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Празднование годовщины объединения Германии в ЭрфуртеФото: Martin Schutt/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ видят в энергокризисе угрозу восстановлению востока

Евгений Жуков
21 мин. назад

Восточногерманские политики считают, что нынешний газовый кризис может угрожать успехам в восстановлении земель востока ФРГ. Война в Украине войдет в коллективную память немцев как горький опыт, уверен премьер Саксонии.

https://www.dw.com/ru/v-frg-vidat-v-energokrizise-ugrozu-dla-vosstanovlenia-vostoka-strany/a-63318426

Премьер-министры восточногерманских федеральных земель опасаются того, что энергетический кризис в результате развязанной Россией войны в Украине поставит под угрозу успехи, достигнутые в восстановлении земель на востоке ФРГ после воссоединения Германии. Накануне Дня немецкого единства, который будет отмечаться на торжественной церемонии в Эрфурте в понедельник, 3 октября, премьер-министры Бранденбурга и Саксонии-Ангальт Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) и Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) призвали жителей Германии к социальной сплоченности.

Войдке указал в интервью газете "Rheinische Post", что многими восточными немцами "нынешняя ситуация воспринимается с большой тревогой, и многие боятся, что все то, что они кропотливо создавали на протяжении трех десятилетий, рухнет".

Хазелофф заявил тому же изданию, что агрессивная война России против Украины также ставит под угрозу успехи восстановления восточных земель. Однако, по его словам, особенно в трудные времена немцы не должны позволять настраивать себя друг против друга: "Сегодня солидарность и общественный дух важны как никогда".

Премьер Саксонии - о войне в Украине

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) призвал в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerks Deutschland к тому, чтобы толерантно относиться к различию мнений в восточных и западных землях, в том числе и в отношении войны в Украине. "Эта война станет событием, который войдет в коллективную память немцев как общий горький опыт", - отметил Кречмер.

На центральном праздновании Дня германского единства в столице Тюрингии Эрфурте ожидается несколько сотен гостей, включая федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier).

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