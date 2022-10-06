Ташева: Лучший способ от мобилизации РФ в Крыму - бегство
Анна Савчук
49 мин. назад
В аннексированном Крыму власти РФ мобилизовали около 2 тыс. граждан и отправили их в Херсонскую область, сообщила представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Что еще она рассказала о ситуции на полуострове?
В Германии с двухдневным визитом находится постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева и руководитель службы обеспечения деятельности Крымской платформы Мария Томак. В ходе визита они встретятся с немецкими парламентариями и представителями правительства ФРГ. О том, какие настроения сейчас на аннексированном полуострове, как РФ проводит там мобилизацию и как Украина планирует реинтегрировать территории - Ташева и Томак рассказали DW.
Мобилизация крымчан в ряды армии РФ
"То, как Россия проводит мобилизацию, на наш взгляд и согласно международному праву - это целенаправленная практика геноцида против одного сообщества. Они мобилизовали не только крымских татар, они мобилизовали украинских граждан", - говорит Тамила Ташева.
Она добавляет, что лучший способ избежать мобилизации, которую проводят на аннексированном полуострове российские власти, - это бегство из Крыма. Впрочем, по ее оценке, около двух тысяч граждан уже мобилизовали на полуострове, и сейчас они находятся под Херсоном.
"Если первое, что они сделают - это сдадутся в плен, мы примем это во внимание на судебных слушаниях или во время расследования конкретных случаев", - подчеркивает Ташева.
Мария Томак добавляет, что процесс сдачи в плен украинской стороне проходит с участием украинской разведки, которая открыла "горячую линию" для тех мобилизованных россиян и жителей временно оккупированных территорий, желающих сдаться в плен украинской стороне.
Успехи ВСУ меняют настроения в Крыму
Тамила Ташева отмечает, что в Крыму после мобилизации оккупационным властям стало сложнее убеждать граждан, что аннексия полуострова была необходима, чтобы избежать войны на этой территории.
Мария Томак также обращает внимание на то, как успехи украинской армии на фронте влияют на настроения жителей Крыма: "Если отследить акции солидарности с Украиной, то можно увидеть, что люди становятся более уверенными и мужественными в то время, как украинская армия достигает успехов на передовой. Я считаю, что это также очень важный сигнал о том, что чем больше успехов достигает украинская армия, тем больше людей в Крыму смелее выражают свои проукраинские настроения".
В Крыму подавляют протестную деятельность
По словам Ташевой, после полномасштабного вторжения России в Украину на полуострове продолжаются преследования проукраинско настроенных граждан, в том числе крымских татар. По данным украинской стороны, 150 граждан в Крыму являются политическими заключенными, из них 111 - крымские татары.
Ташева отмечает, что людей в Крыму также преследуют за протестные настроения, выражающиеся в разных формах. В то же время, она добавляет, что восьмилетняя аннексия полуострова сделала масштабные протесты там почти невозможными: "Российская Федерация за восемь лет зачищала всю гражданскую деятельность, но даже после полномасштабного вторжения люди протестуют в Крыму". В частности, она напоминает, что жителей полуострова преследуют даже за маникюр в цветах украинского флага.
Крымская платформа и стратегия реинтеграции полуострова
Представительница президента рассказывает, что за время оккупации в Крым приехали по меньшей мере полмиллиона граждан России, пребывание которых на этой территории будет считаться незаконным после возобновления контроля Украины над аннексированным РФ полуостровом. В то же время, по ее словам, они получат возможность получить разрешение на пребывание в Крыму, если у них родились дети, или если они состоят в браке с гражданами Украины. Украинская сторона уже работает над созданием стратегии по экономическим и юридическим вопросам на территории полуострова после деоккупации.
Тамила Ташева также сообщила, что Украина разрабатывает алгоритм действий относительно тех, кто был вынужден сотрудничать с администрацией аннексированного Крыма. "В соответствии с Женевской конвенцией и международным гуманитарным правом, если вы только живете в Крыму и общаетесь с оккупационной администрацией, или даже работаете с ней, но не совершали военных преступлений, вас не будут преследовать", - говорит она. По ее словам, Украина разрабатывает соответствующие положения, чтобы дать сигнал гражданам на полуострове, что им не грозит преследование, если они не совершали военных преступлений.
Представитель Крымской платформы Мария Томак в свою очередь отмечает, что этот формат, созданный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, продолжит работу в дипломатическом ключе, несмотря на воинственную риторику президента РФ Владимира Путина. "Потенциально платформа могла бы превратиться в место, где мы с союзниками обсуждали бы параметры реинтеграции и восстановления Крыма", - говорит она. Следующая встреча в рамках Крымской платформы на парламентском уровне запланирована на конец октября.