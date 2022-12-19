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Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

Киев запросил вооружения у Объединенных экспедиционных сил

Екатерина Венкина
42 мин. назад

Киеву необходимы системы ПВО, танки и артиллерия, сообщил президент Украины в видеообращении к участникам саммита Объединенных экспедиционных сил в Риге.

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Владимир Зеленский попросил европейских лидеров поддержать Украину, предоставив ей системы противовоздушной обороны (ПВО), современные танки и другие вооружения. Украинский президент выступил в понедельник, 19 декабря, по видеосвязи перед британским премьер-министром Риши Сунаком, а также его коллегами из стран Северной Европы, Балтии и Нидерландов. Они собрались в Риге для второй очной встречи стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF).

По словам Зеленского, Западу следует активизировать помощь Киеву, чтобы изменить баланс в полномасштабной войне, продолжающейся уже 10 месяцев, в пользу Украины. "В исходе этой войны многое зависит от вас. Чем успешнее будут наши силы обороны, тем скорее провалится российская агрессия", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский заявил о необходимости воздушного щита для Украины

"Прошу вас нарастить возможности для поставок систем противовоздушной обороны в нашу страну, помочь ускорить принятие соответствующих решений нашими партнерами", - отметил Зеленский, обращаясь к Сунаку. "Стопроцентный воздушный щит для Украины" стал бы одним из самых успешных шагов в противодействии российской агрессии, и он "необходим прямо сейчас, добавил украинский лидер.

Владимир Зеленский также отметил, что "нет никакого объяснения", почему Украине не поставляются танки Leopard германского производства, и попросил Нидерланды, армия которых использует эту технику, обсудить ситуацию с партнерами.

"Чтобы наши оборонные операции были более успешными, нам требуется бронетехника, в первую очередь танки", - подчеркнул он. Германия не входит в состав JEF, и ее представители на встрече в Риге не присутствовали.

Киев просит Норвегию поставить NASAMS, а Швецию - Gripen

Президент Украины также попросил Норвегию поставить больше пусковых установок NASAMS и ракет для передвижных норвежских зенитных ракетных комплексов, предназначенных для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Швеции Киев адресовал просьбу предоставить Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Gripen, зенитные ракетные системы RBS 98, а также многоцелевые самоходные артиллерийские установки Archer.

Кроме того, Владимир Зеленский попросил Данию передать Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, Финляндию - дополнительную амуницию, Литву - системы NASAMS и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, Латвию - современные артиллерийские комплексы, Эстонию - гаубицы и боеприпасы, передало агентство Reuters.

"Чем быстрее мы восстановим контроль над границей, тем выше будет ваша безопасность", - указал Зеленский.

Десять стран в составе JEF

Риши Сунак в свою очередь ответил, что политики в Риге будут обсуждать, как наилучшим образом продолжать поддерживать Киев и обеспечивать его всем необходимым.

В столице Латвии Сунак встретился с лидерами стран, участвующих в формировании JEF - Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии, чтобы обсудить войну в Украине. "Этот саммит Объединенных экспедиционных сил лишь подчеркнет наши тесные дружеские отношения и непоколебимую поддержку Украины", - сказал британский премьер.

Объединенные экспедиционные силы, созданные в 2014 году по инициативе Лондона, предназначены для действий в рамках миротворческих миссий ООН, гуманитарных акций и сдерживания потенциальных противников, включая РФ - после аннексии Крыма.

В формировании JEF, наряду с Великобританией, принимали участие Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

Как указывали в канцелярии британского премьера, в ходе встречи Риши Сунак планировал призвать партнеров повысить уровень поддержки Украины в 2023 году посредством постоянной летальной помощи, финансирования и консолидации политических усилий.

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