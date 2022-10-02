На 222-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 3 октября (время московское).

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Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко, об отстранении которого утром сообщил губернатор Михаил Дегтярев, назначен на аналогичную должность в Магаданской области "в связи со служебной необходимостью", сообщили агентству РИА "Новости" в Восточном военном округе.

Ранее Дегтярев перед объявлением об отстранении Лайко рассказал, что из нескольких тысяч жителей Хабаровского края, получивших повестки в рамках мобилизации, половина не соответствовали критериям отбора для поступления на военную службу по контракту.

В оккупированном Херсоне прозвучали взрывы

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В оккупированном Россией Херсоне произошло не менее трех взрывов, пишут российские агентства РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на корреспондентов. По предварительной информации, сработала система ПВО. "Следы от ракет в небе над городом не видны. При этом были слышны взрывы", - пишет ТАСС

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Финская авиакомпания FinnAir отказала в посадке на рейс Дюссельдорф - Хельсинки пяти россиянам, у двоих из которых был вид на жительство в Германии, пишет издание "Фонтанка ". По словам одного из пассажиров, 2 октября его с друзьями, а также женщину с ребенком, которая через Хельсинки летела в Тюмень на похороны, развернули на стадии регистрации и сдачи багажа.

"Сказали, что по новому закону россиян не сажают. Какому, не уточнили. Так как представителя FinnAir в аэропорту Дюссельдорфа нет, то мы вызвали полицию. Пока ехала полиция, позвонили на горячую линию перевозчика. Они ничем не помогли, обещали вернуть деньги. Полиция поняла ситуацию, но ничего сделать не смогла. Так прямым текстом и сказали: "Мы понимаем, но для русских запрет", - рассказал собеседник "Фонтанки". Финляндия запретила въезд российским туристам с 30 сентября.

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Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков сообщил, что уволился из музея после российского вторжения в Украину и что окончательное решение об этом принял после публикации интервью с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. "С начала марта я не участвую ни в каких музейных мероприятиях. Я ушел, потому что не намерен иметь ничего общего с сегодняшней Россией", - объяснил Озерков.

"После того, как Россия ввела свои войска в Украину, диалог и уважение перестали что-либо значить в России, новости сменились пропагандой, в которой ничего не говорится об обвинении российских вооруженных сил в многочисленных преступлениях против мирного населения. Я, как гражданин России, видел в этом позоре и свою вину и разделял это мнение", - написал он. "Россия выдавила из себя всех нас, кто не хотел ничего, кроме добра для ее культуры", - закончил свой пост Озерков.

Минобороны Великобритании - о признании Путиным ошибок при мобилизации

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Неожиданно быстрое признание Путиным ошибок при проведении мобилизации свидетельствует о масштабе проблемы, констатирует в своей ежедневной сводке Минобороны Великобритании. "Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании. Они почти наверняка набрали какие-то кадры, не подпадающие под определения, заявленные Путиным и Минобороны", - пишет британская разведка. Призванные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, а российские официальные лица, вероятно, изо всех сил пытаются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями, говорится в сводке ведомства.

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В Николаевском районе российские войска за минувшие стуки обстреляли из РСЗО поселок Первомайское, утром 3 сентября была обстреляна акватория города Очаков, продолжались обстрелы Березнеговатского и Широковского районов, сообщил глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким. Пострадавших, по его словам, нет.

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Российские войска утром 3 октября нанесли ракетные удары в районе города Днепр, кроме того, всю ночь продолжались обстрелы Никопольского и Криворожского районов области сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, от обстрелов пострадали около 10 многоэтажных и частных домов, линии электропередач, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия и газопровод. Сведения о погибших пока не поступали.

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В результате обстрела села Головчино в Белгородской области погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет. Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Начался подомовой обход. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

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Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам анализа европейского газового рынка рекомендовало странам ЕС сократить потребление газа на 9-13 процентов, чтобы за время отопительного сезона не исчерпать полностью запасы в хранилищах в случае полного прекращения поставок из России с 1 ноября 2022 года. При выполнении этих рекомендаций ЕС удастся сохранить в газовых хранилищах от 25 до 33 процентов газа – даже с учетом снижения поставок СПГ, говорится в ежеквартальном отчете МЭА.

Военком Хабаровского края отстранен от должности

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Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко отстранили от должности, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. С чем связано отстранение, он не уточнил. По словам Дегтярева, повестки в рамках мобилизации получили несколько тысяч жителей края. "Из них порядка половины вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту", - рассказал губернатор.

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За минувшие сутки российская армия нанесла 11 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершила более 65 обстрелов из РСЗО, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. От ударов пострадали более 35 населенных пунктов, в том числе Славянск, Краматорск, Бахмут, Кривой Рог и Николаев, рассказали военные. В Генштабе не сообщили об освобождении ВСУ населенных пунктов на севере Херсонской области, о чем накануне писали как украинские, так и российские источники. Оперативное командование "Юг" в своей вечерней сводке также не подтвердило и не опровергло сообщения о продвижении ВСУ на этом направлении. "Преждевременная утечка информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция", - подчеркнули в командовании.

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Поражение России в Харьковской области и отступление сил РФ из Лимана в сочетании с неспособностью эффективно провести мобилизацию коренным образом меняют российское информационное пространство, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. "Кремлевские пропагандисты уже не скрывают своего разочарования проведением "частичной мобилизации", часто обсуждая незаконную мобилизацию", - указывают аналитики. По оценке ISW, информационное пространство в РФ значительно отклонилось от предпочитаемых Кремлем и Минобороны нарративов, в соответствии с которыми ситуация в целом находится под контролем.

Владимир Путин полагается на контроль над информационным пространством в России для защиты своей власти гораздо больше, чем на массивный аппарат подавления, используемый в Советском Союзе, указывают аналитики. По мнению ISW, это делает "беспорядок в информационном пространстве потенциально еще более опасным" для Путина, чем он был для СССР.

Власти Запорожья заявили об обстреле

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Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. По словам секретаря запорожского городского совета Анатолия Куртева, есть пострадавшие, а инфраструктура получила повреждения.

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Валерий Залужный (фото из архива) Фото: Gleb Garanich/AP/picture alliance

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили обеспечение потребностей сил обороны Украины в отпоре российской агрессии.

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Война в Украине меняет отношения между жителями западных и восточных земель Германии, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). "Эта война станет разрезом, который войдет в коллективную память немцев как общий горький опыт", - заявил политик изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Украинские военнослужащие освободили село Торское в Донецкой области, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. В то же время российские силы пытаются закрепиться в Кременной, указал он. По словам Череватого, ВСУ в районе Лимана ведут работы по разминированию территорий.

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Йоахим Гаук (фото из архива) Фото: Tim Brakemeier/dpa/picture alliance

Бывший президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck) призвал сограждан трезво оценивать угрозы со стороны президента России Владимира Путина. По мнению Гаука, глава Кремля учитывал страхи немцев в своих планах. "Это элемент его ведения войны", - заявил немецкий политик в эфире телеканала ZDF. Кроме того, Гаук призвал к дальнейшей поддержке Украины "не только потому, что это правильно с точки зрения морали, но и потому, что они (Украина. - Ред.) представляют наши интересы".

Зеленский: Успехи ВСУ не ограничиваются Лиманом

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Успехи Вооруженных сил Украины в освобождении населенных пунктов не ограничиваются Лиманом, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении . История освобождения этого города в Донецкой области стала наиболее медийной, добавил он. Так, 129-я бригада территориальной обороны освободила село Архангельское и поселок Миролюбовка в Херсонской области, указал Зеленский.

Кроме того, глава государства упомянул "референдумы" в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. "Когда возвращается украинский флаг - о российском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 2 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 октября 00.00 - 13.59 >>>

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