Путин прокомментировал расследование о дворце под Геленджиком

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о якобы принадлежащем Путину дворце в Геленджике. "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - заявил глава государства во время виртуальной встречи с российскими студентами в понедельник, 25 января.

При этом президент России признал, что фильм он не видел за недостатком времени, но "листал видеоподборки которые принесли помощники". Он назвал расследование компиляцией, с помощью которой решили "промыть мозги россиянам". По словам Путина, в фильме отсутствуют каких-либо документы, подтверждающие собственность на земельный участок и недвижимости.

Более 86 млн просмотров за 6 дней

Фильм-расследование Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован 19 января на YouTube. На утро 25 января его, согласно статистике видеохостинга, посмотрели уже более 86 млн раз. Двухчасовое видео ФБК рассказывает о дворце, который строится и содержится в том числе за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Владимира Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

Обнародован архитектурный план здания, построенного на мысе Идокопас в Геленджике, а также ряд фотографий его внутреннего убранства. По данным расследователей, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в России, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей к особняку территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

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