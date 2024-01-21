Урок Ленина: от вождя до нежити - один шаг

21 января - 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Оценки его роли в истории отличаются крайней полярностью: от почитания - до лютой ненависти. При этом даже исследователи, весьма далекие от коммунизма, считают его наиболее значительным революционным деятелем всех времен.

В России сейчас вспоминают о вожде мирового пролетариата редко - в день рождения, в день смерти, по круглым революционным датам. Или когда президент РФ Владимир Путин называет его "архитектором Украины", возникшей, как он считает, "в результате большевистской политики". Путину, как он заявил в феврале 2022 года, сейчас приходится заниматься "настоящей декоммунизацией" и устранять нежелательные для России последствия действий Ленина, выступавшего за право наций на самоопределение и верившего в то, что национальные культуры отомрут, а пролетарская интернациональная - останется.

За что нынешнее руководство России критикует Ленина?

Кремль отвел Ленину роль "плохого мальчика", разрушившего могущественную империю. По словам Ханнеса Лайдингера (Hannes Leidinger), австрийского историка и соавтора книги "Ленин. Биография. Переоценка" ("LENIN Die Biografie. Eine Neubewertung") , вышедшей в 2023 году в австрийском издательстве Residenz, фигура Ленина глубоко не симпатична Путину и его окружению именно по причине ее революционности: "Ленин - это хаос, Ленин - это распри. Ленин - это олицетворение всего того, чем Россия, ведомая Кремлем, сейчас быть не хочет".

Обложка книги "Ленин. Биография. Переоценка" Фото: Residenz Verlag

"Ленина критикуют за сотрудничество с немцами, то есть - с врагом, в Первой мировой войне, - отмечает профессор Лайдингер. - Второй и, пожалуй, гораздо более важный повод для критики - его национальная политика. Хотя сам Ленин как классовый борец был в конечном итоге убежден, что единство пролетариев всех стран будет восстановлено. Изначально он хотел решить национальный вопрос в Советском Союзе федеративным путем, а потому говорил в своих речах о праве на самоопределение и даже отделение".

Ленина как фигуру историческую в современной России уже давно свергли с пьедестала. Однако, как отмечает австрийский историк, "тот же самый Ленин по-прежнему является памятником Советскому Союзу как могущественной империи, и в борьбе за памятники, особенно в Украине, фигура Ленина активно используется Кремлем" - и играет на руку российскому руководству.

Если верить историческим документам, мавзолей на Красной площади в Москве изначально возводили на время - для того, чтобы все желающие попрощаться с Ильичом, смогли это сделать. Прощание явно затянулось - и Ленин все еще лежит на Красной площади. Почему руководство России не предаст вождя земле? "Ленин до сих пор имеет определенное значение - не как политик или историческая личность, а как символ ССCР, - уверен Ханнес Лайдингер. - Мавзолей есть, но никаких крупных церемоний вокруг него уже не проводится. Это пережиток прошлого, историческая достопримечательность, если хотите. Но не это главное! Главное в том, что Ленин как своего рода "нежить" все еще находится в промежуточном состоянии - между окончательным отходом и исполнением роли символа большой сильной страны. И получается, что Ленин все еще не совсем умер".

Память об Ильиче жива точно

"Ленин жив" - так называется книга, выпущенная издательством 8. Mai, печатающим, помимо прочего, труды Ленина на немецком языке и Junge Welt - межрегиональную ежедневную газету, которую в Германии определяют как марксистскую. Основана она была в 1947 году в Советской зоне оккупации - и была главной газетой восточногерманских "комсомольцев" из Союза свободной немецкой молодежи.

Обложка книги Карлоса Гомеса Фото: verlag 8. mai

Но вернемся к книге "Ленин жив". Посвящена она памятникам Ильичу на территории Германии - отчасти сильно поврежденным и забытым. Автор книги Карлос Гомес (Carlos Gomes) родился в Португалии. "У меня всегда был личный и политический интерес к советской истории, особенно к истории Октябрьской революции, которая имела большой потенциал с точки зрения прав рабочих, прав женщин, антиколониализма и даже борьбы с антисемитизмом, - считает он. - При этом я был очень удивлен, наткнувшись в Германии на памятник Ленину 10 лет назад".

Обнаружив в 2014 году Ильича в Вюнсдорфе, где когда-то дислоцировались штаб и управление советских войск в Германии, Карлос Гомес решил выяснить, где еще на территории бывшей ГДР сохранились аналогичные монументы, а также мозаики, панно, доски и прочее. После выхода книги Гомесу стала из разных мест поступать информация о наличии других Лениных. Книгу решили дополнить - в 2023 году вышло второе издание.

"Мне лично импонирует памятник Ленину перед бывшим "Домом офицеров" в Вюнсдорфе. Он сохранил былую мощь и харизму, но в то же время видно, что время и его не пощадило. Сегодня это самая большая статуя Ленина в Германии, остальные крупные были убраны со своих мест, - рассказал автор книги "Ленин жив" в интервью DW. - Есть в Германии памятники Ленину, которые в свое время были вывезены вермахтом из Советского Союза как военные трофеи - их хотели переплавить, а затем использовать в качестве сырья для военной промышленности. Эти статуи напоминают не только о Ленине, но и о преступлениях, совершенных в ходе Второй мировой войны".

Город Риза. Когда-то этот скульптурный портрет работы Николая Томского был подарен городу и установлен перед местной ратушей. В 1991 году его решили перенести сюда - на территорию кладбища, где захоронены погибшие в этих местах советские подневольные рабочие и красноармейцы. В 2022 году памятник отреставрировали (сведения взяты из книги Карлоса Гомеса "Ленин жив") Фото: Carlos Gomes

Один из двух памятников в западной части Германии. Статуи Ленина и восьмерых других деятелей советского периода стали частью инсталляции в парке города Люнена. Объект должен символизировать закат коммунизма и конец культа - поэтому статуи наполовину закопаны в землю. Местные прозвали это место "кривой коммунизма". К сожалению, никаких подписей нигде нет. И единственный, кого узнают практически все, это Ильич (сведения взяты из книги Карлоса Гомеса "Ленин жив") Фото: Carlos Gomes

Памятник перед бывшим "Домом офицеров" в Вюнсдорфе Фото: Carlos Gomes

Статуя в городке Фюрстенберг. Сзади - бывший советский "Дом офицеров" Фото: Carlos Gomes

Сталин был "логическим продолжением Ленина"

О Ленине написаны тысячи книг, рефератов, диссертаций. Но интерес идет на спад. Однако мы смогли найти в Западной Европе двух экспертов, изучивших как труды революционера, так и его биографию. В одном их точки зрения точно сходятся: Ленин изменил не только Россию, но и весь мир.

Он был фанатично предан своей идее, подчиняя ее реализации все вокруг и невзирая на жертвы. "В целом я считаю, что Советский Союз все-таки был делом Ленина. И фундамент для построения этого государства был заложен именно им. По сути, Сталин - не перерождение или нечто совершенно иное, а логическое продолжение Ленина. Решение о том, куда и каким путем пойдет эта страна, было принято в октябре 1917 года - захватив власть, надо было суметь ее удержать. Путь был обозначен на долгие годы вперед, - подчеркивает в интервью DW историк Ханнес Лайдингер. - Ленин был уже тяжело болен, а решения о своем преемнике так и не принял. Это будет потом повторяться снова и снова. Партийное руководство, небольшая кучка людей, вынуждены будут решать вопрос о том, кто станет руководить страной после смерти вождя, не подготовившего себе замены".

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