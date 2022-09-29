Оппозиционный политик Леонид Гозман покидает Россию

Гозман только что отбыл 30-дневный арест за критические посты в интернете. В какую именно страну намерен направиться политик, пока неизвестно.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман вечером 28 сентября вышел из спецприемника после 30 суток ареста и покидает Россию, сообщили интернет-СМИ в четверг, 29 сентября. "Я очень рад, что меня отпустили. Предполагал, что они пустят меня на третий, на четвертый круг. Но почему-то они этого не сделали. Если они не приедут за мной в ближайшие два часа, значит, все хорошо", - цитируют они слова Гозмана.

Незадолго до освобождения политика его дочь Ольга Гозман заявила в эфире YouTube-канала "Ходорковский Live", что ее отец собирается покинуть Россию. Ранее она сообщала, что у отца желчекаменная болезнь и ему нужна операция.

В ночь на 29 сентября журналистка Ирина Воробьева сообщила, что Гозман прошел паспортный контроль в аэропорту и ожидает вылета. Куда именно решил лететь политик, она не уточнила. Вылетел ли он в итоге, также не сообщалось.

"Нравственный выбор"

Леонид Гозман уехал из России после начала войны против Украины, но затем вернулся. По его словам, это был "нравственный выбор". В мае Гозман был внесен в реестр "СМИ - "иностранных агентов". В июле стало известно, что в отношении политика и его жены возбуждено уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве.

В конце августа политик был отправлен под арест на 15 суток из-за опубликованного в 2020 году поста в Facebook, в котором говорилось, что Иосиф Сталин был хуже Адольфа Гитлера, а НКВД - страшнее СС.

После того, как Гозман отбыл 15 суток, его снова задержали на выходе из спецприемника. Оппозиционер получил еще 15 суток ареста за пост 2013 года в "Живом журнале", в котором он критиковал сериал про "Смерш".

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