Владимир Ленин (Ульянов)

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Последние публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "Ленин".
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Гуд бай, ГДР: фильмы и сериалы о воссоединении Германии
Гуд бай, ГДР: фильмы и сериалы о воссоединении Германии
Узнать о воссоединении Германии в 1990-м можно из фильмов и сериалов. Полезная подборка DW.
Культура
03.10.2022
3 октября 2022 г.
Демонтированные памятники. Опыт Берлина
Демонтированные памятники. Опыт Берлина
От прусских королей до Ленина - демонтированные памятники Берлина можно увидеть в цитадели Шпандау. | 20 фотографий
Туризм
12.09.2022
12 сентября 2022 г.
Визы в ЕС для россиян, или В чем Шольц похож на Ленина
Визы в ЕС для россиян, или В чем Шольц похож на Ленина
Канцлер ФРГ высказался за выдачу шенгенских виз россиянам. Карикатура DW с одной несерьезной исторической параллелью.
Политика
16.08.2022
16 августа 2022 г.
Воспоминания тех, кто помнит ужасы войны
Воспоминания тех, кто помнит ужасы войны
Как дети Великой Отечественной войны, проживающие сегодня в Германии, относятся к войне Путина в Украине
Культура
10.03.2022
10 марта 2022 г.
Почему Германия решила платить пенсии блокадникам-евреям
Почему Германия решила платить пенсии блокадникам-евреям
DW о том, что побудило правительство ФРГ выплачивать пенсии в размере 375 евро евреям, пережившим блокаду Ленинграда.
История
12.10.2021
12 октября 2021 г.
Как живется афганским беженцам в РФ
Как живется афганским беженцам в РФ
А также в выпуске: В Париже начался суд по терактам 2015 года, в том числе и в клубе "Батаклан" (08.09.2021)
08.09.2021
8 сентября 2021 г.
21:15 мин.
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Горе от безумия: путинская Россия выдавила из себя ум
Госвласть РФ последовательна в намерении вытравить ум из страны - это форма ее безумия, уверен Виктор Ерофеев.
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура
01.10.2022
1 октября 2022 г.
Ерофеев: Первый звонок зрелой диктатуры
Ленин ездил к детям на елку. Сталин держал на руках белокурую девочку. Теперь пришло время Путину задружиться с детьми.
Виктор Ерофеев
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Культура
02.09.2022
2 сентября 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Как Ленин при помощи Путина создал Украину
Сергей Руденко
Колонка
Политика
23.12.2021
23 декабря 2021 г.
Путин бросит Дзержинского и Андропова на борьбу с Навальным
Константин Эггерт
Колонка
Политика
17.02.2021
17 февраля 2021 г.
Ленин тоже пострадал от коронавируса
Кристиан Триппе
Комментарий
История
22.04.2020
22 апреля 2020 г.
Российские споры у могилы Франсиско Франко
Федор Крашенинников
Комментарий
Политика
25.10.2019
25 октября 2019 г.
Ленин в голове испортил Украине "Евровидение"
Андрей Бреннер
Комментарий
Политика
28.02.2019
28 февраля 2019 г.
Виктор Ерофеев о фильме "Праздник"
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура
03.01.2019
3 января 2019 г.
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