 Комментарий: Как Ленин при помощи Путина создал Украину | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Комментарий: Как Ленин при помощи Путина создал Украину

Владимир Путин - президент РФ и по совместительству историк - преследует цель любой ценой вернуть Украину под контроль Москвы. Что это уже невозможно, он, похоже, не понимает, считает Сергей Руденко.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции 23 декабря 2021 года

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции 23 декабря 2021 года

Если бы Владимира Путина не было, его бы стоило придумать. Потому что вряд ли кто-то лучше нынешнего президента России может мобилизовать и сплотить украинцев в борьбе за свою независимость. Все сказанное Путиным во время ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2021 года еще раз подтвердило: будущее Украины он видит исключительно в составе России или в крайнем случае под ее непосредственным контролем.

"Товарищ Путин, вы - большой ученый!"

Начиная с 2014 года, Путин не единожды публично пытался рассказать свою версию возникновения Украины. Ровно два года назад на своей ежегодной пресс-конференции он ничтоже сумняшеся заявил: украинцев придумал "граф Потоцкий". И точка. Вот не было такого этноса, хоть ты убей. При этом Путин так и не удосужился уточнить имени того самого "графа" из известного польского рода. А зачем? Ведь если царь - а точнее, президент - убежден, что украинцев придумали, разве кто-то будет с этим спорить в России? Вряд ли.

Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель

Сергей Руденко

В июле нынешнего года Владимир Владимирович решил закрепить за собой славу российского историка. Его статья "Об историческом единстве русских и украинцев", по идее, должна была убедить внутреннего читателя: Украины никогда не существовало. Мол, вся ее земля и люди, населяющие эту территорию, всегда были исконно русскими. Но уже через полгода Путин развил идею, сделав еще одно важнейшее историческое "открытие": Украину создал Владимир Ленин в 1922 году, когда лидер российского пролетариата объявил о создании СССР.

Зачем Путин несет такую историческую околесицу об Украине, догадаться нетрудно. Он пытается хоть как-то оправдать свои агрессивные действия против независимого государства в центре Европы. Вступать в историческую дискуссию с хозяином Кремля - глупо. Хотя бы потому, что именно киевский князь Юрий Долгорукий основал Москву. В то время, когда российская столица только начиналась строиться, в древнем Киеве уже стояли храмы и торговые ряды. И "историку" Путину следовало бы об этом знать.

Украина готова давать отпор

Нынешний хозяин Кремля, как оказалось, слаб в трактовках не только давней, но и современной истории. Он по-прежнему называет украинскую Революцию достоинства 2014 года "государственным переворотом", а патриотические силы Украины - "нациками". Путину невдомек, почему восемь лет тому назад украинцы вынудили Януковича бежать в Россию. Как не понимает он и того, почему мы пытаемся, как он выражается, создать "анти-Россию". "Ведь мы же - братья", - каждый раз повторяет Путин, пытаясь заключить нас в свои крепкие объятия.

Что такое современная Россия в Украине знают все - от стара до млада. 15 тысяч погибших в Донбассе, "откушенный" Крым, уничтоженные российскими "Градами" дома на востоке страны, угрозы Москвы начать полномасштабную войну, попытки не пустить украинское государство в НАТО etc.

За право жить в свободной стране украинцы заплатили очень высокую цену - жизнью своих друзей, родных и близких. И никто в Украине не собирается сдаваться Путину. Этого-то он и не может понять, гремя 100-тысячной армией на границе с украинским государством. Да, война - это страшно. Но еще страшнее быть частью страны, лидер которой все время повторяет, что тебя (украинца) не существует. 

Чего от Украины хочет Путин?

В идеале Владимир Путин хочет, чтобы Украина перестала существовать как государство в тех границах, которые были определены на момент распада Советского Союза. Собственно, демонтаж украинской государственности Россия начала еще в 2014 году, аннексировав Крым. Потом при поддержке Москвы началась война в Донбассе. Чуть позже Кремль попытался вернуть влияние на политическую элиту Украины и ее информационное поле.

Сегодня Путин говорит прямо: Украина как член НАТО несет прямую угрозу для безопасности России. Цель хозяина Кремля - создать условия, при которых украинское государство (или то, что от него останется) не могло бы претендовать на членство в североатлантическом альянсе. Владимир Владимирович может бесконечно публично повторять свои мантры о том, что Украина должна следовать минским соглашениям. Или о том, что мир в Донбассе наступит только после того, как Киев договорится с лидерами псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР". Или же о том, что Украина готовит очередное наступление. Все это - вранье и лукавство. И сам Путин прекрасно это знает.

Украина, которую в 2014 году пытался укротить президент России, сильно отличается от того государства, которое существует сейчас. В стране появилась военная элита, имеющая опыт боевых действий, окрепло гражданское общество и выросло новое поколение украинцев, готовых бороться за независимость своего государства. Путину сейчас надо трижды подумать, прежде чем заводить российскую армию в Украину. Ведь одно дело - выдумывать истории о создании Лениным украинского государства и об агрессивных планах Киева начать новое наступление в Донбассе, а совсем иное - заваливать Россию "грузом 200". Последнее - реальность, к которой сегодня, похоже, готовится Владимир Путин.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 04:13

Как ультиматум Путина восприняли на Западе (22.12.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Новые санкции против Кремля? Что сделает ЕС в случае агрессии против Украины (16.12.2021)  

Фальшивая встреча Путина и Байдена. Оплот стабильности. Улетные политики - "Заповедник", выпуск 196, 12.12.21  

Также по теме

Putin's troop maneuvers at the Ukrainian border Copyright: DW

"Этнический национализм". Статья Путина об Украине задела венского историка 14.07.2021

Владимир Путин считает русских и украинцев одним народом. О том, что не так с этим тезисом и о чем умолчал президент РФ в своей статье, DW поговорила с австрийским историком Андреасом Каппелером.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 08.04.21 *** FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists during his working trip in Donbass region, Ukraine April 8, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

Немецкий публицист: Войну в Донбассе может остановить Китай 24.05.2021

Публицист Винфрид Шнайдер-Детерс, автор вышедшей в ФРГ книги о новейшей истории Украины, рассказал DW о белых пятнах, целях Путина в Донбассе и о том, как войну может остановить КНР.

FILE - This file photo taken in August 2000 shows journalist Heorhiy Gongadze, who wrote about top-level corruption during the term in office of former Ukrainian President Leonid Kuchma, in Kiev, Ukraine, just a month before his abduction and brutal killing. On Tuesday a Ukrainian court has convicted a former police general of killing an investigative journalist and sentenced him to life in prison. (AP Photo/Sergei Chuzavkov, File) |

Комментарий: 20 лет без Гонгадзе - невыученные уроки украинской истории 17.09.2020

Убийство Георгия Гонгадзе 20 лет назад изменило ход истории Украины, а также показало, что заниматься журналистикой в стране опасно - было и остается, уверен Сергей Руденко.

Реклама