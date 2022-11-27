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Марко Бушман (фото из архива)Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
КонфликтыГермания

Министры юстиции G7 обсудят военные преступления в Украине

Екатерина Венкина
13 мин. назад

Министры юстиции впервые в формате G7 обсудят в Берлине наказания за военные преступления в Украине - "независимо от того, где они совершаются и кто их совершает".

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Министры юстиции стран G7 ("Группа семи", "большая семерка") обсудят наказания за военные преступления в Украине 28-29 ноября в Берлине. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил глава Минюста ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann).

"Мы будем говорить в первую очередь об ужасающих военных преступлениях, которые совершаются на территории Украины и которые мы хотим преследовать и наказать", - подчеркнул он. Встреча будет посвящена, в частности, более эффективной координации усилий по расследованию.

По словам Бушмана, "международное уголовное право опирается" на тот факт, что "военные преступления не должны оставаться безнаказанными, - независимо от того, где они совершаются и кто их совершает".

"Историческая встреча" министров юстиции G7

Марко Бушман добавил, что речь идет об "исторической встрече", в ходе которой министры юстиции впервые будут общаться в данном формате.

Между тем отрицание военных преступлений станет уголовно наказуемым в Германии. Решение об этом принял бундестаг.

Одобрение, отрицание и грубое преуменьшение серьезности военных преступлений и геноцида теперь будут подпадать под обновленный пятый пункт 130-й статьи Уголовного кодекса ФРГ и рассматриваться как "разжигание межнациональной розни". Отрицание Холокоста уже является в Германии уголовно наказуемым преступлением без срока давности, потому что оно нарушает общественное спокойствие.

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