Расследование: Дочь Путина постоянно летала в Германию

Катерина Тихонова регулярно летала в Баварию к отцу своей дочери. В поездках ее сопровождали десятки офицеров охраны российского президента, выяснили "Важные истории" и Der Spiegel.

Российское издание "Важные истории" и немецкий журнал Der Spiegel в четверг, 25 августа, опубликовали расследование о европейских поездках Катерины Тихоновой - предполагаемой младшей дочери президента России Владимира Путина. Как выяснили расследователи, в этих путешествиях Тихонову сопровождали десятки охранников из Службы безопасности президента (СБП) России.

Журналистам удалось получить доступ к архиву из электронной почты Алексея Скрипчака - одного из сотрудников СБП, который был закреплен за Тихоновой. Архив передал тот же анонимный источник, который в 2020 году поделился с "Важными историями" перепиской Кирилла Шамалова - бывшего мужа Тихоновой.

Сопровождающие из президентской охраны

Согласно этой переписке, Скрипчак отвечал за список гостей и безопасность на свадьбе Шамалова с Тихоновой в 2013 году. В 2016-м он же забронировал для дочери Путина номер на две ночи в Hotel Continental Relax & Spa в шведском городе Хальмстад. За день до приезда Тихоновой в соседнюю гостиницу заселились семь сотрудников СБП. На следующий день вместе с дочерью президента прибыли еще трое. Таким образом, численность охраны Тихоновой достигла 10 человек.

В 2017 году Скрипчак бронировал для Тихоновой жилье в Лондоне - три номера для шестерых охранников и три для самой дочери президента и тех, кто путешествовал вместе с ней (кто это был, не уточняется).

Многократные полеты в Германию

Но главным направлением для полетов Тихоновой стала Германия, где жил танцовщик Игорь Зеленский, который, как установили журналисты, является партнером Тихоновой и отцом ее дочери, родившейся в 2017 году. Зеленский был художественным руководителем Баварского государственного балета и покинул этот пост лишь после вторжения России в Украину. Ранее "Важные истории" писали со ссылкой на архив Скрипчака, что с 2017 года Тихонова летала к Зеленскому десятки раз, порой с интервалом всего в несколько дней.

Вместе с Тихоновой в Баварию летали и ее охранники. Как правило, они прибывали группами от семи до 10 человек и селились в гостинице Hotel an der Oper, которая находится на соседней улице от Баварского балета. Например, весной 2018 года группа офицеров СБП целый месяц прожила в разных мюнхенских отелях, пока в городе находилась Тихонова и ее дочь.

Бронирование гостиниц в этой поездке обошлось почти в два миллиона рублей. В архиве Скрипчака нет данных, кто за это платил, но "Важные истории" предполагают, что поездки охраны оплачивались из государственного бюджета. При этом в России членам семьи президента положена государственная охрана только если они живут вместе с президентом или сопровождают его в поездках. "Очевидно, частные путешествия Катерины Тихоновой не соответствуют этим требованиям закона", - констатируют "Важные истории".

Почти сто гостиничных броней

В общей сложности за пять лет - с января 2016-го по январь 2021-го - Скрипчак бронировал гостиницу для охранников, которые сопровождали Тихонову, почти 100 раз. При этом лишь треть бронирований пришлась на Россию. Более 40 были в Германии, другими популярными направлениями стали Австрия и Италия.

По данным Der Spiegel, спецслужбы ФРГ долго не замечали неофициальных визитов дочери российского президента. Москва должна была информировать об этих поездках, чтобы охранники Тихоновой имели возможность носить оружие на территории Германии, но таких предупреждений не делалось.

Иногда Тихонова летала в Германию "Аэрофлотом", пишет Der Spiegel. В других случаях она использовала бизнес-джеты. Стоимость часа аренды таких машин составляет от семи до десяти тысяч евро. Это означает, что только один перелет в Мюнхен и обратно мог стоить около 40 тысяч евро. Кто платил за перелеты Тихоновой, неизвестно. Сама она не ответила на вопросы "Важных историй".

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