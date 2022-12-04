Тяжелые бои под Бахмутом и другие события 284-го дня войны

Под Бахмутом Донецкой области продолжаются тяжелые бои, там в окружении погибли грузинские добровольцы, воевавшие за ВСУ. В Африку отправились уже два судна с украинской пшеницей.

На 284-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 4 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Обстрелы украинских городов

В ночь на 4 декабря российские войска десять раз открывали огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области (Никопольская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины), а в течение дня - еще 5 раз, сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко. Попадания зафиксированы в самом Никополе и Покровской территориальной общине. В селе Капуловка во дворе своего дома погиб 23-летний мужчина.

Ночью российские войска вновь ударили ракетами по Запорожской области - на территории частной застройки одного из сел выбиты окна, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей, написал глава военной администрации региона Александр Старух в Telegram-канале, добавив, что люди не пострадали.

В Донецкой области от российских обстрелов за минувшие сутки погиб один мирный житель - в Предтечино, еще пять человек получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Накануне, 3 декабря, два мирных жителя погибли и еще семеро получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой и Херсонской областях. Такие данные привел замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По словам главы военной администрации Херсонской области Ярослава Янушевича, российские оккупанты 3 декабря 46 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины - из артиллерии, танков, минометов, РСЗО. В жилых кварталах Херсона зафиксированы попадания в частные и многоквартирные дома, повреждена гражданская инфраструктура города.

За минувшие сутки российские войска неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по населенным пунктам Купянского района Харьковской области. Так, в Купянске-Узловом в результате обстрелов повреждено дорожное покрытие, железнодорожная инфраструктура. Ракеты С-300 повредили окна и крыши в пяти частных домах Шевченковской общины. По словам главы военной администрации региона Олега Синегубова, местные власти совместно с волонтерами продолжают добровольную эвакуацию жителей - на утро 4 декабря желание переехать изъявили 185 человек.

Обстрелы Белгородской и Курской областей

Власти граничащих с Украиной Белгородской и Курской областей России сообщали об обстрелах этих территорий со стороны Украины. Так, по словам курского губернатора Романа Старовойта, под обстрелы ВСУ попали село Гуево Суджанского района и хутор Кучерово Беловского района. Пострадавших и серьезных разрушений нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил обстреле села Тишанка Волоконовского района и поселка Красного Шебекинского городского округа нет. Там также нет ни пострадавших, ни существенных разрушений - в Тишанке обнаружены повреждения на линиях газоснабжения и электроснабжения к разрушенному нежилому зданию.

Генштаб ВСУ о ходе боевых действий

В ходе наступления на Авдеевском и Бахмутском направлениях российские силы активно используют авиацию, сообщает Генштаб ВСУ. На других направлениях противник в основном обороняется, в том числе на Запорожском и Херсонском направлениях, ведет артиллерийские обстрелы населенных пунктов рядом с линией фронта, в том числе Никополя и Херсона. В вечерней сводке Генштаба указывается, что в течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктам вдоль линии соприкосновения.

Украинское командование сообщает о потерях российской армии на Донецком и Луганском направлениях: по его данным, больницы Донецка переполнены ранеными, плановые операции для гражданских пациентов отложены, а новых раненых не принимают. Только в Новопсковской территориальной общине Луганской области в медучреждения за последние дни доставлены до 300 раненых россиян, говорится в оперативной сводке.

Генштаб отмечает, что российские войска ограничивают права и свободы гражданских на оккупированной территории Херсонской области - в частности, в Скадовском районе прекращена доставка пенсий на дом, а в почтовых отделениях пенсионеров заставляют получать паспорта РФ.

Подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады украинского воздушного командования "Восток" сбило российский вертолет Ка-52, сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

По данным ВМС ВСУ, в Черном, Азовском и Средиземном морях на боевом дежурстве находятся 32 российских военных корабля. При этом из 21 корабля в Черном море 4 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп - 24 ракеты, а из 9 кораблей в Средиземном море - 5 носителей "Калибров", общий залп - 76 ракет. В Азовском море на боевом дежурстве находятся 2 корабля ВМФ РФ.

Российское Минобороны о ходе боевых действий

Минобороны РФ заявило об успешности российского наступления в районе Бахмута (официальные органы России именуют город его старым названием Артемовск) в Донецкой области. По утверждению ведомства, за сутки на этом направлении убиты более 50 украинских военнослужащих, уничтожены шесть боевых бронированных машин ВСУ.

Официальный представитель военного министерства РФ Игорь Конашенков заявил, что на Южнодонецком направлении украинское подразделение, пытавшееся прорваться в Павловку, было вытеснено на минное поле и уничтожено артогнем, а также что были отбиты атаки ВСУ в направлении населенного пункта Шевченко Донецкой области, за сутки, по российским данным, там убиты до 40 украинских военнослужащих.

По словам Конашенкова, в районе Покровска Донецкой области (Россия называет его Красноармейском) сбиты украинский самолет Су-25, девять украинских беспилотников в Луганской, Донецкой и Харьковской областях, а также перехвачено пять снарядов HIMARS и "Ураган" в Луганской и Запорожской областях.

Бои под Бахмутом

Украинское военное командование заметило изменение тактики российских сил, которые стали действовать малыми группами. Так, по словам официального представителя оперативного командования "Восток" Сергея Череватого, на Бахмутском направлении ЧВК Вагнера создает небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать рассредоточено, чтобы быстрее добежать до украинских позиций и проникнуть в окопы. В эфире телемарафона Череватый также заявил, что противник сейчас стремится окружить Бахмут в Донецкой области после неудачи попытки взять его "в лоб".

Именно под Бахмутом 3 декабря погибли пятеро грузинских добровольцев, сражавшихся на стороне ВСУ, - Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия, сообщило посольство Украины в Грузии. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил эту информацию, указав, что группа украинских военных и грузинских добровольцев из 57-й бригады попали под Бахмутом в окружение. "Жестокие бои каждый день, враг бросает в бой все, что может. Постоянная работа артиллерии, картины словно из Первой мировой, мрак и трупы врагов, которых даже не забирают с поля боя. Они кладут своих сотнями без идеи, без чести", - написал Ермак.

ВМС Украины обвиняют российскую армию в применении запрещенного химического оружия - советских аэрозольных гранат К-51. В сообщении ВМС указывается, что такие боеприпасы сбрасывались с дронов на позиции ВСУ на востоке страны. "Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживают свои позиции в средствах химической защиты", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

В селе Давыдов Брод Херсонской области восстановлен мост, который был полностью разрушен российскими войсками, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, по мосту возобновлено автомобильное движение на автомобильной дороге местного значения Кочубеевка - Давыдов Брод.

Россия вывезла всех сотрудников оккупационных "администрации" и "полиции" из города Олешки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на украинский Центр национального сопротивления. По данным объединения, также были вывезены члены семей этих лиц.

3 декабря бойцы отряда аэроразведки "Карлсон" ВСУ опубликовали видео, на котором показан поднятый украинский флаг на строительном кране. По словам бойцов, флаг был поднят неподалеку от Олешек.

С точки зрения американского Института изучения войны (ISW), вылазка украинских военных на левый берег Днепра с поднятием флага может открыть возможности для защитников Украины по ведению активных наступательных действий на восточном берегу реки в Херсонской области. По мнению аналитиков, на это также указывает расположение российских укреплений - они строят оборонительные рубежи к югу от Днепра.

Более 500 населенных пунктов Украины лишены света

В настоящее время в результате российских ударов энергоснабжение отсутствует в 507 населенных пунктах восьми украинских регионов, заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телемарафона. По его словам, больше всего от этого страдает Харьковская область, где обесточены 112 населенных пунктов. Без света остаются жители более чем 90 населенных пунктов Донецкой и Херсонской области, а также в Николаевской, Запорожской и Луганской областях.

Прогнозы западных экспертов

По оценке США, снижение активности боевых действий в Украине продлится еще несколько месяцев, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, отметив, что американская разведка при этом не видит никаких признаков того, что воля защищающих страну украинцев может быть сломлена. Между тем Россия не способна сама производить боеприпасы в достаточном количестве для того, чтобы заменить снаряды, расходуемые в Украине, указала Хейнс.

По мере увеличения потерь в войне с Украиной Россия будет наращивать кибератаки на Украину и ее союзников, пишет генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс в своем блоге. Он призывает клиентов подготовиться к новым российским кибератакам этой зимой: "Во-первых, можно ожидать продолжения кибернаступления России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы также должны быть готовы к тому, что недавнее проведение российской военной разведкой атаки в Польше в стиле программы-вымогателя, известной как Prestige, может быть предвестником дальнейшего распространения кибератак России за пределы Украины". Во-вторых, по словам Уоттса, нужно быть готовым к тому, что "параллельно с киберугрозами будут проводиться операции по оказанию влияния на Европу в киберпространстве". Россия будет стремиться использовать трещины в народной поддержке Украины, чтобы сорвать поставки ей гуманитарной и военной помощи, отметил он.

Британская разведка: Поддержка россиянами войны в Украине падает

В России наблюдается значительное снижение поддержки войны против Украины среди населения, и в дальнейшем российским властям будет все труднее добиваться согласия на ее продолжение, говорится в ежедневном разведывательном отчете министерства обороны Великобритании. "Несмотря на усилия российских властей обеспечить повсеместный контроль над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года, - говорится в отчете. - Поскольку Россия вряд ли достигнет значительных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, Кремлю, вероятно, будет все труднее поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения".

Британские разведчики ссылаются на результаты закрытого соцопроса Федеральной службы охраны РФ, опубликованные российским изданием "Медуза", согласно которым 55 процентов россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25 процентов поддерживают продолжение войны. Как отмечается, эти данные соответствуют аналогичному опросу в октябре 2022 года, в котором 57 процентов респондентов высказались в пользу переговоров, хотя еще в апреле около 80 процентов россиян заявляли о поддержке войны в Украине.

ЕС опубликовал решение о потолке цен на нефть из РФ

В официальном журнале ЕС опубликовано решение о введении с 5 декабря потолка цен на российскую нефть. Документ запрещает предоставление услуг танкерам, если цена перевозимой нефти превышает 60 долларов за баррель. Транзит нефти через Россию выше установленного потолка допускается, если она произведена не в РФ и не принадлежит гражданам и компаниям из РФ.

При этом Евросоюз освободил Венгрию от необходимости соблюдать установленный потолок цен, написал в Facebook глава МИД страны Петер Сийярто. По его словам, венгерские власти в ходе переговоров с Брюсселем "отстояли безопасность энергоснабжения" страны. Сийярто также выразил мнение, что введение потолка цен на нефть из РФ "бьет в основном по европейской экономике".

Служба безопасности Украины вечером 3 декабря опубликовала список представителей Украинской православной церкви (УПЦ), попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В нем фамилии 10 человек, которые, по данным СБУ, являются представителями УПЦ или тесно с ней связаны. Ограничения коснулись, в частности, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и митрополита Феодосийского и Керченского Платона.

В сообщении СБУ отмечается, что эти священнослужители, большинство из которых находятся на оккупированных территориях Украины или за рубежом, предлагали присоединить возглавляемые ими епархии к Русской православной церкви (РПЦ), сотрудничают с оккупационными властями, продвигают пророссийские нарративы и оправдывают военную агрессию России в Украине. Санкции предполагают блокировку активов духовных лиц и ограничение торговых операции в Украине сроком на пять лет. Они лишаются государственных наград, а также не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.

Пшеница из Украины пошла в страны Африки

В Африку прибыло первое судно в рамках международной программы "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины") с 25 000 тонн пшеницы для Эфиопии, сообщили в офисе президента Зеленского. Продовольствие доставлено в порт Дорале, который расположен на территории Джибути и связан железной дорогой с Эфиопией, не имеющей выхода к морю.

В тот же день в Эфиопию отправилось второе судно - BC CALLISTO с 30 тысячами тонн зерна, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Еще два балкера NEVA и RUBYMAR загружаются в порту Одессы 55 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.

Украина планирует в рамках этой программы, осуществляемой в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, отправить более 60 судов с продовольствием. Для исполнения этой инициативы привлечены свыше 180 млн долларов США, указывают в офисе президента Украины.

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