На ЗАЭС останутся два инспектора МАГАТЭ

На 191-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 2 сентября (время московское).

На Запорожской атомной электростанции останутся два инспектора МАГАТЭ

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Два эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останутся на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на постоянной основе, сообщил РИА "Новости" постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В данный момент на ЗАЭС работают шесть сотрудников МАГАТЭ, которые останутся еще на несколько дней. Они специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности.

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Программа параллельного импорта в России (инициирована Москвой в связи с беспрецедентными санкциями из-за агрессии против Украины. - Ред.), будет продлена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы министерства экономики и развития Максим Решетников.

Премьер-министр Украины призвал запретить выдачу турвиз россиянам

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Европейский Союз запретить выдачу туристических и студенческих виз гражданам России. "Необходимо устроить холодный душ российскому обществу в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", - заявил политик в интервью агентству dpa. Шмыгаль отметил, что невозможно разделить россиян на "хороших и плохих", а сам факт того, что российские граждане "устраивают себе красивую жизнь" на Западе и ездят туда в отпуск, по словам политика, невыносим.

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Норвежская нефтегазовая компания Equinor завершила процесс выхода из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП) в России. В рамках выхода Equinor в соответствии с применимыми санкциями покрыла обязательства по выводу из эксплуатации, накопленные за эти годы, говорится в сообщении компании. Таким образом, у Equinor не осталось действующих активов или проектов в России.

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Война России против Украины показала, что российские военно-стратегические учения, например начавшиеся 1 сентября маневры "Восток-2022", не смогли поддержать способность Вооруженных сил РФ проводить крупномасштабные и сложные операции, пишет Минобороны Великобритании в очередной сводке . Подобные мероприятия тщательно прописаны, не поощряют инициативу и в первую очередь направлены на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию, отмечает официальный Лондон. Британское Минобороны считает маловероятным, что в учениях "Восток-2022" будут "активно задействованы" более 15 тысяч человек, в то же время официальная Москва заявила об участии 50 тысяч военнослужащих.

Говоря о ходе боевых действий, британское оборонное ведомство указало на проведение ожесточенных боестолкновений на юге Украины, в том числе обстрелов поблизости от захваченной силами РФ Запорожской АЭС.

Страны G7 планируют установить потолок цен на российскую нефть

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Министры финансов стран "большой семерки" в пятницу намерены согласовать план по ограничению цен на российскую нефть с целью сокращения доходов Москвы, ведущей агрессивную войну против Украины. При этом объемы поставок сырой нефти во избежание скачков цен будут сохранены. Об сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в одной из европейских стран.

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План Кремля до конца лета 2022 года оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области полностью провалился, говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW) . По мнению экспертов, неспособность россиян взять под контроль эти территории, в свою очередь, подорвала перспективы устроить "референдумы" в оккупированных регионах. В ISW полагают, что Кремль по-прежнему будет продвигать концепцию масштабных псевдореферендумов в информационном пространстве.

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Основные усилия армии РФ в Донецкой области сосредоточены на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ . По его данным, украинские силы обороны отразили несколько наступлений российских войск: на Авдеевском (в районах сел Опытное и Первомайское, а также поселка Невельское), Бахмутском (в районах сел Бахмутское и Веселая Долина, а также Бахмута) и Южнобужском (в районе села Потемкино) направлениях.

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Холодногорский район Харькова ночью попал под обстрел, сообщил мэр города Игорь Терехов. По предварительным данным, жертв нет, четыре автомобиля получили повреждения, добавил градоначальник. Утром прилегающую территорию проверят спасатели, добавил он.

Фракция СвДП в бундестаге призвала к демонтажу "Северного потока - 2"

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Фракция Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге призвала к демонтажу "Северного потока - 2". Об этом говорится в резолюции конференции СвДП в Бремене, представленной агентству dpa. Кроме того, политики считают, что необходима максимально быстрая подготовка концепции для юридических, технических и экологических гарантий невведения газопровода в строй. "Трубопроводы Nordstream с самого начала были геополитическим проектом Кремля, целью которого была изоляция Украины", - указали свободные демократы, заверив Киев в дальнейшей поддержке со стороны Берлина. Ранее с таким же призывом выступил президент Польша Анджей Дуда.

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Дания поможет Украине восстанавливать объекты инфраструктуры в Николаевской области. Об этом сообщил Владимир Зеленский по окончании встречи с датским министром иностранных дел Йеппе Кофодом в Киеве. "Ценим политическую, финансовую, военную поддержку Украины со стороны Дании в это сложное время. А также помощь нашим людям, покинувшим свои дома из-за войны", - сказал украинский президент.

Шмыгаль попросил ФРГ передать Киеву современные боевые танки

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Танк Leopard 2 A4 Фото: Csaba Krizsan/dpa

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в преддверии визита в Германию попросил правительство ФРГ передать Киеву современные боевые танки для защиты от российской агрессии. Соответствующее пожелание он высказал в интервью агентству dpa. "Нам нужно изменение философии поставок оружия. Под этим я подразумеваю: должны предоставляться современные боевые танки", - подчеркнул Шмыгаль. "Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки Abrams, а от Германии мы ждем Leopard 2. Это - современные танки, которые требуются Украине на поле боя", - отметил он. Ожидается, что украинский политик прибудет в Берлин 3 сентября, а на следующий день встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Таким образом Шмыгаль станет самым высокопоставленным украинским политиком, который посетит Берлин с начала развязанной Россией войны против Украины.

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Сухогруз Lady Zehma, севший на мель в проливе Босфор, взят спасателями на буксир. Турецкий телеканал NTV сообщил, что его буксируют в направлении района Ахыркапы, у берега он встанет на якорь для ремонта. Между тем движение судов по Босфорскому проливу по-прежнему блокировано. Lady Zehma перевозит из Украины в итальянский город Равенна 3000 тонн кукурузы. Это - одно из шести судов с сельскохозяйственной продукцией, вышедших 30 августа из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный.

В Шотландии зафрахтован второй круизный лайнер для размещения украинских беженцев

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Власти Шотландии зафрахтовали еще один круизный лайнер для временного проживания украинских беженцев, передает британская медиакомпания BBC. Корабль MS Ambition способен вместить в 714 каютах 1750 человек. Он пришвартован на реке Клайд в городе Глазго и будет находиться там в течение шести месяцев. Беженцы смогут покидать его и возвращаться тогда, когда сами захотят. Все они получат на палубе доступ к ресторанам, местам отдыха для детей, магазинам. Им также будет обеспечен доступ к медицинским и социальным услугам. С июля в Эдинбурге в качестве временного жилья для семей, прибывающих в Шотландию из Украины, пришвартован круизный лайнер MS Victoria. После нападения России на Украину Шотландия обязалась принять 3000 украинских беженцев из Украины, но сейчас их число превысило 15 тысяч.

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Президент Украины Владимир Зеленский признал утратившим силу указ об участии украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке страны. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального интернет-представительства главы украинского государства. Таким образом отменен указ № 167 от 5 мая 2020 года и ряд последующих изменений к нему (в общей сложности - семь постановлений). ТКГ была сформирована летом 2014 года, в частности - для выполнения решений, принятых в так называемом "нормандском" формате (ФРГ, Франция, Россия, Украина).

На оккупированных территориях Украины остаются до 120 тысяч школьников

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На оккупированных Россией территориях Украины остаются примерно 100-120 тысяч детей школьного возраста. Об этом сообщила в эфире общенационального информационного телемарафона вице-премьер страны Ирина Верещук. Она добавила, что не все родители на этих территориях согласны отдавать детей в школы с русским языком преподавания и российской программой обучения. Между тем оккупационные власти отказываются обучать школьников дистанционно, пытаясь создать живой щит, загораживая себя "телами наших детей, наших женщин, тех, кто будет вынужден преподавать в таких образовательных учреждениях", подчеркнула Верещук.

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Агенты министерства внутренней безопасности США и Федерального бюро расследований (ФБР), а также детективы из департамента полиции Нью-Йорка провели обыски на ряде объектов, предположительно связанных с подпавшим под санкции Запада российским миллиардером Виктором Вексельбергом, который возглавляет московскую бизнес-группу компаний "Ренова" и считается человеком из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Как сообщил американский телеканал NBC News, обыски прошли в квартире в высотке на Парк-авеню на Манхэттене, а также в поместье в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк. По словам источников, следственные действия были проведены и в доме на Фишер-Айленд (штат Майами) - по мнению властей, также связанном с Вексельбергом. Изъятие в США шикарной яхты Виктора Вексельберга стоимостью 900 млн долларов (905 млн евро) в начале апреля стало первым шагом в рамках недавно введенных санкций Запада, направленных против активов российской элиты в ответ на войну Кремля в Украине.

В Босфоре сел на мель сухогруз с кукурузой из Украины



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Пролив Босфор, фото из архива Фото: Emrah Gurel/AP/picture alliance

В проливе Босфор из-за отказа руля сел на мель сухогруз Lady Zehma, который перевозит из Украины в итальянский город Равенна 3000 тонн кукурузы. Движение судов в проливе приостановлено, к месту происшествия направлены четыре буксира, сообщила береговая охрана Турции. Сухогруз длиной 173 метра остановился в 100 метрах от берега, близ стамбульского района Бебек. Lady Zehma - одно из шести судов с сельскохозяйственной продукцией, которые вышли 30 августа из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный.



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Власти Санкт-Петербурга ищут бойцов для так называемого "губернаторского батальона" среди бездомных, сообщило в своем Telegram-канале независимое издание "Ротонда". Оно рассказало о случае, когда чиновник из администрации Фрунзенского района пытался распространить в местной организации помощи бездомным "Ночлежка" листовки о службе по контракту. "Дежурный раскладывать листовки не разрешил, отправил к руководству. Но к руководству никто не пришел", - сказал собеседник "Ротонды". В администрации Фрунзенского района эту информацию подтвердили, но подчеркнули, что это - личная инициатива чиновников, поскольку такого распоряжения руководство района не давало. Искать добровольцев, которые захотят заключить контракт на участие в боевых действиях в Украине, власти Санкт-Петербурга начали в конце июля, напомнила "Ротонда".

Чуть более половины респондентов в ФРГ - за сохранение санкций против РФ

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Чуть более половины жителей Германии (53%) выступают за сохранение санкций, введенных против России, даже если они будут сопряжены с ростом цен, перебоями в энергоснабжении и проблемами для экономики ФРГ. Это показал последний соцопрос Deutschlandtrend. В ходе такого же опроса в марте 2022 года в поддержку санкций против Москвы высказались 66% респондентов. Больше всего сторонников санкций - среди избирателей партии "Союз-90/"зеленые" (90%), меньше всего - среди электората правопопулистской "Альтернативы для Германии" (около 10%).

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Власти США отказались выдать въездную визу министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, который собирался прилететь в Нью-Йорк на встречу глав полицейских служб стран ООН. Колокольцев находится под американскими санкциями с апреля 2018 года по подозрению во вмешательстве в президентские выборы в США. После нападения России на Украину он подпал также под санкции ЕС и Великобритании. Встреча начальников служб полиции ООН проходила с 30 августа по 1 сентября. Она стала третьим подобным мероприятием в истории.

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Владимир Зеленский, фото из архива Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке превратить визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в "бесплодную экскурсию". В ходе визита экспертов агентства российская сторона не допустила вместе с ними на ЗАЭС независимых журналистов, но "организовала массовку своих пропагандистов", заявил Зеленский в традиционном вечернем видеообращении. "К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ", - подчеркнул глава украинского государства. Одновременно он выразил надежду на то, что миссия сумеет сделать объективные выводы из происходящего на ЗАЭС. "И главное, что должно произойти, - это демилитаризация территории станции. Именно это является целью украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ", - посетовал украинский президент.

Хроника событий 1 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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