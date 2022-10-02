Министр обороны ФРГ: Война будет длиться еще недели и месяцы

На 221-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 2 октября (время московское).

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В рамках 24 обменов пленными Украина освободила из российского плена 808 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

МИД Германии вызвал российского посла

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Посольство России в Германии Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в ФРГ Сергея Нечаева в ведомство. Как пишет агентство dpa, таким образом правительство Германии реагирует на дальнейшую эскалацию войны России в Украине и аннексию четырех украинских территорий.

Ранее министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в стране Сергея Разова. О вызове в МИД российских послов также сообщили власти Бельгии, Великобритании, Швеции и Нидерландов.

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На границе РФ и Грузии россиянам вручили более 180 повесток в связи с мобилизацией. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев. "Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию", - цитирует Абдуллаева "Интерфакс". В конце сентября на границе России и Грузии развернули мобилизационный пункт призыва. Оперативная группа по призыву работает на пункте пропуска "Верхний Ларс".

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Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец. Макрон заверил, что Франция продолжит помогать Киеву в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности и будет работать с европейскими партнерами над новыми санкциями.

Французский лидер также осудил задержание Россией гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

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Любое использование ядерного оружия будет иметь тяжелые последствия для России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью NBC, назвав "ядерную риторику" Владимира Путина опасной и безответственной. Глава Североатлантического альянса также выразил мнение, что "лучший способ ответить на объявленную Россией аннексию" украинских территорий - продолжать поддерживать Украину.

Освобождение ВСУ города Лиман в Донецкой области, по словам Столтенберга, показывает, что украинцы "делают успехи и способны дать отпор российским силам".

Министр обороны ФРГ: Эта война будет длиться еще недели и месяцы

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Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) освобождение Лимана "огромным успехом" для Украины. Российская армия была "существенно ослаблена этим", заявила она в интервью телекомпании ARD. Однако освобождение Лимана - еще "не поворотный момент", отметила она, подчеркнув, что необходимо продолжать поддерживать Украину. "Мы, к сожалению, должны готовиться к тому, что эта война будет длиться еще недели и месяцы".

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Конституционный суд России одобрил так называемые договоры о "принятии в состав Российской Федерации" оккупированных украинских областей, подписанные 30 сентября в Кремле. Это один из шагов в формальной процедуре аннексии украинских территорий Россией. Теперь президент РФ Владимир Путин должен будет направить договоры на ратификацию в Госдуму и одновременно внести федеральный конституционный закон о "принятии новых регионов".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламент рассмотрит проекты законов в понедельник, 3 октября. Совет Федерации может рассмотреть вопрос 4 октября, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

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Германия, Дания и Норвегия планируют приобрести для Украины 16 гаубиц Zuzana-2, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны ФРГ. Самоходные артиллерийские установки, способные выпускать шесть снарядов в минуту на расстояние от 40 до 50 километров, будут изготовлены в Словакии. На эти цели планируют направить в общей сложности 92 миллиона евро. Гаубицы рассчитывают поставить Украине в начале 2023 года.

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Главы девяти государств-членов НАТО в Центральной и Восточной Европе выступили с совместным заявлением о том, что они "никогда не признают" аннексию Россией украинских территорий. "Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в нем. Главы государств сообщили, что поддерживают желание Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. С заявлением выступили президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Румынии и Словакии.

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Папа римский Франциск призвал президента РФ Владимира Путина "остановить спираль насилия и смерти" в Украине "из любви к своему собственному народу" и осудил угрозу ядерной войны, назвав ее абсурдной. Понтифик также попросил президента Владимира Зеленского "быть открытым" для "серьезных предложений по заключению мира". Обе стороны должны найти выход из кризиса, заявил Франциск. Обращаясь к международному сообществу, он призвал "использовать все дипломатические инструменты", чтобы положить конец этой "огромной трагедии" и "ужасам войны".

Хроника событий 2 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 октября 14.00 - 23.59 >>>

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