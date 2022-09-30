Аннексия РФ частей Украины и другие события 219-го дня войны

В Кремле подписали документ об аннексии оккупированных территорий Украины. Мировое сообщество резко осудило этот шаг и объявило о санкциях. Зеленский намерен добиваться приема Украины в НАТО по ускоренной процедуре.

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 30 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Аннексия Россией территорий на востоке Украины

В Кремле подписали "договоры о вхождении" в состав России самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Подписи поставили представители сторон: Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Международная реакция на аннексию РФ новых украинских территорий

США, Франция, Швейцария, Израиль и другие государства мира объявили, что не намерены признавать аннексированные территории Украины частью РФ.

РФ своими действиями нарушает международное право, попирает Устав ООН и демонстрирует свое презрение к миролюбивым народам, говорится, в частности, в заявлении Белого дома.

Министры иностранных дел стран "группы семи" (G7) также подчеркнули, что никогда не признают ни аннексию Россией украинских территорий, ни фиктивные "референдумы", "проведенные под дулами автоматов". "Мы вновь заявляем, что Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области и Крым являются неотъемлемой частью Украины", - говорится в их совместном заявлении.

Аналогичную позицию занимает Евросоюз. ЕС решительно отвергает и безоговорочно осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, подчеркивается в заявлении членов Европейского совета. "Умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве, Россия ставит под угрозу глобальную безопасность", - отмечается в документе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбергтакже отверг российскую аннексию четырех оккупированных украинских территорий как незаконную и нелегитимную. "Союзники по НАТО не признают ни одну из этих территорий частью России и не будут делать этого в будущем", - заявил он, призвав все государства отвергнуть вопиющие попытки России захватить территории.

Расширение санкций Запада в отношении России

После подписания президентом РФ Владимиром Путиным договора об аннексии оккупированных РФ украинских территорий ряд западных стран объявил о введении новых санкций в отношении России.

Как указал в своем заявлении президент Соединенных Штатов Джо Байден, эти санкции коснутся "отдельных лиц и компаний внутри России и за ее пределами, которые оказывали политическую и экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус украинской территории".

Известно, что под штрафные меры США подпали зампредседателя правительства РФ Александр Новак, члены Совета Федерации, а также супруга и дочери министра обороны Сергея Шойгу и глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

О санкциях в отношении Набиуллиной, а также ряда других россиян объявила и Великобритания.

Между тем Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, включающий 12,3 млрд долларов дополнительной военной помощи Украине. В частности, предполагается выделить 3 млрд долларов на военную технику и вооружения, логистическую поддержку и зарплаты украинским военнослужащим. Еще 4,5 млрд будут направлены на экономическую поддержку Киева с целью дать украинским властям возможность обеспечить макроэкономическую стабильность. Кроме того, документ позволяет американской стороне передать Украине из арсеналов США вооружения и другое оборудование на 3,7 млрд долларов.

Санкции в отношении России расширила и Канада. В санкционные списки добавлены 43 российских олигарха, представителя финансовой элиты и члены их семей, а также 35 представителей самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и оккупационных "администраций" Запорожской и Херсонской областей.

Украина 30 сентября намерена подать заявку о вступлении в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти уже 30 сентября намерены подать заявку о приеме страны в НАТО. "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины - реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия". По словам главы государства, "сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре".

Ход боевых действий

В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что российские военные за сутки нанесли три ракетных и пять авиационных ударов по украинской территории, а также совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В то же время украинская армия отразила атаки россиян в районах населенных пунктов Майорск, Зайцево, Отрадовка и Бахмутское, а авиация нанесла 9 ударов.

Тем временем, судя по видео в соцсетях и сообщениям пророссийских корреспондентов, украинским силам удалось занять поселок Ямполь Донецкой области вблизи Лимана.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил в очередной сводке, что украинские войска, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области.

По данным аналитиков, украинцы прорвали оборону россиян в районе Ставок в 10 км севернее Лимана и блокировали дорогу Торское - Дробышево, которая является последним каналом поставок и возможностью выхода для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана.

Эксперты ISW утверждают, что украинские войска смогут освободить Лиман.

В течение ночи на 30 сентября российская сторона активно вела огонь на Донецком и Горловском направлениях, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, на Донецком направлении в результате обстрелов ранен один человек - в Курахово. Кроме того, велись обстрелы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки и Константиновки в Марьинской общине, Первомайского, Водяного и Новоселовки Первой - в Очеретинской общине, а также Авдеевки.

Кроме того, по данным местной администрации, российские войска ночью вновь обстреляли Николаев.

Страны-члены МАГАТЭ призвали Россию вывести войска с ЗАЭС

Тем временем 50 стран-участниц Генеральной конференцииМАГАТЭ подписали совместное заявление, в котором призвали Россию вывести войска с территории ЗАЭС и прекратить ядерный шантаж, сообщает пресс-служба оператора украинских АЭС "Энергоатом", принявшего участие в мероприятии.

В принятом документе подчеркивается, что именно захват Запорожской АЭС российскими войсками является коренной причиной угроз для ядерной безопасности и физической защиты Украины.

"Станция должна и дальше оставаться присоединенной к украинской электросети как неотъемлемая часть украинской энергетической системы", - говорится в заявлении.

Удар по автоколонне в Запорожской области

Утром 30 сентября в Запорожской области колонна гражданских машин с беженцами попала под обстрел. Непосредственно при обстреле погибли как минимум 23 человека. К вечеру, по данным Национальной полиции Украины, число жертв выросло до 30 человек, раненых - до 88.

Москва и Киев в атаке на автоколонну обвиняют друг друга.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС самым решительным образом осуждает удар по гуманитарной автоколонне в Запорожской области, назвав его "ужасающим нападением". "Очередное чудовищное нападение России на гражданских лиц: на этот раз на гуманитарную колонну, доставляющую жизненно важную помощь людям, живущим на неподконтрольных правительству территориях Запорожья", - написал он в Twitter. Боррель подчеркнул, что виновные в атаке будут привлечены к ответственности.

В Запорожье и Запорожской области 1 октября объявлено днем траура.

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