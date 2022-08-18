Окно возможностей: о чем договорились Зеленский, Эрдоган и Гутерриш

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Президенты Украины и Турции вместе генсеком ООН говорили о расширении зернового соглашения, освобождении пленных и визите на Запорожскую АЭС. Впрочем, в организации переговоров о мире к согласию не пришли.
Улица Коперника в центре Львова после обеда четверга, 18 июля, плотно оцеплена кордонами полицейских. Со стороны кинодворца, который тоже носит имя выдающегося астронома, на тротуарах собирается пара сотен жителей города. Встречу президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которая проходит в нескольких десятках метров во Дворце Потоцких, пикетируют родственники пленных защитников мариупольского завода "Азовсталь". Впрочем, многие горожане останавливаются просто из любопытства к такому высокому визиту.
Эрдоган в последний раз был в Украине в феврале, еще до войны, а Гутерриш приезжал в Киев в конце апреля. Тогда в день визита российская армия обстреляла украинскую столицу, под завалами жилого дома погибла журналистка Вера Гирич. В этот раз во Львове обошлось без жертв.
Ждать брифинга журналистам пришлось около пары часов без телефонов и компьютеров. Из-за проблем с переводом выступления лидеров затянулись, и времени ответить на вопросы прессы они не нашли.
Президент Украины начал с обоснования места встречи. Он напомнил про выпускников Львовского университета Рафаэля Лемкина и Герша Лаутерпахта: первый - автор термина "геноцид", а второй - соавтор современного международного права и Устава ООН. Антониу Гутерриш также посвятил им короткую речь перед студентами вуза. "Война принесла бессчетные смерти, массовые разрушения и миграцию, тяжкие нарушения прав человека. Людям нужен мир. Мир в соответствии с Уставом ООН. Мир в соответствии с международным правом", - подчеркивал он во время брифинга.
Владимир Зеленский в свою очередь настаивал на необходимости Специального международного трибунала по агрессии России против Украины - только так, по его мнению, удастся восстановить мировой правопорядок и защитить международное право по окончанию войны.
Родственники пленных бойцов полка "Азов" напрасно несколько часов прождали участников встречи по свою сторону полицейского кордона - кортежи разъезжались из другого конца квартала. Впрочем, налаживание обмена военнопленными и расследование их массовой гибели в одном из бараков колонии в Еленовке и так было одной из тем переговоров.
"То, что случилось в Еленовке - неприемлемо", - заявил Антониу Гутерриш, отметив, что Международный комитет Красного Креста должен как можно быстрее получить доступ к местам содержания пленных.
Он также рассказал о решении отправить отдельную миссию ООН для установления фактов этой трагедии, вину за которую Киев и Москва перекладывают друг на друга. Главой миссии станет бразильский генерал Карлуш душ Сантуш Крус - командующий миротворческой миссией ООН в Демократической республике Конго в 2013-2015 годах.
Впрочем, конкретных сроков начала работы миссии участники переговоров не назвали. По словам Гутерриша, продолжается работа по получению гарантий безопасности и доступа к местам содержания пленных. "Эта миссия должна быть проведена при таких условиях, чтобы ее участники имели безопасный и беспрепятственный доступ без вмешательства другой стороны", - пояснил он.
"Россия совершила в Еленовке один из страшнейших терактов. Международное сообщество должно сделать все, чтобы заставить РФ соблюдать конвенции", - настаивал Зеленский.
Президенты и генеральный секретарь обсудили еще одну потенциальную миссию на захваченных РФ территориях - Запорожскую атомную электростанцию должны как можно скорее посетить эксперты МАГАТЭ. "Никто из нас не хочет пережить еще один Чернобыль", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.
Антониу Гутерриш настаивал на скорейшей демилитаризации ЗАЭС и сообщил, что секретариат ООН изучил логистические возможности визита МАГАТЭ. Впрочем, миссия сможет работать только с согласия Москвы и Киева, а начинать свою работу - только из украинской столицы. Владимир Зеленский отметил, что эксперты-ядерщики вообще должны миновать оккупированную РФ территорию, впрочем не объяснил деталей маршрута. Но таким образом попасть на ЗАЭС сейчас можно разве что водным путем, переплыв Каховское водохранилище.
"Зерновое соглашение" - пока важнейший результат переговоров с участием ООН, Украины, Турции и России. После разблокирования одесских портов 1 августа оттуда вышло уже 25 судов, доставив около 625 тысяч тонн зерна, отметил Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы продемонстрировали пример совместной работы, которая носит характер исторической - не только Украина, но и весь мир чувствует результат стамбульских договоренностей", - говорил он, настаивая на "расширении действенности" соглашения.
Со своей стороны, Антониу Гутерриш похвастался стабилизацией мировых продовольственных рынков и снижением цен на пшеницу на восемь процентов после подписания соглашения. "Но давайте не питать иллюзий - впереди еще долгий путь, прежде чем это отразится на повседневной жизни людей, в их местных пекарнях и на их рынках ", - заявил генсек ООН.
Гости украинского президента называли "зерновое соглашение" важной победой дипломатии, которая должна была открыть путь для дальнейшего мирного урегулирования. "Лично я сохраняю веру в то, что война завершится за столом переговоров. Основная проблема - отыскать кратчайший и самый справедливый путь к столу переговоров. Я верю что он проходит, через параметры, сформированные в марте в Стамбуле", - настаивал Эрдоган, снова принимая на себя роль главного "голубя мира" в русско-украинской войне.
"Господин Эрдоган говорит, что зерновое соглашение дает нам дипломатическое окно о возможных дипломатических договоренностях о прекращении войны с Россией. Я сказал со своей стороны, что Российской Федерации веры нет. Считаю, что в этом окне - российское оружие, и поэтому очень удивлен, что они готовы к какому-то миру… Сначала, мне кажется, они должны покинуть наши территории, а потом будет потом", – ответил на это Владимир Зеленский, так увлекшись метафорой об окне, что ему пришлось отдельно напоминать о ней переводчикам.
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