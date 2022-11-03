Швейцария запретила ФРГ поставлять Киеву снаряды для Gepard

В Берне указали, что законы Швейцарии запрещают поставки оружия в страны, где идут вооруженные конфликты. Украина испытывает острую нехватку снарядов для немецких ЗСУ Gepard.

Германии не разрешили поставить Украине произведенные в Швейцарии снаряды для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Проводимая Швейцарией политика нейтралитета не позволяет удовлетворить запрос Германии о реэкспорте этих боеприпасов в Украину, говорится в обнародованном в четверг, 3 ноября, письме министра экономики Швейцарии Ги Пармелена министру обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). В послании поясняется, что законы Швейцарии запрещают экспорт оружия в страны, где идут вооруженные конфликты.

Германия еще в начале лета запросила у правительства в Берлине разрешение на реэкспорт в Украину 12 400 снарядов для ЗСУ Gepard. Швейцария тогда отклонила этот запрос, сославшись на свой нейтралитет. 31 октября стало известно, что Ламбрехт направила в Берн новый запрос. При этом, как сообщают немецкие СМИ, она сослалась на необходимость защиты критически важной инфраструктуры и морских портов в Украине, имеющих ключевой значение для экспорта зерна.

Нехватка боеприпасов

ЗСУ Gerard стали первым видом тяжелого вооружения, которое Германия пообещала передать Украине. К концу сентября Киеву были поставлены все 30 обещанных Украине зенитных установок. В то же время проблемы с самого начала были связаны с боеприпасами к Gepard.

Первоначально Украине было передано 60 тысяч снарядов, но учитывая высокие темпы, которыми украинские войска расходуют боеприпасы, этого оказалось мало. Кристине Ламбрехт в своем последнем письме Берну указала на сильную нехватку снарядов в Украине из-за интенсивного применения Gepard против российских крылатых ракет и беспилотников.

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