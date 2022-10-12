Лесное поселение Вандлиц - где жила партийная верхушка ГДР

Страшно далеки они были от народа... В 1960 году партийная верхушка ГДР дружно и коллективно переселилась из Берлина в светлое будущее - в засекреченный поселок Вандлиц, возведенный для высшей номенклатуры в 30-ти километрах от города намного быстрее и раньше (не)построения коммунизма во всей стране - всего за два года. На географические карты поселок наносить не стали, а территорию объявили специальной зоной наблюдений за дикой природой (Wildforschungsgebiet). Поселение предназначалось исключительно для членов и кандидатов в члены политбюро ЦК СЕПГ.
До переезда в Вандлиц высокопоставленные товарищи занимали виллы на кольце Маяковского в Восточном Берлине. Решение переселить всю партийную верхушку за город было принято через несколько лет после восстания 1953 года - народных волнений, подавленных с помощью советских танков. Здесь их было легче охранять.
Вскоре после падения Берлинской стены гэдээровских бонз попросят освободить персональные виллы. Уже в 1990 году в Вандлице откроют реабилитационную клинику - первый такой центр в новых землях ФРГ. Позже для клиники построят новые корпуса и здания, но партийные виллы тоже не пустуют. Например, в бывшей резиденции Валтера Ульбрихта, первого секретаря ЦК СЕПГ в 1950-1971 годах, останавливаются родители детей, которые здесь лечатся.
Пятикилометровый бетонный забор почти полностью разобрали, но главные ворота остались. Помимо забора, покрашенного зеленой краской, также существовало внешнее кольцо - изгородь и дозорные пункты. Служба охраны из полка имени Феликса Дзержинского МГБ ГДР и других специальных подразделений насчитывала около полутора сотен человек. Они также отвечали за безопасность летней дачи посольства СССР, которая располагалась здесь же на озере.
Инфраструктура для номенклатуры
Дома внешне выглядели скромно, но внутри обитатели пользовались всеми излишествами и пережитками капитализма. Всего в поселении насчитывалось 23 резиденции. В одноэтажных было по семь комнат, в двухэтажных - до пятнадцати. В одном из домов площадью 180 квадратных метров проживали Эрих и Маргот Хонеккеры.
За каждой виллой было закреплено по две домработницы, за Хонеккерами - четыре. Жители поселения прямо на его территории могли посещать клуб, магазин, врачей, бассейн, сауну, кинотеатр, ресторан на двадцать столов, тир, спортивную и теннисную площадки. Все домработницы имели военные звания служащих МГБ, а общая численность персонала в Вандлице составляла 650 человек.
Лесное поселение Вандлиц. Фотографии
Памятник тоталитарного прошлого
Некоторые историки уже сразу после воссоединения Германии предлагали взять поселение под охрану как один из памятников тоталитарного прошлого ГДР, что произошло лишь в 2017 году. До этого брали верх сомнения - не станет ли оно местом для любителей остальгии и прочей тоски по социалистическому прошлому. Спустя более чем четверть века после падения Берлинской стены, вопрос все же решили. Соответствующее постановление об архитектурной охране было принято правительством земли Бранденбург, на территории которого находится это бывшее поселение партийной верхушки ГДР.
Вход на территорию нынешней клиники в Вандлице открыт для всех - перед виллами установлены информационные табло. Иногда здесь проводят экскурсии - www.machmalgruen.de, договариваться о которых следует заранее.