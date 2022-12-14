День 294-й войны: Россия форсирует наступление в Донбассе

На 294-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Военные действия

По данным Генштаба ВСУ, российские войска сосредоточивают усилия на наступательных действиях в Бахмутском и Авдеевском направлениях, нанеся в течение суток 23 авиационных и 7 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Курахово и Константиновки Донецкой области. Совершено более 10 обстрелов из РСЗО, в том числе по Херсону, говорится в вечерней сводке Генштаба. Украинское командование подтвердило огневое поражение 12 декабря района сосредоточения российских войск возле Вербового Запорожской области, где было уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. В течение суток украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям российских ЗРК. Подразделения ракетных войск и артиллерии армии Украины поразили 2 пункта управления и 8 районов сосредоточения личного состава врага, указывается в сводке.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в настоящее время деоккупировано 13 населенных пунктов области. "К Новому году, уверен, Генштаб ВСУ сможет порадовать прогрессом на Кременском и Сватовском направлениях", - написал он в Telegram.

Минобороны РФ сообщает, что российские войска нанесли удар по колонне резервов ВСУ в под Стельмаховкой Луганской области, а также уничтожили пять украинских диверсионных групп в районах Дибровы в Луганской области и Торского в Донецкой области. Как утверждает представитель ведомства Игорь Конашенков, на этом направлении убиты и ранены более 60 украинских военных, подбиты БМП и два пикапа. По его информации, в Краматорске уничтожены пункт управления группировки войск ВСУ "Лиман" и крупный склад боеприпасов. Конашенков заявил также, что на Купянском направлении убито до 100 военнослужащих ВСУ, уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов. Потери армии Украины на южно-донецком направлении составили, по данным российского командования, до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Новый обмен военнопленными

В ходе очередного обмена пленными в Украину вернулись 64 военнослужащих ВСУ, а также воевавший на украинской стороне гражданин США Мурекези Суеди, сообщил глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, возвращены тела четырех погибших. По словам Ермака, освобожденные офицеры, рядовые и сержанты воевали на Донецком и Луганском направлениях, участвовали в обороне Бахмута.

В Украине налажено производство снарядов калибра 152 мм и 122 мм, рассказал в телеэфире секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "Сейчас пойдет выпуск мин и многих других вещей, которые производят уже наши предприятия оборонного комплекса. Речь идет уже о тысячах - это уже промышленные масштабы", - пояснил он.

Российские воздушные удары

Украинские силы ПВО во время утренней атаки на Киев и Киевскую область сбили все 13 дронов-камикадзе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Это утро террористы начали с 13 "шахедов". По предварительной информации, все 13 сбиты нашими украинскими силами ПВО. Молодцы! Горжусь! ", - сказал он, обращаясь к согражданам.

От российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре страдают около семи миллионов детей; практически каждый ребенок в стране не имеет постоянного доступа к электричеству, отоплению и воде, говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Речь идет не только о том, что дети мерзнут от сильного холода, но и о том, что они не могут учиться в интернете, при том, что уроки онлайн - это для многих школьников единственный доступ к образованию, так как многие школы повреждены или разрушены, указывает ЮНИСЕФ.

Помощь Запада Украине в сфере энергетики

Франция предоставит Украине энергетическое оборудование на 415 млн евро, что в значительной степени поможет восстановлению украинского энергосектора, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, из-за постоянных российских атак потребности страны растут еженедельно. "В приоритете - высоковольтное оборудование, но есть потребность и в другой технике и запчастях для проведения ремонта сетей", - приводит слова министра пресс-служба Минэнергетики.

Исландия намерена выделить Украине еще 3 млн долларов, чтобы помочь ей пережить зимний период, сообщила глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Гильфадоттир. По ее словам, средства будут направлены через Всемирный банк в созданный Евросоюзом Фонд энергетической поддержки Украины и в рамках бюджетной поддержки.

Новая Зеландия направит 3 млн новозеландских долларов (1,82 млн евро) через Международный комитет Красного Креста на приобретение гуманитарной помощи для Украины, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн. Речь идет о медицинских принадлежностях и оборудовании, трансформаторах и электрогенераторах, а также продуктах питания, воде и предметах гигиены, пояснила глава новозеландского правительства.

Новый транш макроэкономической помощи Украине

Украине предоставлен последний, третий транш в размере 500 млн евро в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи ЕС, сообщило министерство финансов в Киеве. Ведомство указывает, что общее финансирование по этой программе составляет 5 млрд евро.

Президент РФ Владимир Путин "фундаментально просчитался" в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада, уверен канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Выступая с правительственным заявлением в бундестаге, он подчеркнул, что российскому руководству не удалось задушить европейскую солидарность, "перекрыв газовый кран", и что "ни один из планов Путина не сработал". По словам Шольца, не в последнюю очередь немецкие зенитные самоходные установки Gepard "вносят очень действенный вклад в то, что немало российских ракет сбивается". Глава правительства ФРГ пообещал поддерживать Украину всеми способами "ровно столько, сколько это будет необходимо", указав, что санкции против России "будут сохраняться и дальше ужесточаться до тех пор, пока Путин будет продолжать свою жестокую военную агрессию".

Германия по-прежнему не хочет поставлять Украине ЗРК Patriot

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) на фоне сообщений о готовности США передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot заявила, что Берлин не планирует аналогичных действий. Германия поставляет комплексы Patriot партнеру по НАТО Словакии, а затем поставит их Польше, что же касается Украины, что поддержка этой страны Германией в сфере ПВО ограничивается поставками ЗСУ Gepard и системами ПВО Iris-T SLM, сказала она в среду в Берлине.

Военные преступления в Украине

Великобритания обучает украинских судей, готовя их к проведению судебных процессов над российскими военными преступниками. По сведениям Sky News, первая группа украинских судей на минувшей неделе уже прошла интенсивный тренинг в "секретном месте". В ближайшие месяцы обучение пройдут другие судьи, в общей сложности соответствующую подготовку пройдет группа из 90 украинских судей. Лондон выделил на данную программу 2,5 млн фунтов стерлингов.

Вторжение России в Украину должно, хотя бы и заочно, рассматриваться специальным трибуналом, считает президент Латвии Эгилс Левитс. По его мнению, это следует сделать, чтобы обезопасить глобальную систему и конфисковать российские активы за рубежом, необходимые для восстановления Украины. В интервью Bloomberg TV Левитс подчеркнул, что нападение России на Украину является грубейшим нарушением международного права с 1945 года.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в экоциде в своем обращении к парламенту Новой Зеландии. "На сегодняшний день 174 тысяч кв. км украинской территории загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами. Морская акватория Черного и Азовского морей также загрязнена минами и потеряла сотни тысяч живых существ, погибших в результате боевых действий и активности российского военного флота", - отметил он. "Все это и другие проявления российской экоцидной политики будут иметь прямые негативные последствия для миллионов людей, для нашего региона и соседних", - сказал Зеленский.

Украинские спецслужбы проводят обыски в церквях

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о проведении "контрразведывательных мероприятий" на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в девяти областях Украины: в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Всего в сообщении СБУ перечислены 19 соборов, церквей и монастырей, в которых совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией проводятся обыски - в рамках "работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб".

Исход беженцев из Украины

Из-за нападения России на Украину за границу выехали 7,9 млн украинцев, то есть 20 процентов населения страны, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. "4,9 млн граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами внутри нашего государства, из них 30 процентов - это пенсионеры и лица с инвалидностью. Фактически каждая вторая семья имеет одного или более детей", - сказал он. По данным омбудсмена, 13 млн граждан остаются в районах интенсивных боевых действий и на оккупированных территориях. Из населенных пунктов, находящихся на грани гуманитарной катастрофы, вывезено 46 тысяч украинцев.

Интеграционные курсы в Германии начали посещать уже 185 тысяч беженцев из Украины. Такие данные приводят издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF). При этом многие из более чем миллиона украинцев, бежавших от войны в ФРГ, намерены как можно скорее вернуться домой, отметил представитель ведомства.

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