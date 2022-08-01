Санкции вредят экономике РФ. Хотя Москва утверждает обратное

В ответ на российское вторжение в Украину в конце февраля 2022 года Европейский Cоюз ввел шесть пакетов санкций и согласовал седьмой в отношении РФ. Под санкции не попали: газ, нефть, поставляемая по трубопроводам, продукты питания, зерно и некоторые виды удобрений.

Половина резервов Центрального банка России была заморожена, российские банки отключены от международной платежной системы SWIFT. Экспорт западных технологий, авиационной техники, электроники и предметов роскоши запрещен. Помимо ЕС, санкции против России также ввели США, Канада, Япония, Швейцария и Великобритания. В своем "Санкционном мониторе" исследовательская сеть Correctiv насчитала 6825 индивидуальных ограничительных мер, принятых международным сообществом с начала российской агрессивной войны России против Украины. Под санкции ЕС, в частности, попали 1212 человек, среди которых сам президент РФ Владимир Путин, люди из его ближайшего окружения, олигархи и 108 фирм и предприятий. Такого количества санкций против одной страны не было никогда в истории.

Когда и как сработают санкционные меры?

В этой связи главный вопрос состоит в том: как работают эти санкции и приводят ли они к изменению агрессивного курса Кремля? Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью DW 29 июля сказал, что ограничения сильно бьют по российской экономике. "Российское экономическое производство сокращается на 10 процентов. Они переживут худшую рецессию со времен окончания Второй мировой войны", - уверен политик.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Эти слова подтверждает, к примеру, исследование, проведенное учеными американского Йельского университета. Группа экспертов, в частности, использовала потребительские данные и показатели международных торговых и транспортных партнеров России для измерения экономической активности в стране спустя пять месяцев после вторжения в Украину.

В исследовании говорится, что с начала войны российский импорт, в основном, рухнул, и что страна сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении важнейших ресурсов, комплектующих и технологий. "Российское внутреннее производство пришло в полный упадок, не имея возможности заменить утраченные предприятия, продукцию и профессионалов, покинувших страну", - констатировали ученые.

По данным исследования, в результате ухода из страны почти 1000 глобальных компаний Россия потеряла предприятия, на долю которых приходится почти 40 процентов валового внутреннего продукта. Российский государственный бюджет впервые стал дефицитным, а финансы Кремля находятся "в гораздо более тяжелом положении, чем принято считать", - отмечают исследователи.

Между тем, по мнению авторов, российские финансовые рынки - с учетом перспектив на будущее - демонстрируют наихудшие показатели в мире, что ограничивает возможности привлечения новых инвестиций для оживления экономики.

У России проблемы с привлечением новых инвестиций

Результаты ряда исследований о возможных последствиях санкций и их влиянии на Россию также предполагают резкое снижение экономических показателей РФ в 2022 году. ЕС оценивает падение российской экономики в 10 процентов, а исследователь Мария Шагина из Международного института стратегических исследований (IISS) в Цюрихе предполагает снижение в шесть процентов, исходя из последних оценок Международного валютного фонда (МВФ).

Тенденциозно подобранная статистика

Санкции, в действительности, наносят огромный ущерб российской экономике, говорится в исследовании Йельского университета. Чтобы доказать своим гражданам обратное, российские власти прибегают к специально подобранной статистике. "После вторжения в Украину Кремль стал все чаще подбирать экономические данные, выборочно отбрасывая неблагоприятные показатели и публикуя только те, которые являются более благоприятными, - говорится в исследовании Йельского университета. - Эти, отобранные Путиным, статистические данные затем беспечно разглашаются в СМИ и используются множеством благонадежных, но недобросовестных экспертов при построении прогнозов, которые чрезмерно, нереалистично благоприятны для Кремля".

"Россия продолжает продавать нефть и газ по рекордным ценам, наполняя свой военный бюджет, который у нее уже был до войны. Поэтому у нас сложилась уникальная ситуация, когда кажется, что Россия не особенно страдает от санкций, - рассказала Мария Шагина в интервью DW. - Однако на микроэкономическом уровне все выглядит совершенно иначе, особенно в автомобильной промышленности и авиации. Там можно наблюдать снижение на 80-90 процентов". Россия должна изменить свою экономическую модель, потому что у нее больше нет доступа к западным финансовым источникам и рынкам, говорит Шагина.

Российская экономика страдает сильнее западной

Джулиан Хинц (Julian Hinz) из Кильского института мировой экономики твердо убежден, что мнение будто Запад больше страдает от собственных санкционных мер, чем Россия, ошибочно. Пропагандируемое в российских СМИ импортозамещение - очень сложный процесс, поскольку российская промышленность сильно нуждается и в западном сырье, и в технологиях, рассказал он DW.

Газопровод "Сила Сибири" построен для поставок российского газа в Китай

Также сложно, считает экономист, найти новых покупателей для нефти и газа, которые больше не поставляются в Европу или США. "Честно говоря, пропаганда выдает желаемое за действительное, потому что трубопроводов, например, нет. Есть несколько трубопроводов в Китай, но это, возможно, десять процентов мощностей, которые использовались для экспорта в Европу. По словам Хинца, санкции дадут полный эффект в долгосрочной перспективе.

Что дальше ждет российскую экономику?

Авторы Йельского исследования заявили, что у России нет пути выхода из "экономической пропасти" при условии, что западные союзники сохранят единство в отношении санкций. "Пораженческие заголовки, утверждающие, что российская экономика приходит в норму, просто не соответствуют действительности - факты таковы, что, по любым показателям и на любом уровне, российская экономика буксует, и сейчас не время останавливаться", - говорится в исследовании.

"Последствия санкций только начинают проявляться: проблемы с цепочками поставок усиливаются, а спрос быстро падает. В долгосрочной перспективе экономика России станет более примитивной, поскольку она частично отделится от международной торговли", - говорится в докладе Немецкого института международных отношений и безопасности.

Санкции редко приводят к другой политике

Ответ на другой вопрос: изменят ли экономические санкции политическую волю авторитарного режима в России, остается открытым. Ущерб, нанесенный экономике, вряд ли впечатляет Владимира Путина, заявил в интервью медиакомпании Deutschlandfunk Александр Липман (Alexander Lipman), руководитель Института восточноевропейских исследований Свободного университета Берлина. "В любом случае, санкции ничего не изменят в течение недель или месяцев. Необходимо также быть честным: в большинстве случаев санкции не повлияли на поведение государств, подвергшихся ограничениям", - говорит Липман.

Смотрите также:

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Экономика падает, инфляция растет Развязав войну против Украины, президент России столкнулся с введенными западным миром жесткими ограничительными мерами, разрушающими экономику России и резко снижающими уровень жизни россиян. Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что в результате вторжения в Украину российская экономика сократится в 2022 году на 8 процентов, а уровень инфляции достигнет 18 процентов.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины "Большая семерка" заморозила резервы ЦБ РФ Международные резервы Центробанка России по состоянию на 18 февраля 2022 года составляли 643,2 млрд долл США. В итоге санкций G7 замороженными оказались около половины золотовалютных резервов ЦБ РФ примерно на 300 млрд долларов.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Кредитные карты перестают работать за рубежом Международные кредитные системы Mastercard, Visa, American Express и японская JCB приостановили деятельность в России. По их картам, выпущенным российскими банками, стало невозможно расплачиваться за рубежом, а также оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах и сервисах. Внутри России Visa и Mastercard продолжат работать до истечения срока действия карт.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Перевод валюты из РФ стал невозможен Платежные системы Western Union и PayPal прекратили деятельность в России. Аналогичное касается и их прямых конкурентов Wise и Remitly. А в PayPal также заявили, что "с начала вторжения помогли собрать более 150 млн долларов для благотворительных организаций, поддерживающих усилия по ликвидации последствий войны в Украине".

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Запрет на ввоз в РФ банкнот долларов и евро Евросоюз и США запретили ввозить в Россию наличные евро и доллары. Ограничения распространяются на "продажу, поставку, передачу и экспорт банкнот в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России". Под действие запрета попадают правительство и Центробанк РФ.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Частичное отключение от SWIFT ЕС и США отключили ряд банков РФ от международной банковской системы SWIFT. Она обслуживает около 11 000 учреждений из более чем 200 стран мира. SWIFT не осуществляет переводов и не хранит средства, но позволяет банкам отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной форме. Единственными в мире примерами полного отключения от SWIFT являются Иран и КНДР.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Запрет на поставки нефти, газа и угля из России США приняли решение запретить поставки нефти, газа и угля из России. К этой мере присоединились Австралия и Канада. О желании полностью отказаться от импорта нефти и нефтепродуктов из РФ до конца 2022 года объявили власти Великобритании, Германии и Польши. Евросоюз планирует полностью отказаться от импорта российских энергоносителей до 2030 года.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины E.ON отказался покупать газ в России Крупнейший энергетический концерн Германии на фоне войны против Украины заявил о прекращении закупок природного газа у российских компаний. В то же время концерн не планирует продавать свою долю в 15,5 процента в газопроводе "Северный поток - 1", по которому газ из РФ поставляется в Европу уже более 10 лет.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Крупнейшие нефтяные компании прекратили закупать нефть в России Крупнейшие транснациональные нефтегазовые компании - TotalEnergies, Shell, BP - отказываются покупать нефть в России после завершения срочных контрактов. При этом в TotalEnergies заявили, что продолжат поставлять в Европу сжиженный природный газ с российского завода "Ямал СПГ" до тех пор, пока правительства Европы считают, что российский газ нужен.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Закрытое небо для самолетов из РФ Страны Евросоюза, Албания, Норвегия, Великобритания, Канада, США и другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Запрет распространяется на любые воздушные суда, эксплуатируемые авиаперевозчиками из РФ, а также находящиеся в собственности российских физических или юридических лиц.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Лайнеры Airbus, Boeing и Embraer обслуживаться не будут Авиаконцерны Airbus и Boeing, а также бразильский авиапроизводитель Embraer прекратили поставку запчастей и поддержку российских авиакомпаний. В России на сегодняшний день эксплуатируются в общей сложности 332 самолета Boeing, 304 самолета Airbus, что составляет около двух третей российского авиапарка, Компания S7 использует 17 лайнеров Embraer.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Superjet 100 может остаться на земле Российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для самолета Superjet 100, объявила о приостановке своих контрактных обязательств в связи с санкциями в отношении авиационного сектора РФ. Компания полностью прекращает поставку запчастей для SaM146, техподдержку и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, а также предоставление их в лизинг.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Лизинговые самолеты необходимо вернуть В России в лизинге находятся почти 780 самолетов, в том числе 515 иностранных. Согласно решению ЕС, все они должны были быть возвращены компаниям до 28 февраля. Кроме того, Бермудские острова, где расположены большинство лизинговых компаний, уже аннулировали летные сертификаты всех зарегистрированных там самолетов, что делает их полеты вне воздушного пространства России невозможным.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Морские грузоперевозки для РФ остались в прошлом Пять из шести крупнейших контейнерных судоходных компаний мира - Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd и Ocean Network Express - приостановили все контейнерные перевозки в Россию, за исключением основных продуктов питания, медикаментов и гуманитарной помощи. Китайская COSCO пока продолжает работать с Россией.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Порты закрываются для российских судов Великобритания запретила экспорт морского и навигационного оборудования в Россию. Кроме того, страна закрыла свои морские порты для судов, связанных с РФ. Они смогут заходить в порт только в случае аварии, а также при непосредственной угрозе жизни членов экипажа или окружающей среде. К этой мере присоединились Канада, Норвегия и литовский порт Клайпеда.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Запрещена торговля древесиной По просьбе Украины Лесной попечительский совет (FSС) запретил торговлю сертифицированной древесиной из России и Белоруссии. Вслед за этим решением от использования в своем производстве российской древесины отказались отдельные компании, среди которых IKEA, Metsa Group, Store Enso.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Автоконцерны отказываются от работы в России Производители автомобилей Ford, General Motors, Jaguar, Volvo, Renault, Honda, Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz и Citroen приостановили все продажи и операции в России. О прекращении всех поставок и производства на своих заводах в России объявили Toyota и концерн Volkswagen, владеющий марками машин Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Российские нефтедобытчики могут остаться без оборудования "Большая четверка" нефтесервисных компаний - Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford - приостановили работу в России. Они производят оборудование для бурения скважин и обслуживают нефтепроводы. В России клиентами этих компании были "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", "Роснефть" и другие.

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины Косметические средства в дефиците Группа компаний Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья и ухода за телом, сначала заявила о временном прекращении рекламы, инвестиций и клинических исследований на территории России, а позднее и о полной отмене поставок своей продукции в РФ. Автор: Виталий Кропман

