 Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.01.2021

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Россия

Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя?

Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - российский президент Владимир Путин плывет баттерфляем в аквадискотеке мимо жаб и говорит: Надо запретить все эти фотожабы!. Жабы отвечают: А мы-то причем?.

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