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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (фото из архива)Фото: Kevin Wolf/REUTERS
КонфликтыСША

Блинкен: Обсуждается создание трибунала по Украине

Екатерина Венкина
6 мин. назад

По словам госсекретаря США, очень важно, чтобы за развязывание войны в Украине была "предусмотрена ответственность". Информация о военных преступлениях собирается "различными способами", отметил Энтони Блинкен.

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Вопрос о создании независимого суда или трибунала для расследования преступлений в ходе войны в Украине обсуждается. Это подтвердил в понедельник, 5 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен. Он ответил на вопросы в рамках форума The Wall Street Journal CEO Council в Вашингтоне.

"Послушайте, очень важно, чтобы за случившееся (развязывание войны. - Ред.) была предусмотрена ответственность", - подчеркнул он. По словам Блинкена, информация о военных преступлениях, доказательства их совершения собираются "различными способами", "украинцы сами это делают".

Блинкен: Важен сбор доказательств

 "Не хочу предвосхищать происходящее", однако важно, чтобы "эта информация была собрана", отметил глава американской дипломатии.

"Важно, чтобы Украина могла - при необходимости - осуществлять преследование в судебном порядке", однако "мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда (МУС) по сбору доказательств и информации", отметил глава Госдепартамента США. При этом, по его словам, обсуждается "вопрос о создании какого-то независимого суда, трибунала". "Все это - на столе", - констатировал Энтони Блинкен, резюмировав, что несение ответственности за случившееся - "очень важно".

ЕК предложила спецсуд при поддержке ООН

Ранее, 30 ноября, в Брюсселе, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что ЕК предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования агрессии России в Украине. По словам главы ЕК, стремление создать новую структуру не означает отказа от взаимодействия с МУС.

"Мы готовы начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки этого специализированного суда", - отметила фон дер Ляйен. "Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в том числе за агрессию против суверенного государства", - добавила она.

Координация усилий с МУС

Участники встречи G7 в Берлине 29 ноября приняли "Берлинскую декларацию", в которой обязались расширить сотрудничество между правоохранительными органами стран "большой семерки" с тем, чтобы эффективнее проводить расследование преступлений, совершенных высшим российским руководством и российскими военными в Украине. Для улучшения координации в каждой из стран будет обозначено национальное контактное ведомство, отвечающее за преступления против международного права.

С точки зрения министров, важно координировать работу национальных правоохранительных органов с МУС с тем, чтобы, с одной стороны, избегать дублирования в работе и повторных опросов свидетелей, переживших российскую оккупацию, а с другой, - не допустить того, чтобы те или иные преступления остались безнаказанными.

"Безнаказанность за совершенные в Украине преступления стала бы историческим поражением международного права и повторным унижением жертв", - заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) и пообещал, что он и его коллеги "сделают все для того, чтобы военные преступники предстали перед судом и понесли заслуженное наказание".

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