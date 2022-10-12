  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Лесное поселение Вандлиц
Витраж в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта в лесном поселении ВандлицФото: Bernd Settnik/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

Лесное поселение Вандлиц - где жила партийная верхушка ГДР

Максим Нелюбин

В этом заповеднике около Берлина в 1960-1989 годах жили члены политбюро ЦК СЕПГ. | 17 фотографий

https://www.dw.com/ru/lesnoe-poselenie-vandlic-gde-zila-partijnaa-verhuska-gdr/a-39441386

Страшно далеки они были от народа... В 1960 году партийная верхушка ГДР дружно и коллективно переселилась из Берлина в светлое будущее - в засекреченный поселок Вандлиц, возведенный для высшей номенклатуры в 30-ти километрах от города намного быстрее и раньше (не)построения коммунизма во всей стране - всего за два года. На географические карты поселок наносить не стали, а территорию объявили специальной зоной наблюдений за дикой природой (Wildforschungsgebiet). Поселение предназначалось исключительно для членов и кандидатов в члены политбюро ЦК СЕПГ.

До переезда в Вандлиц высокопоставленные товарищи занимали виллы на кольце Маяковского в Восточном Берлине. Решение переселить всю партийную верхушку за город было принято через несколько лет после восстания 1953 года - народных волнений, подавленных с помощью советских танков. Здесь их было легче охранять.

Вскоре после падения Берлинской стены гэдээровских бонз попросят освободить персональные виллы. Уже в 1990 году в Вандлице откроют реабилитационную клинику - первый такой центр в новых землях ФРГ. Позже для клиники построят новые корпуса и здания, но партийные виллы тоже не пустуют. Например, в бывшей резиденции Валтера Ульбрихта, первого секретаря ЦК СЕПГ в 1950-1971 годах, останавливаются родители детей, которые здесь лечатся.

Лесное поселение Вандлиц
Члены политбюро ЦК СЕПГ в гостях у Вальтера Ульбрихта по случаю дня рождения в 1972 годуФото: BStU/dpa/picture alliance

Пятикилометровый бетонный забор почти полностью разобрали, но главные ворота остались. Помимо забора, покрашенного зеленой краской, также существовало внешнее кольцо - изгородь и дозорные пункты. Служба охраны из полка имени Феликса Дзержинского МГБ ГДР и других специальных подразделений насчитывала около полутора сотен человек. Они также отвечали за безопасность летней дачи посольства СССР, которая располагалась здесь же на озере.

Инфраструктура для номенклатуры

Дома внешне выглядели скромно, но внутри обитатели пользовались всеми излишествами и пережитками капитализма. Всего в поселении насчитывалось 23 резиденции. В одноэтажных было по семь комнат, в двухэтажных - до пятнадцати. В одном из домов площадью 180 квадратных метров проживали Эрих и Маргот Хонеккеры.

За каждой виллой было закреплено по две домработницы, за Хонеккерами - четыре. Жители поселения прямо на его территории могли посещать клуб, магазин, врачей, бассейн, сауну, кинотеатр, ресторан на двадцать столов, тир, спортивную и теннисную площадки. Все домработницы имели военные звания служащих МГБ, а общая численность персонала в Вандлице составляла 650 человек.

Лесное поселение Вандлиц. Фотографии

Лесное поселение Вандлиц
Информационное табло около виллы Лотты и Вальтера Ульбрихтов в лесном поселении Вандлиц Фото: picture-alliance/dpa/B. Settnik
Лесное поселение Вандлиц
Библиотека в бывшей резиденции Вальтера УльбрихтаФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul
Лесное поселение Вандлиц
Главные ворота бывшего лесного поселения ВандлицФото: picture-alliance/dpa/B. Settnik
Лесное поселение Вандлиц
Остатки бетонного забора вокруг поселения ВандлицФото: Reinhard Kaufhold/zb/picture alliance
Вандлиц
Озеро в ВандлицеФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul
DDR Politbüro gratuliert Honecker zum 75.Geburtstag
Празднование 75-летия Эриха Хонеккера в Берлине в 1987 годуФото: picture-alliance/dpa/Bildarchiv
Лесное поселение Вандлиц
Вскоре после падения Берлинской стены в 1989 году граждане ГДР получили возможность посетить поселение Вандлиц - например, оценить ассортимент здешнего магазинаФото: picture-alliance/dpa/ADN Zimmermann
Лесное поселение Вандлиц
Винно-водочный отдел в ноябре 1989 года Фото: Rainer Klostermeier/AP/picture alliance
Лесное поселение Вандлиц
Информационное табло около дома Хонеккеров в Вандлице Фото: picture-alliance/dpa/W. Krumm
Лесное поселение Вандлиц
Бывшая вилла Маргот и Эриха ХонеккеровФото: picture-alliance/dpa/W. Krumm
Лесное поселение Вандлиц
Садовый павильон около виллы Хонеккеров в 2007 годуФото: picture-alliance/akg-images/H. Kraft
Лесное поселение Вандлиц
Резиденция министра государственной безопасности ГДР Эриха Мильке Фото: picture-alliance/dpa/W. Krumm
Барним
Бывший служебный "Вольво" Эриха Мильке - экспонат временной выставки о поселении Вандлиц в бранденбургском районе Барним в 2016 годуФото: picture-alliance/dpa/B.Settnik
Пренден
В Прендене недалеко от Вандлица находился атомный бункер для руководства ГДР. Эта фотография была сделана в ноябре 1990 года после воссоединения ГерманииФото: Wolfgang Kumm/dpa/picture-alliance
Пренден
Правительственный бункер был рассчитан на двухнедельное пребывание 400 человек. Эта спальня на двадцатиметровой глубине предназначалась для Эриха Мильке Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture-alliance

Памятник тоталитарного прошлого

Некоторые историки уже сразу после воссоединения Германии предлагали взять поселение под охрану как один из памятников тоталитарного прошлого ГДР, что произошло лишь в 2017 году. До этого брали верх сомнения - не станет ли оно местом для любителей остальгии и прочей тоски по социалистическому прошлому. Спустя более чем четверть века после падения Берлинской стены, вопрос все же решили. Соответствующее постановление об архитектурной охране было принято правительством земли Бранденбург, на территории которого находится это бывшее поселение партийной верхушки ГДР.

Вход на территорию нынешней клиники в Вандлице открыт для всех - перед виллами установлены информационные табло. Иногда здесь проводят экскурсии - www.machmalgruen.de, договариваться о которых следует заранее.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Алльгойские Альпы

По Германии: статьи и репортажи

По Германии: статьи и репортажи

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
Туризм
7 октября 2022 г.
Дом Маргот и Эриха Хонеккеров в Вандлице

Как обеспечивали западными товарами партийную верхушку в ГДР

Как обеспечивали западными товарами партийную верхушку в ГДР

Одежду и косметику, запчасти к машинам и компьютеры, овощи и фрукты партийным бонзам Восточной Германии поставляли из магазинов Западного Берлина сотрудники "штази".
История
4 июля 2016 г.
Восточный Берлин, 1970 год

Демонтированные памятники Германии

Демонтированные памятники Германии

Уникальная выставка в берлинской цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.
Туризм
12 сентября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент США Джо Байден (фото из архива)

Байден: При вторжении в Украину Путин просчитался

Конфликты
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Украина: второй день ударов. Минск в объятиях Кремля.

Украина: второй день ударов. Минск в объятиях Кремля.

Конфликты
15 ч. назад
61:48 мин.
Карикатура - "президент России Владимир Путин" склонился над картой Европы. Над ней две большие стрелки: синяя "Холода" с севера, красная " Беженцы" - с юга.

Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

Политика
15 ч. назад
Гданьск, Польша

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

Экономика и бизнес
17 ч. назад
Касым-Жомарт Токаев

Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?

Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?

Политика
11 ч. назад
Сгоревшие автомобили на улицах Киева после ракетных ударов 10 октября

"Мы на новом этапе эскалации войны". СМИ о ракетных ударах

"Мы на новом этапе эскалации войны". СМИ о ракетных ударах

Политика
15 ч. назад
Тяжелый электрический грузовик Tesla Semi

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Экономика и бизнес
11 октября 2022 г.
На главную страницу