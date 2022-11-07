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Немецкая установка Gepard (фото из архива)
Немецкая установка Gepard (фото из архива)Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance
КонфликтыУкраина

Грозит ли Украине нехватка оружия - и поможет ли оружие НАТО

Роман Гончаренко
1 ч. назад

Отказ Швейцарии разрешить поставки в Украину боеприпасов к немецким установкам Gepard снова показал трудности перехода с советского на западное оружие. Киев покрывает часть дефицита за счет трофеев.

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Швейцария снова сказала "нет". На днях правительство в Берне ответило отказом на просьбу Берлина разрешить реэкспорт произведенных в Швейцарии 35-миллиметровых боеприпасов для поставленных Украине немецких зенитных комплексов Gepard.

Ранее такой отказ со ссылкой на нейтральный статус Швейцарии прозвучал в июне. Как писала в начале ноября немецкая пресса, на этот раз Германия просила разрешения на поставку 12400 зарядов. По состоянию на сентябрь, Берлин поставил Киеву 30 снятых с вооружения бундесвера установок, которые Киев применяет в том числе для борьбы с беспилотниками. Нехватка боеприпасов для Gepard была известна еще до того, как технику передали Украине. 

Эта новость в очередной раз показала, как непросто украинской армии перейти с советского вооружения на образцы из стран НАТО. Киев начал получать их за несколько лет до открытого российского вторжения в феврале, накануне вторжения темпы возросли, но о масштабном перевооружении заговорили после него. "Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал - перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", - сообщил в апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Западного оружия все больше, слабое место - логистика

На какой стадии Киев на девятом месяце войны - вопрос открытый. По сравнению с началом года Украина получает от Запада все больше вооружений, в том числе - тяжелых, но в целом поставки ограничены. Так, число современных образцов высокоточной тяжелой техники исчисляется единицами (немецкий комплекс ПВО IRIS-T), в лучшем случае - десятками (гаубицы нескольких стран НАТО, американские ракетные системы HIMARS), более старые образцы (БМП M117 производства США) - сотнями.  

Американская система ПВО NASAMS (фото из архива)
Американская система ПВО NASAMS (фото из архива)Фото: Toms Kalnins/EPA-EFE

"Критической точкой в западном вооружении является система обслуживания, ремонта и обеспечения, - говорит украинский военный эксперт  Сергей Грабский. - Она значительно больше, чем само использование этого вооружения". Это - одна из причин, которая тормозит переход на западные образцы. Для обслуживания тяжелой техники нужны базы, и Запад решил создавать их за пределами Украины, в соседних странах НАТО.  

Кроме того, "есть проблема с западными образцами, связанная с тем, что они разных типов - американские, британские, французские, немецкие, шведские", - говорит Грабский. И хотя стандарт у них одинаковый, есть "специфика по техобслуживанию". Это подтверждает полковник службы австрийского Генштаба Маркус Райснер (Markus Reisner). "Украинцы показали, что могут очень разумно использовать предоставленные им системы. Сложность - в логистике и в том, что у Украины есть целая коллекция разных систем вооружения, для которых нужно доставлять боеприпасы, а Украина - огромная страна", - говорит эксперт.  

У всех западных поставок есть общая черта - это в основном оружие малой дальности. Его зона поражения - несколько десятков километров. Киев хочет получить дальнобойные ракетные комплексы, западные самолеты и танки. Пока страны НАТО воздерживаются от этого. 

Советские танки из Польши и Чехии

На этом фоне львиная доля оружия ВСУ по-прежнему приходится на советские образцы из стран Центральной и Восточной Европы, отмечают эксперты в беседах с Deutsche Welle. В авиации Украина полностью полагается на советские образцы, в артиллерии сложилась комбинация советских и западных систем, - говорит Грабский. Похожая ситуация с бронетанковой техникой: есть исключения, но большинство - "фактически советские образцы".

Танк Т-72 ВСУ на востоке Украины, апрель 2022
Танк Т-72 ВСУ на востоке Украины, апрель 2022Фото: Yashuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Свежий пример - в начале ноября США заявили, что передадут Украине совместно с Нидерландами 90 модернизированных в Чехии танков Т-72. Ранее Украина уже получила сотни таких танков, БТР и БМП от других стран НАТО, особенно много - из Польши. Помимо техники страны альянса поставляют в Украину боеприпасы к ним. Поскольку война идет интенсивно, расход техники и боеприпасов большой, о чем свидетельствуют сообщения с фронта. "Техники мало, а снарядов советских калибров почти не осталось, - писал в начале августа Facebook украинский режиссер и военнослужащий ВСУ Олег Сенцов, воевавший тогда под Бахмутом в Донецкой области. - Натовские системы лучше, но их тоже еще недостаточно".

Первые современные системы ПВО из стран НАТО

Может ли наступить критический для Украины момент, когда запасы советских вооружений истощатся, а западные поставки не успеют их заменить в нужном объеме? Когда? Эти вопросы периодически обсуждаются в соцсетях, официальных данных нет по понятным причинам - информация не подлежит разглашению. "Нехватка есть по некоторым видам вооружений, например, это можно было четко наблюдать в отношении тяжелых систем ПВО Бук М-1 и С-300", - отмечает Густав Грессель (Gustav Gressel), военный эксперт аналитического центра Европейский совет по международным делам (ECFR). По его словам, еще недавно Украина могла сбить лишь две-три из 8-10 российских крылатых ракет. Теперь же, когда ВСУ получили немецкий комплекс ПВО IRIS-T и американские системы NASAMS, то могут сбивать намного больше. Среди недавних решений стран НАТО - поставка в Украину и старых систем ПВО Hawk, разработанных в США в 1950-е годы.

Украинский комплекс ПВО Стрела-10 (фото из архива)
Украинский комплекс ПВО Стрела-10 (фото из архива)Фото: Ukrainian Ground Forces Command/REUTERS

Еще один чувствительный вопрос - хватит ли Украине боеприпасов для советских систем, которые она использует? Ее собственные запасы сократились еще до войны в результате серии взрывов на складах, которые были квалифицированы как диверсия. В странах Восточной Европы запасы советских вооружений "в какой-то степени исчерпаны", считает Грессель. По его словам, на оружейных заводах в этих странах могут производится снаряды, но, например, сами пушки - нет. Для советских зенитно-ракетных комплексов "Стрела" и "Оса", которые Киев также получал из стран Восточной Европы, все меньше зарядов, говорит Грессель.

Сотни трофейных танков и бронетехники

Желание Киева полностью перейти на западное вооружение эксперт называет "правильным и справедливым". Он считает, что этот процесс мог бы идти быстрее, если бы некоторые страны, среди которых он упоминает Германию, принимали политические решения о поставках быстрее.

Сергей Грабский не считает критичным то, что у Украины могут возникнуть проблемы с пополнением запасов советских образцов вооружений. "Кто является самым крупным поставщиком оружия Украине? Россия", - отметил эксперт, имея в виду военные трофеи. По данным украинской версии журнала Forbes, количество захваченного у России вооружения опережает объемы поставок с Запада. По состоянию на конец сентября Украина получила в виде трофеев около 400 российских танков и около 700 единиц бронетехники. Правда, отмечает издание, большинство из них - старые образцы.

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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