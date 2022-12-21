Зеленский заявил о новом этапе в отношениях Украины и США

США продолжат укреплять оборону Украины и поставят Киеву батарею ЗРК Patriot для защиты воздушного пространства от российских атак на инфраструктуру.

Президент США Джо Байден намерен предоставить Владимиру Зеленскому полную свободу действий при принятии решения о сроках мирных переговоров с Россией.

"Сейчас настало время, когда мы должны дать этому президенту возможность решить, как он хочет положить конец войне", - заявил Байден в среду, 21 декабря, на совместной пресс-конференции с президентом Украины в Белом доме. Поэтому, указал он, безусловная военная поддержка Киева является неизбежной.

Джо Байден: "Мы все знаем, что здесь поставлено на карту"

По словам Байдена, Украина может добиться успеха на поле боя с помощью США и их союзников. Победив на поле боя, Зеленский сможет добиться успеха и на переговорах с Россией, в случае, если он будет готов к их проведению. Президент США указал, что никогда еще не видел такой сплоченности Североатлантического альянса или Европейского Союза. "Мы все знаем, что здесь поставлено на карту", - заявил Байден, отметив, что не испытывает никакого беспокойства по поводу возможных изменений (настроений у союзников Украины. - Ред.).

США продолжат укреплять обороноспособность Украины, особенно противовоздушную оборону, пообещал глава Белого дома. Ранее Вашингтон объявил о военной помощи Киеву в размере 1,85 млрд долларов. "Мы намерены продолжать укреплять возможности Украины в сфере самообороны, в частности посредством поставок систем ПВО. Вот почему мы намерены предоставить Украине батарею ЗРК Patriot, а также обеспечить подготовку украинским военным, чтобы те научились правильно ею пользоваться", - указал Байден.

Владимир Зеленский: "Мы стали реальными партнерами с США"

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что в украино-американских отношениях начался новый этап. На фоне вызовов, связанных с боевыми действиями в стране, Украина и США стали настоящими союзниками и партнерами, указал он.

"Мы стали реальными партнерами и союзниками с США… Я вернусь в Украину с хорошими новостями о новом пакете военной поддержки", - отметил Зеленский. Он указал, что поставки ЗРК Patriot помогут защитить воздушное пространство Украины от дальнейших "террористических атак" России на украинскую инфраструктуру.

По его мнению, "справедливый мир" с Россией не предполагает компромисса в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины и должен содержать положения по выплате российской стороной компенсаций.

Зеленский находится США с однодневным визитом, это его первая зарубежная поездка с начала российской агрессии.





Смотрите также: