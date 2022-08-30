Суд в Москве приговорил Леонида Гозмана к 15 суткам ареста

Оппозиционный политик арестован по статье об отождествлении СССР и нацистской Германии за пост в Facebook двухлетней давности.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман, задержанный накануне, арестован на 15 суток из-за поста в фейсбуке по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Соответствующее решение во вторник, 30 августа, принял Тверской районный суд Москвы, сообщил "Интерфакс". Как ожидается, постановление суда будет обжаловано защитой Гозмана.

Пост в Facebook, который стал поводом для ареста, Гозман написал в 2020 году. В нем говорилось: "Гитлер - абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС - преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу".

Как сообщило в Telegram издание SOTA, Гозман заявил в суде, что "не демонстрировал экстремистских символов, никаких свастик". "Я не храню фуражку Гитлера, как ее хранят в главном храме Вооруженных Сил РФ. Я не призывал к насилию, у меня есть масса текстов, где я говорю что все политические изменения должны проходить мирно", - сказал политик.

25 июля Гозман был задержан и вскоре отпущен из-за неуведомления о наличии у него гражданства Израиля. Позже он сообщил, что его жена также стала фигуранткой уголовного дела по статье о неуведомлении о двойном гражданстве. В мае 2022 года Гозман был внесен Минюстом в РФ в реестр СМИ - иностранных агентов.

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