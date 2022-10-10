РФ нанесла ракетные удары по Киеву и другим городам Украины

В результате серии ракетных ударов по Киеву погибли не менее восьми человек, еще несколько десятков ранено. Сообщается также о взрывах в Днепре, Житомире, Львове и других городах Украины.

Россия утром в понедельник, 10 октября, подвергла мощным ракетным ударам Киев, Днепр и целый ряд других городов Украины. По словам мэра Киева, Виталия Кличко, атаке подвергся Шевченковский район в центре столицы. Одна из ракет упала в районе памятника Михаилу Грушевскому, из-за чего загорелись проезжавшие мимо автомобили.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил, что погибли не менее восьми человек, еще 24 были ранены. Взрывом уничтожено шесть автомобилей и повреждено еще 15. По сообщениям местных Telegram-каналов, взрывы прогремели в районе здания управления СБУ, а также одного из офисов президента Украины Владимира Зеленского на Владимирской улице. В метро Киева движение поездов по красной линии приостановлено, все подземные станции работают как укрытие.

Последний раз Киев подвергался ракетному обстрелу в конце июня. Тогда российские военные выпустили по городу 14 ракет. Одна из них попала в многоэтажку в Шевченковском районе. В результате погиб один человек и еще шесть получили ранения.

Ракетные удары по другим городам Украины

Сообщается также о ракетных ударах по Киевской области и городам в других регионах Украины. Серия взрывов прогремела в Днепре, Тернополе, Житомире, Хмельницком, Виннице, Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Ровно и Ивано-Франковске. В областных центрах Украины начались перебои с электричеством. Частично обесточены Львов, Хмельницкий, Житомир, Харьков. В Днепре в результате ракетного удара разрушен промышленный объект.

Зеленский: Нас пытаются стереть с лица Земли

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массированную бомбардировку его страны, заявил, что Украину пытаются стереть с лица Земли. "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не стихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - написал он в Telegram.

Украина подвергается массированным ракетным ударам через два дня после подрыва Крымского моста в Керченском проливе. В результате подрыва были разрушены два пролета одной из веток автомобильной части моста, а также загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в нем Украину. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на подрыв Крымского моста может быть только "прямое уничтожение террористов".

После взрыва на Крымском мосту стало известно о назначении нового командующего операциями российских войск в Украине. Этот пост занял генерал армии Сергей Суровикин. Источники информационного ресурса "Медуза" называют Суровикина сторонником массированных ракетных ударов по украинском инфраструктуре, в том числе гражданской.

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