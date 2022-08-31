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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена БербокФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Германия добивается восьмого пакета санкций против России

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Согласно сообщениям, Берлин выступает за введение максимальной планки для мировых цен на российскую нефть. В Германии надеются, что это сократит бюджет России для ведения войны в Украине.

https://www.dw.com/ru/germania-dobivaetsa-vosmogo-paketa-sankcij-protiv-rossii/a-62982001

Германия выступает за введение нового, уже восьмого пакета санкций ЕС против России. Предложения на этот счет уже сделаны, сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на полях конференции глав МИД стран ЕС в Праге, не сообщив, однако, каких-либо подробностей.

По мнению наблюдателей, Германия будет настаивать прежде всего на введении максимальной планки для мировых цен на российскую нефть. Это должно заставить Россию продавать свою нефть таким крупным покупателям, как Индия, дешевле. Результатом должна стать разрядка ситуации на нефтяных рынках и сокращение доходов Москвы для финансирования войны против Украины.

Для установления планки цен может потребоваться увязать ее с ценами на важные услуги по транспортировки нефти. Так, к примеру, западные услуги по страхованию перевозки российской нефти могут вывести из-под санкций в случае соблюдения планки цен на саму нефть. Аналогичные правила могут быть введены и для судоходных компаний, занимающихся транспортировкой российской нефти.

Сохранять санкционное давление

Анналена Бербок подчеркнула, что для Германии важно сохранять долгосрочное санкционное давление на Россию из-за ее вторжения в Украину, и это в первую очередь должно распространяться на энергоносители. Тем самым германский министр, по всей видимости, отреагировала на требования ряда других стран ЕС, которые уже месяцами добиваются полного запрета бизнеса с Россией в сфере энергетики.

Германия, сильно зависящая от российского газа, до сих пор отвергала это требование, аргументируя это тем, что от таких санкций больше пострадает сам Евросоюз, чем Россия.

Из-за российского вторжения в Украину Евросоюз ввел уже семь пакетов санкций против РФ. Последний из них включал в себя запрет на импорт российского золота и ужесточение контроля за экспортом передовых технологий и товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях. До этого против России были введены жесткие финансовые санкции, масштабное нефтяное эмбарго и запрет на импорт российского угля.

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