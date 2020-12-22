Комментарий: Как Ленин при помощи Путина создал Украину

Если бы Владимира Путина не было, его бы стоило придумать. Потому что вряд ли кто-то лучше нынешнего президента России может мобилизовать и сплотить украинцев в борьбе за свою независимость. Все сказанное Путиным во время ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2021 года еще раз подтвердило: будущее Украины он видит исключительно в составе России или в крайнем случае под ее непосредственным контролем.

"Товарищ Путин, вы - большой ученый!"

Начиная с 2014 года, Путин не единожды публично пытался рассказать свою версию возникновения Украины. Ровно два года назад на своей ежегодной пресс-конференции он ничтоже сумняшеся заявил: украинцев придумал "граф Потоцкий". И точка. Вот не было такого этноса, хоть ты убей. При этом Путин так и не удосужился уточнить имени того самого "графа" из известного польского рода. А зачем? Ведь если царь - а точнее, президент - убежден, что украинцев придумали, разве кто-то будет с этим спорить в России? Вряд ли.

Сергей Руденко

В июле нынешнего года Владимир Владимирович решил закрепить за собой славу российского историка. Его статья "Об историческом единстве русских и украинцев", по идее, должна была убедить внутреннего читателя: Украины никогда не существовало. Мол, вся ее земля и люди, населяющие эту территорию, всегда были исконно русскими. Но уже через полгода Путин развил идею, сделав еще одно важнейшее историческое "открытие": Украину создал Владимир Ленин в 1922 году, когда лидер российского пролетариата объявил о создании СССР.

Зачем Путин несет такую историческую околесицу об Украине, догадаться нетрудно. Он пытается хоть как-то оправдать свои агрессивные действия против независимого государства в центре Европы. Вступать в историческую дискуссию с хозяином Кремля - глупо. Хотя бы потому, что именно киевский князь Юрий Долгорукий основал Москву. В то время, когда российская столица только начиналась строиться, в древнем Киеве уже стояли храмы и торговые ряды. И "историку" Путину следовало бы об этом знать.

Украина готова давать отпор

Нынешний хозяин Кремля, как оказалось, слаб в трактовках не только давней, но и современной истории. Он по-прежнему называет украинскую Революцию достоинства 2014 года "государственным переворотом", а патриотические силы Украины - "нациками". Путину невдомек, почему восемь лет тому назад украинцы вынудили Януковича бежать в Россию. Как не понимает он и того, почему мы пытаемся, как он выражается, создать "анти-Россию". "Ведь мы же - братья", - каждый раз повторяет Путин, пытаясь заключить нас в свои крепкие объятия.

Что такое современная Россия в Украине знают все - от стара до млада. 15 тысяч погибших в Донбассе, "откушенный" Крым, уничтоженные российскими "Градами" дома на востоке страны, угрозы Москвы начать полномасштабную войну, попытки не пустить украинское государство в НАТО etc.

За право жить в свободной стране украинцы заплатили очень высокую цену - жизнью своих друзей, родных и близких. И никто в Украине не собирается сдаваться Путину. Этого-то он и не может понять, гремя 100-тысячной армией на границе с украинским государством. Да, война - это страшно. Но еще страшнее быть частью страны, лидер которой все время повторяет, что тебя (украинца) не существует.

Чего от Украины хочет Путин?

В идеале Владимир Путин хочет, чтобы Украина перестала существовать как государство в тех границах, которые были определены на момент распада Советского Союза. Собственно, демонтаж украинской государственности Россия начала еще в 2014 году, аннексировав Крым. Потом при поддержке Москвы началась война в Донбассе. Чуть позже Кремль попытался вернуть влияние на политическую элиту Украины и ее информационное поле.

Сегодня Путин говорит прямо: Украина как член НАТО несет прямую угрозу для безопасности России. Цель хозяина Кремля - создать условия, при которых украинское государство (или то, что от него останется) не могло бы претендовать на членство в североатлантическом альянсе. Владимир Владимирович может бесконечно публично повторять свои мантры о том, что Украина должна следовать минским соглашениям. Или о том, что мир в Донбассе наступит только после того, как Киев договорится с лидерами псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР". Или же о том, что Украина готовит очередное наступление. Все это - вранье и лукавство. И сам Путин прекрасно это знает.

Украина, которую в 2014 году пытался укротить президент России, сильно отличается от того государства, которое существует сейчас. В стране появилась военная элита, имеющая опыт боевых действий, окрепло гражданское общество и выросло новое поколение украинцев, готовых бороться за независимость своего государства. Путину сейчас надо трижды подумать, прежде чем заводить российскую армию в Украину. Ведь одно дело - выдумывать истории о создании Лениным украинского государства и об агрессивных планах Киева начать новое наступление в Донбассе, а совсем иное - заваливать Россию "грузом 200". Последнее - реальность, к которой сегодня, похоже, готовится Владимир Путин.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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