Удары по энергообъектам Украины. План Путина не сработал?

Мощными ракетными обстрелами, в том числе энергообъектов, Россия стремится погрузить Украину во тьму. Как в Киеве оценивают ущерб, нанесенный инфраструктуре, и как справляются с последствиями ударов?

Россия нанесла самый мощный с начала ее вторжения массированный ракетный удар по украинским городам. Это произошло 10 октября, перед началом отопительного сезона. Стремясь нанести максимальный ущерб украинским энергетическим объектам, российская армия массированно обстреливает ТЭС, ТЭЦ и энергосети.

Удары по всей цепи поставки

Только 10 октября было повреждено 11 критически важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и в Киеве, что повлекло за собой отключение электроэнергии в нескольких областях и украинской столице. На следующий день, 11 октября, обстрелы повторились - произошли и повторные попадания ракет там, где за сутки энергетикам удалось восстановить повреждения.

В частности, свет повторно исчез во Львове после того, как энергосеть оперативно отремонтировали накануне. "Цинизм состоит в том, что были нанесены удары по всей цепи поставок - это и системы распределения электроэнергии, и генерация. Цель врага - усложнить возможность переподключения поставок электроэнергии из других источников", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он отметил, что Россия совершила самую масштабную атаку на энергетическую систему Украины за все время войны.

Энергетики работают сутками

Правительство в Киеве пообещало, что ремонтные и восстановительные работы будут производиться оперативно, чтобы украинцы не ощутили на себе последствий российских ударов по энергообъектам. "Главная цель этих военных преступников - посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно скорее восстановить все объекты", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Вечером 10 октября Национальная энергокомпания (НЭК) "Укрэнерго" возобновила энергоснабжение в большинстве регионов, где оно исчезло в результате масштабных ракетных обстрелов магистральных сетей. Однако энергетики отмечают, что им понадобится еще несколько дней для восстановления разрушенных мощностей. "Никто в Европе не делал того, что приходится делать нам во время этой войны. С такими масштабными разрушениями еще никто не сталкивался. Наши бригады работают круглыми сутками для того, чтобы как можно быстрее восстановить сети и подать электричество всем потребителям", - сообщил глава компании Владимир Кудрицкий, слова которого приведены в сообщении на Facebook-странице "Укрэнерго".

В министерстве энергетики Украины заявили, что международные партнеры оказывают Украине гуманитарную поддержку в восстановлении разрушенного российскими ракетными ударами энергетического сектора страны.

Помощь потребителей в самый критический момент

В то же время людей попросили снизить потребление электроэнергии во времена пиковых нагрузок на объединенную энергосистему с 17 до 22 часов, чтобы "Укрэнерго" смогло обеспечить стабильную работу энергосистемы. Потребителей просили отказаться в это время от использования утюгов, стиральных машин, бойлеров, обогревателей, кондиционеров. И это сработало. Как сообщил Денис Шмыгаль, украинцы 10 октября добровольно потребили на 10 процентов меньше электроэнергии. При этом жители Киева и Киевской области сэкономили еще больше. "В вечерние часы жители Киева и Киевской области снизили потребление электроэнергии на 26,5 процента по сравнению с обычным осенним днем. Это помогло не перегружать работающие электросети и позволило диспетчерскому центру "Укрэнерго" сбалансировать энергосистему в самый критический момент суток", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

В то же время генерирующие энергокомпании предупредили, что не исключены плановые отключения электроэнергии, если возникнет дефицит мощностей. Частная компания ДТЭК составила и обнародовала детальные графики ограничения подачи электроэнергии, в частности, в Киеве. Они предполагают поэтапное отключение электроэнергии жителям столицы в три очереди в промежутке с 8 утра до полуночи. В ДТЭК предупредили, что отключения могут длиться около четырех часов. "Мы разделили все адреса города на 3 очереди и будем ограничивать поставки света поочередно. График будет применен только в случае, если у "Укрэнерго" возникнет необходимость сбалансировать энергосистему", - пояснили в ДТЭК.

При этом министр энергетики Галущенко, считает, если и дальше сознательно ограничивать использование электроприборов во времена пиковых нагрузок на энергосистему, то плановых отключений электроэнергии удастся избежать. "Этот осенне-зимний период будет сложным - и все вчера увидели, чем именно. Поэтому разумное потребление электроэнергии и тепла должно стать нашей новой привычкой", - подчеркнул Галущенко.

Экспорт электроэнергии приостановлен, импорт не планируется

Кроме этого, Украина решила отказаться от экспорта электроэнергии в европейские страны для стабилизации собственной энергосистемы. "Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины", - заявил Герман Галущенко. 10 октября в ходе российских обстрелов четыре российские ракеты попали в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС, которая находится в Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Оттуда электроэнергия идет на экспорт в Европейский Союз.

При этом Украина пока не просила аварийной помощи у европейских стран для стабилизации энергоснабжения, нарушеного в результате массированных атак российскими военными украинской энергетической инфраструктуры. Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", украинский оператор имеет возможность запросить аварийную помощь в любой момент, поскольку подписаны соответствующие соглашения с операторами системы передачи соседних европейских стран.

В то же время в "Укрэнерго" выразили уверенность в том, что Украина сейчас не нуждается в импорте электроэнергии. "Ограничение потребления в Киеве и центральном регионе связано не с дефицитом ресурса, а с повреждением инфраструктуры, и оно необходимо для того, чтобы ремонтники быстрее закончили восстановительные работы. Аварийную помощь не запрашивали вчера и не планируем сейчас. Энергосистему удалось сбалансировать самостоятельно за счет внутренних ресурсов", - цитирует информационно-аналитический портал "Энергореформа" пресс-службу НЭК "Укрэнерго".

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