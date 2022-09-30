Арестович: В окружении могут оказаться до 5,5 тысячи россиян

На 220-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 1 октября (время московское).

Алексей Арестович: В окружении в Лимане могут оказаться до 5,5 тысячи россиян

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Вооруженные силы Украины могут уже в течение нескольких дней освободить от российской оккупации город Лиман в Донецкой области. Об этом сказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его словам, исчерпывающей информации о ситуации под Лиманом пока нет. По одним данным, город окружен уже полностью, по другим источникам, пока еще сохраняется возможность выхода россиян. В окружении, по разным источникам, находятся от 2,5 до 5,5 тысячи российских солдат, сообщил Арестович.

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Украинские военные освободили от российской оккупации поселок Ямполь в Лиманской городской общине Краматорского района Донецкой области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам 219-го дня войны.

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Байден подписал закон, предусматривающий помощь для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства, включающий пакет экстренной помощи Украине в размере около 12,4 миллиардов долларов. Ранее документ был принят Палатой представителей и Сенатом США.

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Из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" после взрывов произошла утечка в общей сложности около 800 млн кубометров газа. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя российского концерна "Газпром". Подчеркивается, что этот объем соответствует трем месячным поставкам газа для Дании.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) резко осудила аннексию четырех оккупированных украинских территорий Россией. "Театр с аннексией и фиктивными референдумами" - это попытки скрыть то, "что мы наблюдаем уже полгода, - захват земель, сопровождающийся зверским насилием, методами, которые едва ли можно себе представить", заявила Бэрбок в пятницу в эфире телеканала ARD. По ее словам, ни одна страна в мире не может смириться с грубым нарушением Устава ООН, и дебаты во всемирной организации, прошедшие на прошлой неделе, показали, что даже те страны, которые ранее считали эту войну внутриевропейской проблемой, больше не поддерживают Россию. Анналена Бербок также подчеркнула, что Запад не должен позволять шантажировать себя ядерными угрозами Кремля.

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Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по аннексии

Российская Федерация наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом не признавать никаких изменений статуса временно оккупированных территорий Украины, на которых Россия организовала псевдореферендумы. Резолюцию, внесенную США, поддержали 10 стран. Китай, Габон, Индия и Бразилия воздержались. Отмечается, что теперь Генеральная Ассамблея ООН должна обсудить ситуацию и подготовить отчет об использовании права вето Россией.

Хроника событий 30 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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