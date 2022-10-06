Ташева: Лучший способ от мобилизации РФ в Крыму - бегство

В аннексированном Крыму власти РФ мобилизовали около 2 тыс. граждан и отправили их в Херсонскую область, сообщила представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Что еще она рассказала о ситуции на полуострове?

В Германии с двухдневным визитом находится постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева и руководитель службы обеспечения деятельности Крымской платформы Мария Томак. В ходе визита они встретятся с немецкими парламентариями и представителями правительства ФРГ. О том, какие настроения сейчас на аннексированном полуострове, как РФ проводит там мобилизацию и как Украина планирует реинтегрировать территории - Ташева и Томак рассказали DW.

Мобилизация крымчан в ряды армии РФ

"То, как Россия проводит мобилизацию, на наш взгляд и согласно международному праву - это целенаправленная практика геноцида против одного сообщества. Они мобилизовали не только крымских татар, они мобилизовали украинских граждан", - говорит Тамила Ташева.

Она добавляет, что лучший способ избежать мобилизации, которую проводят на аннексированном полуострове российские власти, - это бегство из Крыма. Впрочем, по ее оценке, около двух тысяч граждан уже мобилизовали на полуострове, и сейчас они находятся под Херсоном.

"Если первое, что они сделают - это сдадутся в плен, мы примем это во внимание на судебных слушаниях или во время расследования конкретных случаев", - подчеркивает Ташева.

Мария Томак добавляет, что процесс сдачи в плен украинской стороне проходит с участием украинской разведки, которая открыла "горячую линию" для тех мобилизованных россиян и жителей временно оккупированных территорий, желающих сдаться в плен украинской стороне.

Успехи ВСУ меняют настроения в Крыму

Тамила Ташева отмечает, что в Крыму после мобилизации оккупационным властям стало сложнее убеждать граждан, что аннексия полуострова была необходима, чтобы избежать войны на этой территории.

Тамила Ташева с членами делегации в Берлине Фото: Anna Savchuk/DW

Мария Томак также обращает внимание на то, как успехи украинской армии на фронте влияют на настроения жителей Крыма: "Если отследить акции солидарности с Украиной, то можно увидеть, что люди становятся более уверенными и мужественными в то время, как украинская армия достигает успехов на передовой. Я считаю, что это также очень важный сигнал о том, что чем больше успехов достигает украинская армия, тем больше людей в Крыму смелее выражают свои проукраинские настроения".

В Крыму подавляют протестную деятельность

По словам Ташевой, после полномасштабного вторжения России в Украину на полуострове продолжаются преследования проукраинско настроенных граждан, в том числе крымских татар. По данным украинской стороны, 150 граждан в Крыму являются политическими заключенными, из них 111 - крымские татары.

Ташева отмечает, что людей в Крыму также преследуют за протестные настроения, выражающиеся в разных формах. В то же время, она добавляет, что восьмилетняя аннексия полуострова сделала масштабные протесты там почти невозможными: "Российская Федерация за восемь лет зачищала всю гражданскую деятельность, но даже после полномасштабного вторжения люди протестуют в Крыму". В частности, она напоминает, что жителей полуострова преследуют даже за маникюр в цветах украинского флага.

Крымская платформа и стратегия реинтеграции полуострова

Представительница президента рассказывает, что за время оккупации в Крым приехали по меньшей мере полмиллиона граждан России, пребывание которых на этой территории будет считаться незаконным после возобновления контроля Украины над аннексированным РФ полуостровом. В то же время, по ее словам, они получат возможность получить разрешение на пребывание в Крыму, если у них родились дети, или если они состоят в браке с гражданами Украины. Украинская сторона уже работает над созданием стратегии по экономическим и юридическим вопросам на территории полуострова после деоккупации.



Тамила Ташева также сообщила, что Украина разрабатывает алгоритм действий относительно тех, кто был вынужден сотрудничать с администрацией аннексированного Крыма. "В соответствии с Женевской конвенцией и международным гуманитарным правом, если вы только живете в Крыму и общаетесь с оккупационной администрацией, или даже работаете с ней, но не совершали военных преступлений, вас не будут преследовать", - говорит она. По ее словам, Украина разрабатывает соответствующие положения, чтобы дать сигнал гражданам на полуострове, что им не грозит преследование, если они не совершали военных преступлений.

Тамила Ташева в Берлине Фото: Anna Savchuk/DW

Представитель Крымской платформы Мария Томак в свою очередь отмечает, что этот формат, созданный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, продолжит работу в дипломатическом ключе, несмотря на воинственную риторику президента РФ Владимира Путина. "Потенциально платформа могла бы превратиться в место, где мы с союзниками обсуждали бы параметры реинтеграции и восстановления Крыма", - говорит она. Следующая встреча в рамках Крымской платформы на парламентском уровне запланирована на конец октября.

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