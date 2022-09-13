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Политик Леонид Гозман (фото из архива)Фото: DW
ПолитикаРоссия

Леонида Гозмана задержали на выходе из спецприемника

Даниил Сотников
1 ч. назад

Леонид Гозман отбывал 15 суток ареста по статье об отождествлении СССР и нацистской Германии. На выходе из спецприемника политика задержали за пост в блоге, опубликованный в 2013 году.

https://www.dw.com/ru/leonida-gozmana-zaderzali-na-vyhode-iz-specpriemnika/a-63110883

Российского политика Леонида Гозмана во вторник, 13 сентября, задержали на выходе из спецприемника в Москве, где он отбывал 15-суточный административный арест. Политика доставили в ОВД "Тверское", сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

По словам юриста, Гозмана оставят на ночь в ОВД. Политику вменяют статью о повторном отождествлении действий СССР и нацистской Германии за пост в "Живом Журнале" от 2013 года. Бирюков уточнил, что речь идет о посте, в котором Гозман критиковал вышедший в том году сериал о "СМЕРШ" (общее название организаций военной контрразведки в СССР во время Второй мировой войны. - Ред.). Политик, в частности, написал, что "само это слово - "СМЕРШ" - должно стоять в одном ряду со словами "СС", "НКВД" и "гестапо".

В конце августа Гозмана арестовали на 15 суток по административной статье о сравнении действий СССР и нацистской Германии из-за поста в Facebook от 2020 года. "Гитлер - абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС - преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу", - написал тогда политик.

Статья, запрещающая отождествлять действия руководства СССР и нацистской Германии и отрицать "решающую роли" советского народа в разгроме нацизма, появилась в российском законодательстве в 2021 году.

Гозман через адвоката передал обращение

Политик ожидал, что будет задержан вновь после выхода из спецприемника, следует из его письма, переданного через адвоката. "Они арестовали меня снова. Я ждал этого и с самого начала решил, что сидеть придется не 15 суток, а долго, может быть, до смерти. Они взяли меня на выходе из больницы за пост двухлетней давности, за слова, что Сталин хуже Гитлера. Им просто нужно было время, чтобы подготовить обвинение по уже серьезным уголовным статьям. Морально к тюрьме я готов", - написал Гозман.

"Я не жалею ни об одном сказанном слове. Я не жалею, что вернулся, когда меня объявили "иноагентом". Я вообще ни о чем не жалею. И я верю, что этот морок пройдет! Не теряйте надежду! Не опускайте рук!", - призвал он.

Гозман вернулся в Россию после объявления "иноагентом"

Политик 25 июля был задержан и вскоре отпущен из-за неуведомления о наличии у него гражданства Израиля. Позже Гозман сообщил, что его супруга стала фигуранткой уголовного дела по статье о неуведомлении о двойном гражданстве. По этой статье предусмотрено наказание до 400 часов обязательных работ или штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за год.

В мае 2022 года Гозман был внесен Минюстом России в реестр СМИ - "иностранных агентов". После начала российского вторжения в Украину Гозман с семьей покинул Россию, однако в июне принял решение вернуться домой, объяснив это "нравственным, а не политическим выбором".

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