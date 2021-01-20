Немецкий эксперт о дворце под Геленджиком: "Приватизированная власть"

Историк архитектуры, искусствовед и профессор университета в Бремене Михаэль Мюллер (Michael Müller) в интервью Deutsche Welle оценил стиль дворца под Геленджиком с историко-социальной точки зрения.

DW: Вы - соавтор книги "Вилла как архитектура власти". Сколько власти символизирует то, что называют "дворцом Путина"?

Михаэль Мюллер

Михаэль Мюллер: Это здание своим стилем отсылает нас в прошлые столетия, и, строго говоря, его нельзя назвать современным: оно словно выпало из своей эпохи. И уж совершенно точно оно не устремлено в будущее. У этого здания нет будущего. Напротив, оно символизирует то, что власть и владычество черпаются из прошлого. Если же рассмотреть модель общества, на которой основывается подобная архитектура, то это общество до начала индустриализации.

Трудно представить себе, что это, во-первых, может использоваться как летняя резиденция, и, во-вторых, что принадлежит (или предположительно принадлежит) главе страны, взгляд которой вообще-то должен быть устремлен в будущее. Глава которой вообще-то не должен погружаться летом в аристократическую эпоху XVII века.

- Если это не летняя резиденция, тогда что же?

- Какая летняя резиденция?! Это здание не взаимодействует со своим естественным окружением. Оно никаким образом не связано с местом, в котором расположено. Оно игнорирует окружающую его природу, игнорирует факт, что рядом море. Игнорирует холмистую местность по соседству. Его архитектура очень сильно сфокусирована на самой себе.

Дворец под Геленджиком. Фото из архива эколога Дмитрия Шевченко

Это здание можно оценить как попытку самолюбования властью, способ показать самому себе, какое значение ты имеешь. Что, говоря серьезно, является не выражением силы, а выражением слабости. А если посмотреть на внутреннее убранство, невозможно представить, чтобы мелкий буржуа, который вознесся до государственного деятеля, чувствовал бы себя там комфортно. Это здание враждебно не только по отношению к природе, оно враждебно и по отношению к людям. Оно презирает людей. Потому что трудно увидеть в нем людей. Это архитектура презрения к людям, в том числе и к тем, кто им пользуется или будет пользоваться.

Что вообще-то противоречит идее могущественной архитектуры, но, может быть, это новая интерпретация могущества?..

- В истории архитектуры есть примеры аналогичных зданий?

- Мне приходит на ум усадьба Хёрст-касл на тихоокеанском побережье Калифорнии, принадлежавшая газетному магнату Джорджу Херсту. Главное здание - тоже с претензией на исторический стиль, но построено оно с гораздо большим вкусом. А здесь (под Геленджиком - ред.) о вкусе и говорить не приходится: внутреннее убранство выглядит местами просто чудовищно. Но дело совсем не в этом. После падения Берлинской стены мы увидели, насколько мелкобуржуазными, мещанскими были летние дачи гэдээровских функционеров, насколько там все было уныло и примитивно. А здесь же внушается аристократическое владычество, которое ищет себе подобных.

Может быть, это архитектура олигархии? Может быть, тот, кто в свое время "зачистил" олигархов, кто лишил их политического влияния и вынудил подчиняться, теперь ставит себя на вершину олигархического самодовольства - и ради этого злоупотребляет политической властью? Здесь мы имеем дело с эстетизацией приватизированной власти.

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