Украина официально отказалась от любых переговоров с Путиным

На 223-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 4 октября (время московское).

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В Кремле отреагировали на официальный отказ Украины вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Будем ожидать изменения позиции действующего президента Украины, либо будем вести переговоры уже со следующим, который изменит позицию украинского народа", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

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Украина официально отказалась от любых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 сентября, принятое в ответ на аннексию Россией украинских территорий.

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Войска РФ в ночь на 4 октября нанесли ракетный удар по Краматорску. Как сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко, под обстрел попал частный сектор. "Уже известно о двух раненых. Повреждены дома и школа", - указал Гончаренко.

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Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Члены Совета Федерации РФ единогласно одобрили договоры о "принятии в состав Российской Федерации" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей Украины. Соответствующий документ теперь должен подписать президент России.

Призыв в России отсрочен на месяц

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Призыв в России начнется на месяц позже, что свидетельствует о проблемах страны с подготовкой и оснащением большого числа новобранцев. Об этом со ссылкой на данные разведки говорится в ежедневном сообщении Минобороны Великобритании в Twitter. По данным британского военного ведомства, в РФ намерены призвать на срочную службу 120 тысяч человек, которые "по закону не могут быть направлены за пределы России". "Проблемы размещения, подготовки, оснащения и развертывания мобилизованного и призывного персонала весьма значительны", - указывается в сообщении.



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Экс-кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко, обвиняемый в мошенничестве, направил краевому военному комиссару Николаю Тригубко заявление с просьбой призвать его на войну в Украине. "Ищенко считает, что в сложившейся ситуации он принесет больше пользы стране, защищая ее с оружием в руках", - сообщила его адвокат Виктория Виноградова газете "Коммерсант". Андрей Ищенко был арестован в апреле нынешнего года, в настоящее время он находится в СИЗО-1 Владивостока.



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В Казахстан за две недели мобилизации в России въехали более 200 тысяч граждан РФ, сообщил журналистам глава казахстанского МВД Марат Ахметжанов. За это же время, по его словам, Казахстан покинули 147 тысяч россиян и в целом ситуация на границах уже нормализовалась. "Вчера (то есть 3 октября. - Ред.) более 7000 граждан России въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Все на миграционном контроле", - заверил Ахметжанов. Неделей ранее МВД Казахстана оценивало число россиян, прибывших в страну после объявления мобилизации, в 98 тысяч человек, а выехавших - в 64 тысячи человек.

КНДР поддержала итоги псевдореферендумов

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Северная Корея поддержала результаты "референдумов", проведенных в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на главу департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су. КНДР стала единственной страной, поддержавшей итоги псевдореферендумов о "присоединении к РФ". ООН, США и многие страны Европейского Союза осудили аннексию Россией украинских территорий.

++09.00++

Российские войска в ночь на 4 октября обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Сильнее всего пострадал город Никополь, по которому были выпущены около 30 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии, сообщил губернатор региона Валентин Резниченко. По его сведениям, ранены четыре человека, двое из них госпитализированы. Кроме того, повреждены более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены 4 квартиры. Никополь остался без воды, так как в результате обстрела были повреждены сети насосной станции водоканала. Более 7000 семей остались без света. Половине из них электричество уже вернули, восстановление линий продолжается.

++08.30++

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили атаки россиян на трех направлениях - Бахмутском, Горловском и Николаевском - и нанесли по объектам врага 22 авиаудара. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной на его Facebook-странице. В свою очередь российские войска нанесли три ракетных удара и 12 авиационных, а также произвели более сотни залпов из РСЗО. В итоге пострадали более 20 населенных пунктов, в частности Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут. Обстрелы из ствольной артиллерии были массированными в районах Верхнекаменского, Серебрянки и Белогоровки. Там же, как сообщил Генштаб, противник минировал местность "на маршрутах возможного продвижения Сил обороны".

++08.00++

В результате ночного удара по Харькову погибла 46-летняя женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Олег Синегубов. По его информации, в обстрелянных районах города вспыхнули два пожара.

Власти РФ привлекают частный бизнес к перевозке мобилизованных

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Российские власти, очевидно, используют самолеты коммерческих авиакомпаний для перевозки мобилизованных. Так, по данным сервиса flightradar24, "Уральские авиалинии" выполнили несколько рейсов в аэропорт Платов Ростова-на-Дону, закрытый с 24 февраля из-за войны в Украине. По информации Telegram-канала "Авиационная антресоль", приобрести билеты на эти рейсы было невозможно. Пресс-служба "Уральских авиалиний" отказалась ответить на запрос издания Sota о транспортировке мобилизованных.

++06.20++

Украинские силы за последние 24 часа добились значительных успехов в районе Лимана и на севере Херсонской области, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке. Российские части, потерпевшие поражение на этих фронтах, ранее считались одними из лучших в России, указывают аналитики. Так, под Лиманом действовали части 144-й мотострелковой дивизии, а в Херсонской области - 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. Эксперты ISW особо выделяют их "очевидную неспособность удерживать территорию против крупных контрнаступательных действий Украины".

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РСЗО "Ураган" Фото: Russian Defence Ministry/Tass/dpa/picture alliance

Украинские военные на юге уничтожили реактивную систему залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающую машину к ней, а также минометный комплекс "Сани", сообщило оперативное командование "Юг". По его сведениям, за истекшие сутки уничтожены 87 россиян и более 60 единиц военной техники. Российская сторона не комментировала эту информацию.

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Премьер-министр немецкой земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) указал на необходимость федеральной финансовой помощи в вопросе размещения украинских беженцев. "Когда наступит зима, когда холод и сырость проникнут в разрушенные дома в Украине, к нам будут вынуждены приехать больше людей", - приводят слова политика издания медиагруппы Funke. Одной из главных задач муниципальных и земельных властей является размещение беженцев и уход за ними, для чего необходимы деньги, добавил Вюст.

Глава МИД ФРГ: Путин отвечает "зверствами" на призывы прекратить бомбардировки

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не видит возможностей прекратить войну путем переговоров. Однако официальный Берлин неустанно работает над поиском дипломатического решения, заявила она в беседе с газетой Neue Osnabrücker Zeitung. В то же время президент России Владимир Путин отвечает "новыми зверствами" на призывы прекратить бомбардировки, указала Бербок.

Глава МИД ФРГ не обошла стороной критику со стороны Украины за нерешительность в вопросе поставок вооружений. Военные ресурсы Германии ограничены, объяснила Бербок. "Было бы самонадеянно полагать, что Германия может в одиночку изменить ход войны. Мы можем сделать это только вместе с нашими международными партнерами", - добавила она.

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Российские военные обстреляли Холодногорский и Новобаварский районы Харькова, заявил мэр города Игорь Терехов. Под удар попали промышленный и инфраструктурный объект, добавил он. Власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

Зеленский: Освобождены еще несколько населенных пунктов

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Украинские военные под Бахмутом Фото: Inna Varenytsia/AP/picture alliance

Украинская армия за минувшие сутки освободила еще несколько населенных пунктов, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении. При этом глава государства не назвал конкретные населенные пункты и не объяснил, о каких областях идет речь.

В то же время Зеленский заверил, что украинские власти не намерены считать коллаборантами всех лиц, оставшихся на оккупированных территориях. "Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг... Или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека винить", - подчеркнул президент.

Хроника событий 3 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 октября 00.00 - 13.59 >>>

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