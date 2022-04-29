Война в Украине: ракетные удары по Киеву во время визита генсека ООН

Киев в очередной раз попал под ракетный обстрел со стороны войск России. В четверг, 28 апреля, вечером в столице Украины прогремели взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух попаданиях ракет в здания в Шевченковском районе неподалеку от центра города. Одна из ракет попала в нижние этажи 25-этажного жилого дома.

Ракетный обстрел произошел после недель относительного затишья в Киеве. Несмотря на постоянные призывы местных властей, значительная часть жителей города, покинувшая столицу Украины после вторжения РФ, все же вернулась назад. И киевляне продолжают возвращаться домой. В частности, две недели назад зампредседателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник заявлял, что "40-50 тысяч человек ежедневно заезжают в Киев". Также в столице страны продолжают возобновлять работу иностранные посольства, в том числе и стран ЕС.

Ракетная атака произошла в тот день, когда в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским провели премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Перед этим Гутерриш посетил с визитом Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и пытался договориться с ним об эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжаются ожесточенные бои.

Зеленский: "Попытки унизить ООН"

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, ракеты были выпущены из акватории Черного моря. В свою очередь, пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Светлана Водолага сообщила, что из двух попаданий - одно в объект, а другое - в жилой дом рядом. Этот дом расположен в чуть менее четырех километрах от места проведения переговоров на улице Банковой в Киеве.

Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский, 28 апреля

Президент Зеленский в своем видеообращении по итогам 64-го дня войны заявил, что ракетный удар по Киеву произошел "сразу" после завершения его переговоров с Гутерришем. Зеленский убежден, что это говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам и "об попытках российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет". По мнению Зеленского, "это требует соответствующей мощной реакции".

Этот инцидент шокировал как самого генсека ООН, так и мировое сообщество. В частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в Twitter, что "шокирован и поражен" ракетными ударами по столице Украины, когда там находились Гутерриш и Петков. "Россия снова демонстрирует вопиющее пренебрежение к международному праву", - добавил Боррель. Официальный Берлин также осудил ракетные обстрелы Киева во время визита в украинскую столицу генерального секретаря ООН. Реакцию ФРГ озвучил на брифинге представитель федерального правительства Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner).

Погибшая журналистка и десять пострадавших

В жилом доме, который попал под ракетный обстрел, частично разрушены три нижних этажа. Сотрудники ГСЧС и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия обстрела. Дорожники вывозят железобетонные элементы и стекла c проезжей части. В результате попадания российской ракеты в дом погибла журналистка Радио "Свобода" Вера Гирич. Ее тело обнаружили под обломками утром на следующий день после обстрела. Также из-за ракетного обстрела пострадали 10 жильцов дома.

Михаил и Ольга, живущие на 14 этаже поврежденного дома, рассказали DW, что в момент попадания ракеты находились в квартире. "Пришли домой, и через минуту произошел взрыв. Мы даже не успели раздеться, вышли на балкон и увидели, что снизу пожар и поднимается черный дым. В коридоре было очень сильное задымление, мы в шоке, потому что это произошло неожиданно. Если бы мы пришли домой на несколько минут позже, то мы могли бы погибнуть от ракеты. Ударная волна была очень ощутимой, показалось будто дом сейчас упадет", - поделился Михаил. После ракетного удара Михаил и Ольга успели взять с собой хамелеона "Рио" и покинули дом.

Людмила, проживающая в доме, что рядом с тем, в который попала ракета, рассказала DW, что после ракетных ударов опасалась продолжения обстрелов. "Была очередная воздушная тревога. Мы находились дома и не спускались в бомбоубежище, думали, может, она пройдет и на этот раз без взрывов. Когда прозвучал один взрыв, а за ним - второй, дом задрожал, и мы поспешили в убежище", - вспоминает она.

"Это просто ужас, так страшно. В соседнем доме, куда попала ракета, есть люди. У меня сердце сжалось. Я думаю, как так можно - просто этими ракетами убивать людей. Вообще людей нельзя убивать, а так, как это происходит, - это просто невозможно описать эти ужасы", - добавила Людмила.

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