Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Байденом

Ожидается, что основной темой переговоров президентов США и Украины станет предоставление Киеву дальнейшей финансовой и военной помощи - в частности, передача ЗРК Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, прибыл в Вашингтон, где должны состояться его переговоры с президентом США Джо Байденом.

Это первая зарубежная поездка украинского лидера после начала полномасштабного российского вторжения в его страну. Как сообщает телеканал CNN, в Вашингтон Зеленского доставил самолет ВВС США.

В преддверии встречи с украинским коллегой Джо Байден пожелал ему в Twitter приятного полета, добавив, что им "нужно многое обсудить".

Со своей стороны, Зеленский написал в Twitter, что целью его поездки в США является укрепление возможностей Украины по обороне и восстановлению.

Темы переговоров Байдена и Зеленского

Предполагается, что основной темой переговоров станет дальнейшая военная помощь Киеву со стороны Вашингтона. При этом, в частности, как ожидается, будет согласовано предоставление Украине, чья энергетическая инфраструктура сильно пострадала от российских ракетных ударов, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

О том, что эти ЗРК войдут в очередной пакет помощи Украине, вечером 21 декабря сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен . Он добавил, что в ближайшие часы Пентагон также объявит о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности на сумму в 850 млн долларов.

Кроме того, как сообщил в среду координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, в ходе встречи будут обсуждаться возможные варианты завершения войны. "Не сомневаюсь, что они будут говорить о том, что в понимании Зеленского можно считать справедливым миром, каковы его составляющие и как мы можем помочь Украине достичь этого", - отметил Кирби.

Распорядок визита Зеленского в Вашингтон

По информации телеканала CNN, визит Зеленского в Соединенные Штаты начнется с двусторонних переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом, которые завершатся совместной пресс-конференцией государственных лидеров. Вечером 21 декабря Зеленский должен будет также выступить с речью перед членами Конгресса США.

О поездке Владимира Зеленского в США было официально объявлено всего за несколько часов до ее начала.

Реакция Берлина на визит Зеленского в Вашингтон

Между тем официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) назвал визит Владимира Зеленского в Вашингтон "очень хорошим, вселяющим надежду знаком, поданным в 301 день с начала российского нападения на Украину".

Хебештрайт заявил также, что и в Берлине будут рады визиту Зеленского, если украинский лидер решит его нанести. При этом официальный представитель правительства Германии уточнил, что о возможных подобных планах Зеленского пока ничего не известно.

Реагируя на вопрос журналистов о том, готова ли будет и Германия предоставить Украине ЗРК Patriot, Хебештрайт напомнил, что Берлин уже предоставил такие системы Польше и возможности предоставить подобные ЗРК Украине не имеет.

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