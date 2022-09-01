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Рост цен на газ в Германии - одно из следствий антивоенных санкцийФото: Axel Bueckert/Zoonar/picture alliance
ПолитикаГермания

Более половины немцев поддерживают санкции против РФ

Александра Иванова
4 ч. назад

С марта 2022 года уровень поддержки санкций, введенных Германией и ЕС против России за войну с Украиной, снизился. Сегодня 40% опрошенных - против санкций, если те вредят ФРГ.

https://www.dw.com/ru/bolee-poloviny-nemcev-podderzivaut-sankcii-protiv-rossii/a-62996813

Чуть более половины жителей Германии (53%) выступают за сохранение санкций, введенных против России, даже при условии, что они будут сопряжены с ростом цен, перебоями в энергоснабжении и проблемами для экономики ФРГ. Таков один из результатов социологического опроса Deutschlandtrend, обнародованных вечером в четверг, 1 сентября. Его провел берлинский институт Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.

В ходе такого же опроса непосредственно после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в марте 2022 года, в поддержку санкций против Москвы высказались две трети (66%) респондентов. Сегодня 40% опрошенных заявляют, что выступают против санкционного курса, если тот ведет к явным отрицательным последствиям и является бременем для Германии. В восточной части страны такую позицию заняли более половины участников исследования.

Больше всего сторонников санкций, судя по итогам опроса, среди избирателей партии "Союз-90/"зеленые" (90%), а меньше всего - среди электората правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ, около 10%).

Уровень поддержки правительства в ФРГ снизился

Доля жителей Германии, одобряющих работу правительства страны, понизилась до 31%. Что касается настроений сторонников различных партий, то среди респондентов, симпатизирующих АдГ, недовольных работой правительства оказалось 96%, среди избирателей консервативного блока ХДС/ХСС - 77%, среди сторонников Левой партии - 74%. Из граждан, поддерживающих Свободную демократическую партию, недовольство нынешней политикой Берлина высказали 63% респондентов.

В то же время больше половины участников опроса, которые обычно голосуют за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и "зеленых", заявили, что довольны работой кабинета канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Уровень недовольства политикой правительства Германии в этих группах респондентов составил 40% и 36% соответственно.

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