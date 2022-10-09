Экс-генерал: Крымский мост усугубит проблемы РФ с логистикой

Мосты и другие объекты для осуществления логистики являются легитимными целями, подчеркнул бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью DW.

Повреждение Крымского моста, соединяющего Краснодарский край России с аннексированным украинским полуостровом, усугубит проблемы ВС РФ с логистикой в Украине. Такое мнение высказал в интервью DW бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в воскресенье, 9 октября.

"Это затруднит для России материально-техническое снабжение войск и доставку бронетехники в Крым, - продолжил он. - Украинцы последовательно наносят удары по объектам логистики, что является хорошим способом ослабить российские возможности (осуществлять снабжение войск. - Ред.)".

Проблемы ВС РФ с логистикой

Ходжес отметил, что, по его наблюдениям, логистическая сеть России - "не та, которая необходима для проведения долгосрочных наземных операций". Российский флот, ВВС и армия не "работали согласованно" с начала вторжения, добавил отставной американский генерал.

Бен Ходжес Фото: DW

Он пояснил, что "такие объекты, как мосты, логистические линии коммуникации" представляют собой "легитимные цели", и подчеркнул разницу между поражением подобных целей и атаке на гражданских лиц, "которые прошедшей ночью были убиты в результате российского ракетного удара по Запорожью".

На вопрос о том, почему Киев не берет на себя ответственность за взрыв на Крымском мосту, Ходжес ответил: "Они не обязаны. Важен эффект".

Ракетные удары ВС РФ по Запорожью

В ночь на 9 октября Запорожская область Украины подверглась массированным ракетным ударам со стороны России. По данным украинских правоохранительных органов, под обстрел попали десятки частных домов, два многоквартирных дома и другая гражданская инфраструктура. Повреждены были в том числе торговые точки, офисные помещения, детские сады и школы.

Украинская полиция 9 октября сообщила, что число жертв ударов достигло 13 человек, среди которых - 6 детей. Еще 60 человек госпитализированы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новые ракетные удары по Запорожью "абсолютным злом", а тех, кто отдал приказ нанести их, - "нелюдями и террористами".

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