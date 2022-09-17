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Запорожская АЭС (фото из архива)Фото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance
КонфликтыУкраина

Запорожская АЭС вновь подключена к энергосистеме Украины

Жан Рофе
47 мин. назад

Инженеры отремонтировали одну из четырех основных линий электропередач, сообщило МАГАТЭ. Еще три основных линии остаются отключенными.

https://www.dw.com/ru/zaporozskaa-aes-vnov-podklucena-k-energosisteme-ukrainy/a-63160880

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в оккупированном городе Энергодар снова получает электроэнергию напрямую из украинской энергосистемы. Об этом сообщило в субботу, 17 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Согласно его данным, инженеры отремонтировали одну из четырех основных линий электропередач, которые связывают ЗАЭС с подконтрольной Киеву территорией Украины. Остальные три основные линии, поврежденные ранее в результате боевых действий, остаются отключенными.

"Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, но им по-прежнему требуется электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности", - говорится в сообщении МАГАТЭ. Отмечается, что с 5 сентября станция не поставляет электроэнергию домохозяйствам, заводам и другим потребителям.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил в Twitter, что, хотя за последнюю неделю положение дел в области электроснабжения ЗАЭС улучшилось, ситуация по-прежнему нестабильна. Он начал консультации "со всеми соответствующими сторонами" для срочного создания зоны ядерной безопасности.

Остановка Запорожской АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины "Энергоатом" 11 сентября заявила о полной остановке Запорожской АЭС. "11 сентября в 03.41 отключен от энергосети 6-й энергоблок, идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние", - указывалось в сообщении оператора. В "Энергоатоме" подчеркнули, что из-за российских обстрелов в предыдущие дни 6-й энергоблок "работал в режиме острова", обслуживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности.

Позднее МАГАТЭ сообщило, что на станции удалось восстановить резервную линию электропередач. Это, по данным агентства, обеспечило станцию электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других важных функций безопасности. После повторного подключения основной линии, три резервные линии электропередач снова находятся в резерве.

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала марта, но ее продолжает обслуживать украинский персонал. Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ в начале сентября провела на станции несколько дней. На объекте остались два эксперта.

Смотрите также:

Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

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