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Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в ВашингтонеФото: DANIEL SLIM/AFP/Getty Images
Экономика и бизнесУкраина

Всемирный банк выделит Украине 530 млн долларов

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

Помощь Всемирного банка направлена на финансирование здравоохранения, образования и выплату пенсий в Украине. В общей сложности банк предоставил Киеву уже 11 млрд долларов.

https://www.dw.com/ru/vsemirnyj-bank-vydelit-ukraine-ese-530-mln-dollarov/a-63304040

Всемирный банк выделит дополнительные 530 млн долларов Киеву на неотложные нужды, вызванные войной России против Украины. Об этом в организации сообщили в пятницу, 30 сентября. Как отмечается, кредитные гарантии предоставили Великобритания ($500) и Дания ($30 млн). Средства предназначены для обеспечения основных государственных услуг, таких как здравоохранение, образование и социальная защита.

"Масштаб разрушений, повреждений и перемещений людей в Украине ошеломляет и продолжает расти", - заявила Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка в регионе Европы и Центральной Азии. Она назвала поддержку Украины международным сообществом впечатляющей. "Народу Украины предстоит долгий путь к восстановлению, и партнерам по развитию необходимо будет продолжать оказывать ей поддержку", - подчеркнула она.

На сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал почти 13 миллиардов долларов экстренной помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения. 11 млрд из них уже были переданы Киеву.

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