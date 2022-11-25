ЗРК Patriot для Украины: Берлин перед трудным выбором

После падения ракеты в Польше Германия предложила соседу помочь системами ЗРК Patriot. Предложение Варшавы передать их Украине ставит Берлин перед выбором, которого он до сих пор избегал.

Получит ли Украина зенитно-ракетные комплексы Patriot из Германии? НАТО не будет вмешиваться в этот вопрос. Генсек альянса Йенс Столтенберг 25 ноября назвал его "национальным решением" ФРГ. С похожим заявлением выступил и президент Польши Анджей Дуда.

Ранее обсудить инициативу Варшавы о размещении предоcтавляемых Берлином ЗРК Patriot не в Польше, а в западной Украине, на уровне НАТО предложила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christinе Lambrecht). Ближайшая возможность для этого будет предоставлена уже 29 ноября, когда главы МИД стран НАТО встретятся в Бухаресте с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и обсудят зимний пакет помощи Украине.

Неожиданное предложение Варшавы

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт Фото: Valeria Mongelli/Zuma/IMAGO

Идея Варшавы о размещении ЗРК Patriot в Украине, которые Берлин изначально намеревался передать Польше, стала неожиданностью для правительства Германии. В течение нескольких дней то, что задумывалось как жест солидарности с соседней страной, вызвало споры. Посол ФРГ в Польше Томас Баггер (Thomas Bagger) заявил в интервью польской газете Rzeczspospolita, что предложение Берлина было "проявлением того, какое большое значение имеет Польша для Германии", а реакцию Варшавы "трудно понять". В то же время представитель "Союз-90/"Зеленые" - одной из немецких партий, правящих в составе коалиции, депутат бундестага и глава комитета по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) в интервью DW поддержал идею: "Я считаю абсолютно правильным требование Польши поставить ЗРК Patriot Украине".

Реакция на упавшую в Польше ракету

События развивались так. В середине ноября предположительно украинская ракета упала на территорию Польши, убив двоих гражданских. Спустя неделю министр обороны ФРГ Ламбрехт озвучила в СМИ предложение Польше разместить на ее территории свои комплексы ЗРК Patriot. Это мощное, сложное и дорогое американское оружие для поражения крупных целей - самолетов, а также тактических баллистических и крылатых ракет.

Последствия падения ракеты в Польше, 15 ноября 2022 Фото: UGC via REUTERS

Варшава отреагировала положительно, но уже через несколько дней министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в твиттере, что, мол, хорошо бы передать эти системы Украине и разместить их у западной границы соседней страны. До него с таким предложением выступил глава правящей национал-консервативной партии PiS Ярослав Качиньский.

Чем Patriot отличается от NASAMS и IRIS-T

Украина уже несколько лет просит у западных стран системы Patriot, но безуспешно. В то же время в последние недели Германия и США поставили Киеву свои современные комплексы ПВО - IRIS-T и NASAMS. Их радиус действия составляет около 40 километров, а у Patriot - около 70 километров.

Сообщается, что у Германии есть 13 таких зенитно-ракетных комплексов. Бундесвер уже отправлял свои батареи в другие страны, например, в Турцию в 2012 году. Там они были размещены на территории турецкой военной базы. Но Турция - союзник Германии по НАТО, а Украина не является членом альянса.

Теперь у Берлина возникла дилемма. Правительство вряд ли пошлет в Украину своих военнослужащих для обслуживания ЗРК Patriot, опасаясь втягивания ФРГ в войну Киева и Москвы. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) недавно указывал и на то, что часть немецкого общества против поставок вооружений Украине. Шольц выступает за согласованные с союзниками по НАТО поставки вооружений Украине. ЗРК Patriot есть у многих стран альянса, но пока ни одна из них не передала их Киеву.

Вопрос с поставками Patriot Украине может привести к спорам и внутри правящей коалиции. Так, "зеленые" выступают за расширение военной помощи Украине, а социал-демократы Шольца занимают более сдержанную позицию.

В то же время отказ от поставок именно этой системы ПВО может стать поводом для новой волны критики в адрес правительства, мол, Германия не хочет предоставлять Украине современное оружие в трудный момент. С учетом того, что Россия усиливает ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, обозреватели cчитают, что давление на Берлин как внутри страны, так и за границей может вырасти.

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