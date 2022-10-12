Лесное поселение Вандлиц - где жила партийная верхушка ГДР

Страшно далеки они были от народа... В 1960 году партийная верхушка ГДР дружно и коллективно переселилась из Берлина в светлое будущее - в засекреченный поселок Вандлиц, возведенный для высшей номенклатуры в 30-ти километрах от города намного быстрее и раньше (не)построения коммунизма во всей стране - всего за два года. На географические карты поселок наносить не стали, а территорию объявили специальной зоной наблюдений за дикой природой (Wildforschungsgebiet). Поселение предназначалось исключительно для членов и кандидатов в члены политбюро ЦК СЕПГ.

До переезда в Вандлиц высокопоставленные товарищи занимали виллы на кольце Маяковского в Восточном Берлине. Решение переселить всю партийную верхушку за город было принято через несколько лет после восстания 1953 года - народных волнений, подавленных с помощью советских танков. Здесь их было легче охранять.

Вскоре после падения Берлинской стены гэдээровских бонз попросят освободить персональные виллы. Уже в 1990 году в Вандлице откроют реабилитационную клинику - первый такой центр в новых землях ФРГ. Позже для клиники построят новые корпуса и здания, но партийные виллы тоже не пустуют. Например, в бывшей резиденции Валтера Ульбрихта, первого секретаря ЦК СЕПГ в 1950-1971 годах, останавливаются родители детей, которые здесь лечатся.

Члены политбюро ЦК СЕПГ в гостях у Вальтера Ульбрихта по случаю дня рождения в 1972 году Фото: BStU/dpa/picture alliance

Пятикилометровый бетонный забор почти полностью разобрали, но главные ворота остались. Помимо забора, покрашенного зеленой краской, также существовало внешнее кольцо - изгородь и дозорные пункты. Служба охраны из полка имени Феликса Дзержинского МГБ ГДР и других специальных подразделений насчитывала около полутора сотен человек. Они также отвечали за безопасность летней дачи посольства СССР, которая располагалась здесь же на озере.

Инфраструктура для номенклатуры

Дома внешне выглядели скромно, но внутри обитатели пользовались всеми излишествами и пережитками капитализма. Всего в поселении насчитывалось 23 резиденции. В одноэтажных было по семь комнат, в двухэтажных - до пятнадцати. В одном из домов площадью 180 квадратных метров проживали Эрих и Маргот Хонеккеры.

За каждой виллой было закреплено по две домработницы, за Хонеккерами - четыре. Жители поселения прямо на его территории могли посещать клуб, магазин, врачей, бассейн, сауну, кинотеатр, ресторан на двадцать столов, тир, спортивную и теннисную площадки. Все домработницы имели военные звания служащих МГБ, а общая численность персонала в Вандлице составляла 650 человек.

Лесное поселение Вандлиц. Фотографии

Информационное табло около виллы Лотты и Вальтера Ульбрихтов в лесном поселении Вандлиц Фото: picture-alliance/dpa/B. Settnik

Библиотека в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Главные ворота бывшего лесного поселения Вандлиц Фото: picture-alliance/dpa/B. Settnik

Остатки бетонного забора вокруг поселения Вандлиц Фото: Reinhard Kaufhold/zb/picture alliance

Озеро в Вандлице Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Празднование 75-летия Эриха Хонеккера в Берлине в 1987 году Фото: picture-alliance/dpa/Bildarchiv

Вскоре после падения Берлинской стены в 1989 году граждане ГДР получили возможность посетить поселение Вандлиц - например, оценить ассортимент здешнего магазина Фото: picture-alliance/dpa/ADN Zimmermann

Винно-водочный отдел в ноябре 1989 года Фото: Rainer Klostermeier/AP/picture alliance

Информационное табло около дома Хонеккеров в Вандлице Фото: picture-alliance/dpa/W. Krumm

Бывшая вилла Маргот и Эриха Хонеккеров Фото: picture-alliance/dpa/W. Krumm

Садовый павильон около виллы Хонеккеров в 2007 году Фото: picture-alliance/akg-images/H. Kraft

Резиденция министра государственной безопасности ГДР Эриха Мильке Фото: picture-alliance/dpa/W. Krumm

Бывший служебный "Вольво" Эриха Мильке - экспонат временной выставки о поселении Вандлиц в бранденбургском районе Барним в 2016 году Фото: picture-alliance/dpa/B.Settnik

В Прендене недалеко от Вандлица находился атомный бункер для руководства ГДР. Эта фотография была сделана в ноябре 1990 года после воссоединения Германии Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture-alliance

Правительственный бункер был рассчитан на двухнедельное пребывание 400 человек. Эта спальня на двадцатиметровой глубине предназначалась для Эриха Мильке Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture-alliance

Памятник тоталитарного прошлого

Некоторые историки уже сразу после воссоединения Германии предлагали взять поселение под охрану как один из памятников тоталитарного прошлого ГДР, что произошло лишь в 2017 году. До этого брали верх сомнения - не станет ли оно местом для любителей остальгии и прочей тоски по социалистическому прошлому. Спустя более чем четверть века после падения Берлинской стены, вопрос все же решили. Соответствующее постановление об архитектурной охране было принято правительством земли Бранденбург, на территории которого находится это бывшее поселение партийной верхушки ГДР.

Вход на территорию нынешней клиники в Вандлице открыт для всех - перед виллами установлены информационные табло. Иногда здесь проводят экскурсии - www.machmalgruen.de, договариваться о которых следует заранее.