображений безопасности от комментариев мы воздержимся", - отметил Никифоров.

Чуть позже он в Facebook привел подробности поездки. По словам Никифорова, украинский президент посетил "передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит" ВС РФ на подступах к Бахмуту. "Глава государства заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложения относительно дальнейших действий", - добавил Никифоров.

По его словам, находясь в районе ведения боевых действий, Зеленский поблагодарил украинских военных за мужество. Украинский президент вручил военнослужащим госнаграды. Их получили солдаты механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений. Память погибших почтили минутой молчания.



За город уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои между ВС Украины и российскими силами.

Украинский дипломат: Зеленский - в центре событий

"Зеленский - в Бахмуте. Прямо в центре (событий. - Ред.). Вот это да", - прокомментировал в Twitter Александр Щерба, экс-посол Украины в Австрии.

Зеленский неоднократно посещал передовые позиции на фронте. Так, он был на позициях украинских военных в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях, приезжал в освобожденный Херсон.

Ранее украинский лидер в видеообращении заявил, что Бахмут остается самой горячей точкой, а активные боевые действия ведутся на более чем 1300 километрах линии фронта. По утверждению Зеленского, Россия потеряла в войне почти 100 тысяч военнослужащих.

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