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ЗРК Patriot на вооружении немецкого бундесвера (фото из архива)
ЗРК Patriot на вооружении немецкого бундесвера (фото из архива)Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance
КонфликтыСША

США объявят о новом пакете военной помощи Украине в 1,8 млрд

Даниил Сотников
50 мин. назад

США впервые передадут Украине ЗРК Patriot, а также ракеты для HIMARS и комплекты для переоборудования обычных бомб в "умные".

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США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,8 миллиарда долларов, в который впервые войдет батарея зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство AP в среду, 21 декабря.

В пакет, который, как ожидается, будет объявлен 21 декабря, войдет вооружение на сумму около 1 миллиарда долларов из запасов Пентагона и еще на 800 миллионов долларов в виде финансирования в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

ЗРК Patriot станет самой передовой зенитно-ракетной системой, которую Запад предоставил Украине для отражения российских воздушных атак, отмечает AP. Обучение украинских военных работе с новыми системами может занять несколько недель и, как ожидается, будет проводиться на полигоне Графенвёр в Германии. 

Украина получит ракеты для HIMARS

Помимо ЗРК Patriot США передадут Киеву ракеты для РСЗО HIMARS, тысячи артиллерийских и минометных снарядов, грузовики и противорадиолокационные управляемые ракеты HARM класса "воздух-земля". Украина также получит комплекты Joint Direct Attack Munition (JDAM) - оборудование, преобразующее обычные свободнопадающие бомбы в корректируемые "умные" боеприпасы.

Новый пакет будет объявлен на фоне сообщений о готовности Конгресса одобрить еще 44,9 млрд долларов помощи Украине в рамках законопроекта о государственном финансировании на 2023 год, отмечает AP.

США решились на передачу ЗРК Patriot из-за российских обстрелов инфрастуктуры

Новый пакет военной помощи свидетельствует о расширении США арсенала современных вооружений, которые они отправляют Украине с целью укрепить противовоздушную оборону страны, пишет AP.

Как рассказали источники агентства, настойчивые просьбы украинских лидеров и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры страны, в том числе отключение электроэнергии и тепла зимой, в конечном итоге заставили США отбросить сомнения в отношении поставок Patriot. 

Ожидается, что о новом пакете помощи будет объявлено одновременно с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Необъявленный визит станет первой международной поездкой украинского лидера с начала российского вторжения 24 февраля.

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