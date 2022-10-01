Российские войска оставили Лиман

На 220-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 1 октября (время московское).

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Франция планирует поставить Украине от 6 до 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Изначально они предназначались для Дании, сообщает газета Le Monde. По сведениям издания, стороны договорились об изменениях в поставках, однако переговоры пока не завершены. В министерстве обороны и офисе президента Франции эту информацию не прокомментировали. На сегодняшний день Франция поставила Украине 18 гаубиц производства компании Nexter.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в отступлении российских войск из Лимана генерал-полковника Александра Лапина. "Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как утверждает глава Чечни, Лапин "выставил на всех рубежах лиманского направления мобилизованных бойцов" из самопровозглашенной "ЛНР" и "прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов".

По словам Кадырова, ему докладывали о возможной опасности для российских войск в Лимане, о чем он поставил в известность начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. "Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление", - заявил глава Чечни.

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В министерстве обороны России подтвердили оставление Лимана. "В связи с созданием угрозы окружения союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи", - сообщили в ведомстве. Ранее представитель украинской Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил в эфире национального телемарафона новостей, что ВСУ "уже в Лимане, но идут бои".

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Украинские десантно-штурмовые войска "входят в Лиман", заявило министерство обороны Украины в Twitter. Ведомство опубликовало видео, на котором военнослужащие прикрепляют украинский флаг к въездной группе с буквами "Лиман". Оперативно проверить, когда и при каких обстоятельствах была сделана запись, не представляется возможным.

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Российская сторона проинформировала МАГАТЭ, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан для опроса, пишет Reuters. "МАГАТЭ запросило разъяснения у российских властей и было проинформировано, что генерального директора Запорожской АЭС задержали, чтобы опросить его", - сказал представитель агентства, не сообщив подробностей.

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В России не будут призывать женщин в рамках мобилизации, заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин", - цитирует главу Минобороны ТАСС. Шойгу также уточнил, что наряду со студентами государственных вузов мобилизации не подлежат учащиеся коммерческих вузов, которые имеют госаккредитацию.

Украина обратилась в Международный суд ООН из-за аннексии территорий

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: Atila Altuntas/AA/picture alliance

Украина обратилась в Международный суд ООН из-за попытки России аннексировать оккупированные территории, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, такие действия "грубо нарушают" его приказ о временных мерах от 16 марта 2022 года. "Мы призываем суд рассмотреть дело по существу как можно скорее", - написал Кулеба в Twitter.

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В субботу, 1 октября, вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, принятый США, напомнил в Twitter председатель украинского парламента Руслан Стефанчук. "Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного. Украина обязательно вернет себе все свои территории", - написал спикер Верховной Рады Украины.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины в начале мая. Документ призван ускорить поставки оружия из США в Украину и принятый по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны, когда такие меры помогли победить нацистскую Германию.

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В Купянском районе Харьковской области обнаружили обстрелянную автоколонну с погибшими мирными жителями, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в машинах обнаружено по меньшей мере 20 человек. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные мероприятия.

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Украинские войска освободили пять населенных пунктов вблизи города Лиман в Донецкой области. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в телеэфире, сообщает издание "Суспільне". По словам Череватого, освобождены Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут уже в течение нескольких дней освободить от российской оккупации Лиман. По его словам, исчерпывающей информации о ситуации под городом пока нет. По одним данным, город окружен уже полностью, по другим источникам, пока еще сохраняется возможность выхода россиян.

Хроника событий 1 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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