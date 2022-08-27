Еще шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов

На 186-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями воскресенья, 28 августа (время московское).

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С начала войны в Украине зарегистрировали свыше 30,5 тысячи дел о военных преступлениях России. Более 29 тысяч из них - по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщает офис генпрокурора Украины.

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Американская компания Dell Technologies - крупнейший поставщик серверов в Россию - окончательно покинула российский рынок. "В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России", - заявили в Dell. В 2021 года на ее долю приходился 21 процент всех поставок серверов в РФ.

NYT: В миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не будет США и Великобритании

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В состав миссии МАГАТЭ, которая готовится отправиться на Запорожскую АЭС, не войдут представители США и Великобритании, пишет американская газета The New York Times (NYT). Станцию посетят специалисты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Делегацию возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Россия согласилась с требованием Украины, чтобы миссия началась с подконтрольной Киеву территории, утверждает NYT со ссылкой на высокопоставленного дипломата, знакомого с ходом переговоров.

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Еще шесть кораблей с зерном утром 28 августа вышли из украинских портов, сообщило министерство обороны Турции. По данным сервиса Marine Traffic, из Одессы, Черноморска и порта Южный вышли суда Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II и Aeolos. Сухогрузы с пшеницей, кукурузой и ячменем направляются в Египет, Нидерланды, Испанию, Румынию и Италию, сообщили в объединенном координационном центре в Стамбуле.

Пианист Игорь Левит высказался о требовании для российских артистов отмежеваться от Путина

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Игорь Левит Фото: Felix Broede/Sony Music/dpa/picture alliance

Пианист Игорь Левит, эмигрировавший в Германию из России, назвал противоречивым требование к российским артистам отмежеваться от президента РФ Владимира Путина из-за войны в Украине. "Это - палка о двух концах. Считаю, что гражданский долг - занять определенную позицию", - сказал Левит в интервью агентству dpa. В то же время "невероятная роскошь - иметь возможность сделать это без риска попасть в тюрьму самому или подвергнуть опасности семью", считает пианист. "У творческих деятелей нет обязанности высказываться", - добавил Игорь Левит. Исключение, по его словам, составляют "творцы, которые являются политическими игроками и будут оставаться таковыми, к ним подход иной". В качестве примера пианист назвал дирижера и друга Путина Валерия Гергиева.

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В ночь на 28 августа ВС Украины разрушили в поселке Мирном на юге Украины одно из зданий, где шла подготовка к квазиреферендуму о присоединении оккупированных территорий к России. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в самом Мелитополе также "пострадала" военная база российских войск на территории завода "Автоцветлит".

Указ Путина о повышении численности ВС вряд ли позволит добиться прогресса в повышении боевой мощи РФ в Украине

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Указ российского президента Владимира Путина об увеличении со следующего года штатной численности вооруженных сил России "вряд ли позволит добиться существенного прогресса в повышении боевой мощи России в Украине". Такие оценки британской разведки приводит в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Речь идет о повышении установленной численности военнослужащих до 1 150 628 человек, то есть почти на 140 000 человек. Пока неясно, будет ли Россия пытаться привлечь большее число добровольцев-"контрактников" или увеличить ежегодные показатели призыва в армию, отмечается в сводке. При этом Россия "потеряла десятки тысяч военнослужащих", новых контрактников набирается очень мало, а призывники технически не обязаны служить за пределами РФ, заявляют в британском Минобороны. Ранее на совещании в Национальном центре управления обороной глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут направляться ни в Украину, ни в какие-либо другие "горячие точки".

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Правительство Германии создало холдинг для оперативной национализации немецкого филиала российской госкомпании "Газпром" - Gazprom Germania, которая после начала войны в Украине переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) и находится под надзором немецкого Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur). Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

WSJ: США стали больше использовать морские перевозки для доставки оружия Украине

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По словам представителей Пентагона, для доставки оружия Украине США стали больше использовать морские перевозки, пишет газета The Washington Post. Если в начале войны для этой цели применялась авиация, то с наращиванием поставок тяжелой военной техники и артиллерии, требующей большого количества боеприпасов, предпочтение отдается морскому пути.

Как указывают собеседники издания, "корабли могут перевозить огромное количество грузов, что может позволить Украине создать больший арсенал для будущих боевых действий".

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Аналитики Института изучения войны (ISW) полагают, что добровольческие батальоны 3-го армейского корпуса РФ, вероятно, будут переброшены для возобновления наступления на Донецком направлении и/или в Херсонской области. В ежедневном отчете ISW отмечается, что военнослужащие этих батальоны тренируются на более современных образцах оружия, таких как БМП-3, танки Т-80БВМ и Т-90М, а также новейшие варианты автоматов АК-12. что указывает на то, что их планируется задействовать в наступательных операциях для восстановления темпа.

"Однако подразделения 3-го армейского корпуса вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь. Лучшее оснащение не обязательно сделает силы эффективными, если личный состав недостаточно обучен или дисциплинирован, , как это бывает со многими членами добровольческих частей 3-го армейского корпуса", - отмечают американские военные аналитики.

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Украинский посол в Германии Андрей Мельник отменил приглашение премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру (Michael Kretschmer) посетить Украину из-за его заявлений о войне. "Своей абсурдной риторикой о замораживании войны вы играете на руку Путину и разжигаете агрессию России, - написал Мельник в ночь на воскресенье в Twitter, объяснив этим "аннулирование" своего приглашения. - Вас не ждут. Точка". Тремя днями ранее Кречмер заявил в телеэфире, что важно "выступать за то, чтобы эта война была заморожена, что нам нужно прекращение огня, что нам нужны переговоры, чтобы закончить эту войну". Идею о том, что война в Украине должна быть закончена путем переговоров, премьер Саксонии высказывал и ранее.

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Словакия сможет передать Украине свои 11 истребителей МиГ-29 после 1 сентября, когда Братислава выведет их из эксплуатации. С этого дня воздушное пространство Словакии будет защищать боевая авиация Польши и Чехии. Словацкий премьер Эдуард Хегер уже в апреле обещал передать эти самолеты советского производства Киеву. Соглашение о патрулировании воздушного пространства Словакии подписали министры обороны трех стран, сообщило словацкое Минобороны.

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По данным украинского Оперативного командования "Юг", ВСУ уничтожили в Херсонской области два российских склада боеприпасов - в Дудчанах и Давыдовом Броде, а также полевой пункт боеснабжения в Воскресенском. В сообщении командования указывается, что были уничтожены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская пушка "Нона", 9 единиц бронированной и автомобильной техники, убиты 35 военнослужащих неприятеля. Украинская авиация нанесла три удара по двум опорным пунктам российских войск в Солдатском и Александровке, по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье.

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В первые же часы 28 августа российская артиллерия и РСЗО обстреляли 4 области Украины: Харьковскую, Днепропетровскую (Никопольский район), Николаевскую и Запорожскую, передает "24 Канал". Во многих регионах сирены воздушной тревоги включались уже по несколько раз.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заверила, что в случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. В том числе - поставками тяжелого оружия. "Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала Бербок в интервью газете Bild am Sonntag.

"Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка", - подчеркнула глава германского МИД.

Зеленский: РФ надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы, это была безумная цель

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"Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это была совершенно безумная цель врага, как и многие другие подобные цели. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи", - заявил Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении в субботу, 27 августа, поздравив украинских летчиков с Днем авиации.

Президент Украины назвал всенародной борьбу за независимость страны. "И именно поэтому Украина победит. Народ побеждает всегда", - сказал он, добавив, что и успешная борьба за свободу в мире не может быть делом отдельных людей или государств. "Это совместная работа, это результат, который достигается благодаря силе и солидарности всех, кто ценит свободу и не терпит тиранию. Свобода побеждает всегда", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 27 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 августа 00.00 - 13.59 >>>

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