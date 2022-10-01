В Болгарии открыли болгаро-греческий газопровод IGB

С помощью IGB Болгария сможет ежегодно получать 1 млрд куб. м газа из Азербайджана, а также сжиженный газ из Греции.

Межсистемный газопровод Греция - Болгария (IGB), по которому в страну будет поставляться газ из Азербайджана, официально запущен в эксплуатацию в субботу, 1 октября, сообщает агентство AFP.

Торжественная церемония прошла в Софии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала запуск "началом новой эры для Болгарии и Юго-Восточной Европы". "Раньше Болгария получала 80 процентов своего газа из России. Это было до того, как Россия решила начать чудовищную войну против Украины и энергетическую войну против Европы. Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии и для энергетической безопасности Европы", - заявила она.

Газ из Азербайджана может полностью покрыть потребности Болгарии

IGB связывает болгарскую национальную газовую сеть компании "Булгартрансгаз" и греческую газовую сеть. По IGB газ из Азербайджана будет поставляться через Грецию в Болгарию, а оттуда в Сербию, Северную Македонию, Румынию и Венгрию. По новому газопроводу Болгария сможет ежегодно получать 1 млрд куб. м газа из Азербайджана, а также сжиженный газ из Греции.

По словам фон дер Ляйен, новый газопровод может покрыть все потребление газа в Болгарии. "Отличные новости в очень трудные времена. Благодаря таким проектам у Европы будет достаточно газа на зиму", - подчеркнула она.

В конце апреля "Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию в связи с отказом Софии платить за него в рублях.

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