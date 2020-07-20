Демонтированные памятники. Опыт Берлина

В берлинской цитадели Шпандау (Zitadelle Spandau) работает выставка, посвященная истории демонтированных политических скульптур и монументов немецкой столицы, создававшихся в разные периоды истории города и страны - между 1849 и 1986 годами. Постоянная экспозиция "Без покрывала. Берлин и его памятники" ("Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler") была открыта весной 2016 года.

Цитадель эпохи Возрождения

Фото: DW/Maksim Nelioubin

Около входа в цитадель, построенную на берегу реки Хафель во второй половине XVI века, посетителей встречает такой прусский орел. Она считается одной из наиболее хорошо сохранившихся крепостей эпохи Возрождения в Европе. Эта берлинская достопримечательность уже сама по себе достойна всяческого внимания, но мы проследуем через внутренний двор прямиком к зданию музея.

Много веков под одной крышей

Фото: DW/Maksim Nelioubin

Впервые это сооружение - провиантский склад - появилось на плане крепости в 1578 году. Во времена "третьего рейха" здесь располагалась военная химическая лаборатория, для обустройства которой были удалены межэтажные перекрытия. Образовавшиеся таким образом высокие залы сейчас очень хорошо подошли для монументальных памятников: от прусских времен - до тех, которые были созданы в ГДР.

Первые экспонаты

Фото: DW/Maksim Nelioubin

Здесь представлены не только оригиналы, убранные из города в разные времена и по разным идеологическим причинам, но и копии скульптур, которые до сих пор можно увидеть в Берлине. В соседнем здании расположена документальная выставка, рассказывающая об их истории. Среди копий - гении мест, где прусская армия одержала победы над наполеоновскими войсками в ходе Освободительных войн 1813-1815 годов.

Монумент на горе Кройцберг

Фото: gemeinfrei

Национальный памятник в честь Освободительных войн, созданный в 1818-1821 годах по распоряжении короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, находится в парке на горе Кройцберг. Гипсовые копии чугунных фигур, расположенных на этом неоготическом монументе, были изготовлены в 1980-х годах. Четыре из них сейчас находятся в цитадели Шпандау. Эта фотография для почтовой открытки была сделана в 1904 году.

Маркграф и гении

Фото: DW/Maksim Nelioubin

Лишь немногие скульптуры стоят здесь на высоких постаментах. В большинстве случаев, чтобы их рассмотреть, голову задирать не приходится, да и подойти можно вплотную. Слева - гений Гросгёршена, где прошла первая битва между Наполеоном и объединенной русско-прусской армией, она же - Сражение при Лютцене. Справа - гений Лейпцига, где состоялась Битва народов, а в центре - экспонат из следующего зала.

Альбрехт Медведь

Фото: gemeinfrei

Основу экспозиции составляют скульптуры, созданные для монументальной аллеи Победы в Тиргартене. Этот бульвар был заложен в 1895 году при Вильгельме II. Здесь были установлены памятники всем маркграфам и курфюрстам Бранденбурга и королям Пруссии - от основателя Бранденбургской марки Альбрехта Медведя (1100 - 1170) и до первого германского императора Вильгельма I (1797 - 1888). Так в 1898 году выглядел памятник Альбрехту Медведю.

Аллея Победы

Фото: DW/Maksim Nelioubin

Всего на аллее Победы насчитывалось почти сто скульптур. Бранденбургских и прусских правителей изобразили в полный рост, а рядом установили бюсты личностей, прославившихся в их времена. Помимо полководцев, знати, зодчих и епископов среди них оказались Иммануил Кант, Иоганн Себастьян Бах и Александр фон Гумбольдт. Острые на язык берлинцы прозвали этот бульвар "Кукольной аллеей".

После войны

Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

В 1938 году их перенесли в другую часть Тиргартена - туда, где по гитлеровским планам создания новой столицы должен был появиться "Форум второго рейха", то есть кайзеровской Германии. Во время войны скульптуры сильно пострадали. Для союзников-победителей они были символами прусского милитаризма, поэтому в 1950 году большинство памятников демонтировали и позже закопали около замка Бельвю.

Прусский милитаризм

Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1978 году памятники извлекли из-под земли, поместили на хранение, а в 2009 году передали в Шпандау. Предыдущая фотография, на которой изображены фигуры основателей Берлина маркграфов Иоганна I и Оттона III, была сделана как раз во время перевозки. В музее решили оставить экспонаты без реставрации, то есть со следами истории и времени, ограничившись лишь неотложными работами по их консервации.

Первый король

Фото: DW/Maksim Nelioubin

В одном из помещений экспозиции в Шпандау попытались воссоздать атмосферу прусской аллеи Победы - визуально и акустически. В центре находится это изображение Фридриха I - курфюрста Бранденбурга из рода Гогенцоллернов, в 1701 году получившего прусскую королевскую корону. В следующем зале посетители перемещаются уже в другую эпоху…

Веймарская республика

Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1918 году после Первой мировой войны на смену кайзеровской Германии пришла демократическая Веймарская республика. На полях войны погибло более двух миллионов немецких солдат. Памятники им начали устанавливать почти в каждом районе Берлина, однако центральный монумент так и не был создан. На фотографии - памятник погибшим железнодорожникам, открытый в 1928 году.

"Десятиборец"

Фото: DW/Maksim Nelioubin

Официальное искусство "третьего рейха" было целиком подчинено пропаганде. Большинство памятников этого периода исчезло вместе с нацисткой Германией. В число самых любимых скульпторов Гитлера входил Арно Брекер. В Шпандау выставлена модель его "Десятиборца" 1936 года. После войны она досталась британским военным и находилась на территории одной из берлинских казарм до 1996 года.

Планы Шпеера

Фото: DW/Maksim Nelioubin

Скульптуры вроде "Десятиборца" должны были украшать нацистские монументальные сооружения. Планы, разработанные гитлеровским архитектором Альбертом Шпеером, подразумевали снос целых берлинских районов и строительство здесь "Германии" - новой столицы рейха и мира. Центральным сооружением должен был стать зал собраний высотой 320 метров, рассчитанный на 150 тысяч человек, макет которого также есть в экспозиции.

Вождь пролетариата

Фото: picture-alliance/dpa/H. Link

Последний раздел выставки посвящен памятникам, появившимся в Восточном Берлине во времена ГДР. Этот почти 20-метровый монумент, созданный по проекту скульптора Николая Томского, должен был стать вечным символом немецко-советской дружбы, но простоял всего сорок лет. В 1991-1992 годах памятник разобрали на более чем сто частей, которые затем закопали в одном из лесопарков под Берлином.

Гуд бай, Ленин!

Фото: DW/Maksim Nelioubin

Сцену демонтажа монумента позже воспроизвели в культовой трагикомедии "Good Bye, Lenin!". В 2015 году, когда работа над новой экспозицией в Шпандау была в полном разгаре, ее нашли, откопали и доставили в крепость. Все это сопровождалось дискуссиями о том, не станет ли она местом паломничества непреклонных ленинистов, но научно-исторические интересы взяли верх.

Песчаный Феликс

Фото: DW/Maksim Nelioubin

В церемонии открытия ленинского мемориала в 1970 году участвовало около 200 тысяч человек. В свою очередь, этот памятник основателю ЧК Феликсу Дзержинскому, выполненный из песчаника, был скрыт от глаз восточно-берлинской общественности. Он находился на территории министерства государственной безопасности ГДР ("штази") в районе Лихтенберг.

Неофициальный сотрудник

Фото: DW/Maksim Nelioubin

Памятник был установлен в 1983 году. Как предполагают организаторы выставки, его создатель Манфред Залов даже специально ездил в Москву для изучения монументального искусства. После воссоединения Германии выяснилось, что он также являлся неофициальным сотрудником "штази". В 1990 году после роспуска МГБ Дзержинского отправили в музейное депо. Теперь его можно увидеть в Шпандау.

Пограничники

Фото: DW/Maksim Nelioubin

Напротив Дзержинского на своем посту навечно застыла пара восточногерманских солдат, вооруженных автоматами. Скульптура была заказана через пять лет после начала строительства Берлинской стены для памятника погибшим пограничниками на Иерусалимской улице. Однако позже там решили установить другой монумент, а этот оказался перед казармой учебного полка в районе Вильгельмсхаген.

Информация для посетителей

Фото: DW/Maksim Nelioubin

Добраться на общественном транспорте до цитадели Шпандау из центра Берлина можно на метро (U7, остановка "Zitadelle") или городской электричке (S5, остановка "Spandau"). Сайт: www.zitadelle-berlin.de