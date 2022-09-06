Журналистка Евгения Альбац покинула Россию

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац, признанная в РФ "иностранным агентом" и неоднократно подвергавшаяся административным наказаниям, заявила, что уехала в США и работает в университете Нью-Йорка.

Российская журналистка, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что уехала из России в США. Она будет преподавать в качестве профессора в университете в Нью-Йорке, сообщила она на своем канале в YouTube в стриме в ночь на вторник, 6 сентября.

"У меня было четыре административки, меня объявили "иностранным агентом", и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста", - отметила она. По словам Альбац, она советовалась по этому вопросу, в том числе с отбывающим длительный реальный срок оппозиционером Алексеем Навальный, который посоветовал ей покинуть Россию. "Алеша мне сказал: "Жень, не валяйте дурака, вам надо уезжать, никому не нужно, чтобы вас посадили". К сожалению, это правда", - сообщила Альбац в конце разговора с колумнистом NT и экспертом фонда Карнеги Андреем Колесниковым и бизнесменом Леонидом Невзлиным.

Неоднократные штрафы и включение в реестр СМИ-"иноагентов"

Евгения Альбац и ее издание The New Times неоднократно приговаривались российскими судами к различным штрафам. Один из них был назначен в июле за распространение информации о войне с Украиной, которую власти РФ называют недостоверной. Сумма штрафа Альбац составила 70 тысяч рублей, журналу NT - в совокупности 600 тысяч рублей.

В 2018 году журнал The New Times подвергся рекордному штрафу в размере 22 250 000 рублей за несвоевременное предоставление информации о финансировании СМИ. Альбац тогда назвала дело сфабрикованным и объявила сбор денег на оплату штрафа, вся сумма была собрана за четыре дня.

В конце июля 2022 года Евгения Альбац была внесена в реестр СМИ-"иноагентов".

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