Странам Евросоюза рекомендовано экономить газ

Странам Европейского Союза следует сократить потребление газа на 9-13 процентов, чтобы за время отопительного сезона не исчерпать полностью запасы в хранилищах в случае полного прекращения поставок из России с 1 ноября 2022 года. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Международное энергетическое агентства (МЭА) , опубликованном в понедельник, 3 октября.



Если за время отопительного сезона страны ЕС сократят потребление газа на 9 процентов по сравнению со средним значением за последние пять лет, им удастся поддержать уровень заполненности газовых хранилищ на отметке в 25 процентов, подсчитало МЭА. При сокращении потребления на 13 процентов этот показатель составит 33 процента, говорится в отчете, подготовленном на основании анализа европейского газового рынка. Этот сценарий учитывает возможное снижение поставок сжиженного природного газа (СПГ), подчеркнули в агентстве.

С января по август 2022 года спрос на газ в Европе упал почти на 10 процентов в годовом исчислении, подсчитали в МЭА.

В Европе резко вырос спрос на СПГ

На фоне российского вторжения в Украину и прекращения поставок газа из России в ЕС европейские страны значительно наращивает свои мощности в сфере импорта СПГ, констатирует МЭА. В то время как мировая торговля СПГ с января по август 2022 год увеличилась почти на 6 процентов в годовом исчислении, рост спроса на СПГ в Европе составил 65 процентов, говорится в отчете. На Европу в основном переориентировались поставщики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где спрос на СПГ упал на 7 процентов.

"Торговля СПГ играет решающую роль в обеспечении гибкости и надежности поставок", - пишут аналитики МЭА.

Германия активно строит СПГ-терминалы

В Германии, зависимость которой от российского газа была до начала войны одной из самых высоких в Европе, форсированными темпами создают инфраструктуру для импорта СПГ.

Если в начале 2022 года в ФРГ не было ни одного терминала по приему и регазификации СПГ, то весной правительство страны решило срочно соорудить четыре таких терминала, а парламент принял специальный закон, чтобы максимально ускорить процедуру выдачи разрешений на связанное с ними строительство.

Летом одна из частных немецких компаний сообщила, что введет в строй пятый приемный терминал. А 1 сентября министерство экономики ФРГ объявило об уже шестом проекте. Во всех случаях речь идет о мобильных СПГ-терминалах - регазификационных судах (Floating Storage and Regasification Units, FSRU). Ввод в строй первого FSRU в Вильгельмсхафене ожидается 20 декабря.

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