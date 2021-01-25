В Minecraft построили копию "дворца Путина"

В видеоигре Minecraft создали копию "дворца" президента РФ Владимира Путина на мысе Идокопас под Геленджиком, о котором идет речь в фильме-расследовании команды российского оппозиционера Алексея Навального. На "дворец Путина" в Minecraft в среду, 27 января, обратило внимание издание Znak.com.

"Мы воссоздали не только фасады дворца, но и внутренние помещения с реальным их расположением относительно друг друга. Всё согласно плану здания", - сообщила автор проекта команда TeamCIS. Сооружение построено "в масштабе 1:1 в мельчайших деталях на единой карте мира с соблюдением всех пропорций и размеров", указывается далее. В частности, в копии "дворца Путина" есть бассейн, кальянная, спальня, театр, казино и склад грязи. Воссоздан и рельеф мыса Идокопас.

Фильм о "дворце Путина" и арест Навального

Фильм-расследование ФБК и его основателя, оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован 19 января на YouTube. По данным на утро 27 января его посмотрели уже почти 95 миллионов раз. Двухчасовое видео ФБК рассказывает о дворце, который строится и содержится в том числе за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

По данным ФБК, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в стране, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море. Фильм начинается с призыва выйти на митинг в поддержку Навального, задержанного неделей ранее и арестованного на 30 суток.

23 января по всей России прошли массовые протесты, на которых было задержано 3770 человек - рекордное количество в современной истории страны. Митинги прошли также за границей. Соратник Навального Леонид Волков объявил о новой акции протеста 31 января.

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