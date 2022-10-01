Всемирный банк выделит Украине 530 млн долларов

Помощь Всемирного банка направлена на финансирование здравоохранения, образования и выплату пенсий в Украине. В общей сложности банк предоставил Киеву уже 11 млрд долларов.

Всемирный банк выделит дополнительные 530 млн долларов Киеву на неотложные нужды, вызванные войной России против Украины. Об этом в организации сообщили в пятницу, 30 сентября. Как отмечается , кредитные гарантии предоставили Великобритания ($500) и Дания ($30 млн). Средства предназначены для обеспечения основных государственных услуг, таких как здравоохранение, образование и социальная защита.

"Масштаб разрушений, повреждений и перемещений людей в Украине ошеломляет и продолжает расти", - заявила Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка в регионе Европы и Центральной Азии. Она назвала поддержку Украины международным сообществом впечатляющей. "Народу Украины предстоит долгий путь к восстановлению, и партнерам по развитию необходимо будет продолжать оказывать ей поддержку", - подчеркнула она.

На сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал почти 13 миллиардов долларов экстренной помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения. 11 млрд из них уже были переданы Киеву.

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