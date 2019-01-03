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Фото: Marcel Fürstenau/DW

Владимир Ленин (Ульянов)

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Последние публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "Ленин".

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Контекст

Кадр из фильма "Гуд бай, Ленин!"

Гуд бай, ГДР: фильмы и сериалы о воссоединении Германии

Гуд бай, ГДР: фильмы и сериалы о воссоединении Германии

Узнать о воссоединении Германии в 1990-м можно из фильмов и сериалов. Полезная подборка DW.
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Восточный Берлин, 1970 год

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Демонтированные памятники. Опыт Берлина

От прусских королей до Ленина - демонтированные памятники Берлина можно увидеть в цитадели Шпандау. | 20 фотографий
Туризм12 сентября 2022 г.
Карикатура: на верхнем плане черно-белым изображен Владимир Ленин, который с трибуны призывает "Землю - крестьянам, фабрики - рабочим!", а на переднем плане внизу - канцлер ФРГ Олаф Шольц, который в похожей на Ленина манере выставил кулак вперед и требует: "Визы - россиянам".

Визы в ЕС для россиян, или В чем Шольц похож на Ленина

Визы в ЕС для россиян, или В чем Шольц похож на Ленина

Канцлер ФРГ высказался за выдачу шенгенских виз россиянам. Карикатура DW с одной несерьезной исторической параллелью.
Политика16 августа 2022 г.
Ukraine-Konflikt | Russischer Angriff in Mariupol

Воспоминания тех, кто помнит ужасы войны

Воспоминания тех, кто помнит ужасы войны

Как дети Великой Отечественной войны, проживающие сегодня в Германии, относятся к войне Путина в Украине
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Мемориал жертвам Холокоста в Берлине

Почему Германия решила платить пенсии блокадникам-евреям

Почему Германия решила платить пенсии блокадникам-евреям

DW о том, что побудило правительство ФРГ выплачивать пенсии в размере 375 евро евреям, пережившим блокаду Ленинграда.
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Как живется афганским беженцам в РФ

Как живется афганским беженцам в РФ

А также в выпуске: В Париже начался суд по терактам 2015 года, в том числе и в клубе "Батаклан" (08.09.2021)
8 сентября 2021 г.21:15 мин.
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Мнения

Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Как Ленин при помощи Путина создал Украину

Сергей Руденко
Колонка
Политика23 декабря 2021 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Путин бросит Дзержинского и Андропова на борьбу с Навальным

Константин Эггерт
Колонка
Политика17 февраля 2021 г.
Кристиан Триппе

Ленин тоже пострадал от коронавируса

Кристиан Триппе
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История22 апреля 2020 г.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

Российские споры у могилы Франсиско Франко

Федор Крашенинников
Комментарий
Политика25 октября 2019 г.
Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW

Ленин в голове испортил Украине "Евровидение"

Андрей Бреннер
Комментарий
Политика28 февраля 2019 г.
Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев о фильме "Праздник"

Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура3 января 2019 г.