Горе от безумия: путинская Россия выдавила из себя ум

Государственная власть России последовательна в своем намерении вытравить ум из страны - это форма ее безумия, это причина ее хронического отставания от европейской цивилизации, уверен писатель Виктор Ерофеев.

Фото: Russian President Press Office/dpa/picture alliance

100 лет назад Советская Россия вытолкнула из себя самых лучших ученых, философов, издателей, публицистов. Немецкий пароход "Обербургомистр Хакен" отправился из Петрограда в Германию с уникальным философским грузом - среди пассажиров был Николай Бердяев, не нуждающийся в представлении и сегодня, Сергей Булгаков, страстный антисоветчик Иван Ильин, столь полюбившийся Путину за его национализм, близкий к фашизму, философ Сергей Франк.

В годы перестройки этот преступный акт большевиков подверстали под понятие "философский пароход". На самом деле, осенью 1922 года русскую мысль депортировали на разных поездах и пароходах, с Балтийского и Черного морей. Так на поезде в страны Балтии отправили социолога Питирима Сорокина, ставшего в Америке научной звездой, университетским учителем Джона Кеннеди.

Осенью 1922 года большевики выслали представителей либеральной интеллигенции из СССР на так называемом "философском пароходе". На фотографии: пассажирское судно "Обербургомистр Хакен", на котором ровно 100 лет назад были высланы Бердяев, Трубецкой, Франк и многие другие Фото: Public Domain

Уничтожали не только русскую мысль. В то же время были вывезены за границу по Черному морю украинские сторонники независимой Украины. Их приветливо встретили в Праге - большевики взбесились, и остальных украинских сепаратистов отправили уже в Сибирь. Во всяком случае, Россия обеднела умом, и уже никогда не достигла умственного разнообразия дореволюционной эпохи.

Впрочем, большевики представили высылку как акт не свойственного пролетарской диктатуре гуманизма. Троцкий писал: "Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно". На самом деле, Ленин был не прочь выслать ученых в отдаленные районы страны или даже расстрелять, но решили все-таки отправить их в эмиграцию. В письме к Сталину летом 1922 года Ленин делился своими соображениями: "...надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго".

Но Россия все-таки за последние десятилетия снова загрузилась умом правозащитников, диссидентов, протестных писателей, как Солженицын, и великих ученых, как Сахаров.

Пришла пора вновь очистить Россию от ума.

На этот раз это также совпало с войной. В конце февраля 2022 года путинская Россия, не думая о последствиях, выдавила из себя множество людей с современным отношением к жизни, работе, творчеству. Она, по сути дела, кастрировала себя. Это безвозвратно. Но это было только начало. В сентябре после объявления хаотичной мобилизации рванули вон из России кто куда - главное, вон - наиболее толковые молодые и не очень молодые люди, подлежащие призыву. Им было несложно сообразить, что, оказавшись в Украине, они могут вернуться домой грузом 200.

Государственная власть России последовательна в своем намерении вытравить ум из России - это форма ее безумия, это причина ее хронического отставания от европейской цивилизации. Это прямо-таки ее историческое клеймо: уничтожать ум, подчиняясь собственному идиотизму. Но есть предел разрушения страны. В XXI веке уничтожение свободного ума грозит распадом страны. Бердяев прославился в эмиграции своей книгой "Новое Средневековье", где он описал "чудеса" Советской власти. Сегодня нас снова отправляют в "Новое Средневековье", но это будет последним средневековьем для нашей страны. После "философского парохода", Гулага, брежневского застоя, нынешняя пора выводит нас на финишную прямую. Или страна развалится, или обратится к свободному уму, вернет беженцев, признает свою вину. Иного не дано.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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