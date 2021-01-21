Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя?

Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.
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Вступив в полемику с Алексеем Навальным и попытавшись дезавуировать обвинения в коррупции, Владимир Путин лишь дал своим оппонентам новые поводы для критики, считает Федор Крашенинников.
"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - заявил президент России.