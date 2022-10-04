ВСУ освободили 50 населенных пунктов в Херсонской области

На 223-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 4 октября (время московское).

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Генеральная ассамблея ООН проведет в понедельник, 10 октября, экстренное заседание для рассмотрения вопроса об аннексии Россией четырех украинских территорий. Внеплановая встреча была запрошена Украиной и Албанией, сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря ассамблеи Паулину Кубяк. По данным агентства, ожидается, что 193 государства-члена ООН рассмотрят резолюцию о действиях России в Украине. Голосование должно будет показать степень международной изоляции РФ.

В конце сентября Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением аннексии самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. РФ была единственной страной из 15-ти, проголосовавшей против проекта. Десять членов Совбеза выступили за, четыре государства - Китай, Индия, Бразилия и Габон - воздержались.

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Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, накануне освобожденный российской стороной после задержания, не вернется к исполнению своих обязанностей, заявили в МАГАТЭ. "МАГАТЭ понимает, что господин Мурашов сейчас находится вместе с семьей на территории, подконтрольной Украине, и он не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Пока не ясно, кто его заменит на этой должности", - говорится в сообщении организации в Twitter. На нынешней неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Москву и Киев, чтобы убедить их в необходимости создания зоны безопасности вокруг электростанции и тем самым снизить риск ядерной катастрофы.

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В Херсонской области украинская армия освободила 50 населенных пунктов, сообщил в Twitter первый заместитель министра МВД Украины Евгений Енин. По его данным, в Харьковской области украинские власти установили контроль и провели зачистку в 169 населенных пунктах.



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Президент США Джо Байден пообещал Украине дополнительную помощь в сфере безопасности в объеме 625 миллионов долларов. Об этом Байден объявил во вторник в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В пакет помощи входит 16 гаубиц калибра 155 мм, 16 артиллерийских установок калибра 105 мм, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также боеприпасы и бронемашины. Байден подчеркнул решимость администрации США поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии до тех пор, пока она продолжается, и подчеркнул, что США "никогда не признают российскую аннексию" четырех украинских регионов.

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Согласно прогнозу Всемирного банка экономика Украины в 2022 году упадет на 35 процентов. Финансовая организация указывает на уничтоженные промышленные мощности страны, значительный урон, нанесенный ее сельскому хозяйству, а также нехватку рабочей силы в связи с большим количеством беженцев.

Для восстановления и экономического возрождения Украины, по оценке Всемирного банка, требуется примерно 351 миллиард евро, что в полтора раза превышает размер довоенной украинской экономики. Эта сумма может значительно увеличиться, указывает организация.

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Министерство обороны Украины сообщило в Twitter, что украинский флаг "вновь развевается над селом Давыдов Брод в Херсонской области". "Украинская морская пехота уверенно продвигается к Черному морю", - указывается в сообщении. Ведомство также опубликовало видео, на котором украинские военнослужащие говорят, что вывешивают украинский флаг над населенным пунктом.

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Эстония передала украинским вооруженным силам дроны, изъятые в мае у мужчины с двойным гражданством. Об этом проинформировало в Twitter посольство республики в Украине. Как сообщалось ранее, мужчина, имеющий российский и эстонский паспорта, пытался перевезти беспилотники в РФ. Предполагается, что он планировал передать их российской армии. Путешественника задержали на границе в конце мая, после чего заключили под стражу.

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Единственный автомобильный мост через Днепр в Херсоне вновь подвергся ракетному обстрелу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, во вторник, 4 октября, по Антоновскому мосту было выпущено шесть ракет из ракетной системы залпового огня HIMARS.

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Президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными указы Владимира Путина об аннексии украинских территорий. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. В соответствии с ним ничтожными признаются российские "документы" о признании Крыма, самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "суверенными и независимыми государствами", а также о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей.

В указе Зеленского отмечается, что "территория Украины целостна и неприкосновенна в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию".

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В Чечне умер муж участницы антивоенного протеста Адам Мурадов, сообщает Центр защиты прав человека "Мемориал". По данным общественной организации, незадолго до этого в наказание за действия супруги власти Чечни заставили его избить жену, а их 18-летнего сына отправили на войну в Украине. Молодому человеку позволили приехать на похороны отца, отмечает "Мемориал".

Эта история вызвала большой резонанс в Чечне, указывает организация. "Наши источники в республике сообщают, что на данный момент на семью Мурадовых оказывается сильное давление со стороны силовиков. Они требуют, чтобы Мурадовы под запись на видеокамеру опровергли всю информацию о противоправных действиях в их отношении", - сообщается в Telegram-канале центра.

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"За последние несколько недель" более двух тысяч российских военнослужащих выразили готовность сдаться в плен, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Юсова, обращения поступают на горячую линию государственного проекта "Хочу жить", который организовали в рамках координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Как утверждает представитель ГУР, мобилизованных россиян отправляют "на самые опасные участки фронта".

Forbes: С начала мобилизации РФ покинули не менее 600 тысяч человек

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Автомобильная очередь на российско-грузинской границе 24 сентября Фото: Olga Smolskaya/SNA/IMAGO

С 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, страну покинули около 600-700 тысяч человек, сообщает Forbes со ссылкой на источник в администрации президента РФ. При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, сейчас не представляется возможным, указал собеседник издания. Другой источник Forbes, который, как утверждается, "знаком с кремлевскими оценками", заявил, что с начала мобилизации из России уехали почти миллион человек.

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Великобритания официально внесла в санкционный список бывшего вице-премьера правительства Калининградской области Сергея Елисеева, назначенного в июле "главой правительства Херсонской области". Елисееву запретили въезд в Соединенное Королевство и заморозили его активы. Как заявили в британском правительстве, он был причастен к "дестабилизации Украины, подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

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В Европейскую службу внешних связей (EEAS) был вызван исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Ему выразили критику по поводу дальнейшей эскалации войны в Украине, сообщили в ведомстве во вторник, 4 октября. Управляющий директор EEAS по Восточной Европе и Центральной Азии Михаэль Зиберт потребовал во время встречи, которая состоялась накануне, отказаться от аннексии четырех оккупированных РФ украинских территорий и вывести войска из Украины.

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Обсуждение членства Украины в НАТО начнется в середине октября. Об этом на брифинге рассказала посол Украины в альянсе Наталья Галибаренко. "Одним из первых шагов будет обсуждение на уровне послов. Вторым этапом будет обсуждение между министрами обороны, которое планируется провести 12-13 октября после очередной встречи в формате "Рамштайн", - представила процедуру она.

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На Беларусь должно быть оказано такое же давление, как и на Россию, считает министр обороны Польши Мариуш Блащак. Выступая на открытии Варшавского форума по безопасности, глава польского военного ведомства заявил, что белорусский режим стоит плечом к плечу с Россией и поддерживает агрессию против Украины.

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Дрон-камикадзе, которым сегодня российские военные пытались атаковать Одессу, сбит над Черным морем. Как сообщили журналистам в Оперативном командовании "Юг", речь идет об иранском беспилотнике типа Shahed-136.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко Фото: Reuters/V. Fedosenko

Александр Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне против Украины. "Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных", - цитирует государственное агентство БелТА выступление правителя Беларуси на совещании по вопросам военной безопасности.

Хроника событий 4 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 октября 14.00 - 23.59 >>>

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